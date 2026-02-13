Deviza
Szerbia
Magyarország
Budapest-Belgrád vasútvonal

A magyar vasút nagy napja: 160 km/h-val száguldott a vonat a százmilliárdokból épített sínpályán – ámulva vették videóra az emberek

Csütörtökön már 140-160 kilométer/órás sebességgel száguldott a tesztvonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, a Kelebiáig vezető szakaszon. Ideiglenes forgalmi korlátozásokra a MÁV közlése szerint 2026. február 19-ig lehet számítani a nappali időszakban.
VG
2026.02.13, 19:56

2026. február 27-én a teherforgalom, március 14-től pedig a személyszállítás is megindul a Budapest–Belgrád-vasútvonalon – idézte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel folytatott közös budapesti tárgyalásán elhangzott szavait az MTI

P5041834_1 óraátállítás máv
A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi, MÁV által kezelt szakaszán már 160-al száguldott egy vonat Kiskunhalasnál. / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A BAON beszámolt arról, hogy a magyar és a szerb főváros között kétóránként fognak közlekedni a gyorsvonatok 160 kilométeres óránkénti sebességgel, napi kétszer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is.

160-al hasított a vonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartanak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelik a tesztvonatok sebességét: az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.

Csütörtökön folytatódott a Budapest–Belgrád-vasútvonalon a tesztvonatok próbajárata Soroksár és Kelebia között. Délelőtt tíz órakor a szerelvény 140 kilométer/órás sebességgel száguldott át a kiskunhalasi vasútállomáson, egy órával később pedig már visszafelé tartott, az 55-ös főútnál rögzítettük Kisszállás közelében a vonatot. 

Délután tovább növelték a tesztvonat sebességét, 160 kilométeres sebességgel hasított Kelebia felől Soroksár felé, amikor a halasi pályaudvaron felvételt készítettünk róla.

Váratlan magyar bejelentés: máris módosítják a Budapest–Belgrád vasút menetrendjét, új városban áll meg a vonat – ki nem találná senki, hogy hol

Húsz percnél is tovább állhat a forgalom a MÁV pályatesztjei miatt

Mint arról korábban a BAON beszámolt, a mérések során egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő is előfordulhat, esetenként meghaladhatja a 20 percet. A lezárások nem folyamatosak, kizárólag a mérővonat áthaladásának idejére vonatkoznak, az áthaladást követően az átjárókat azonnal megnyitják. 

Az érintett átjáróknál a forgalmat jelzőőrök irányítják, a gyalogos és kerékpáros átkelőket a vonatközlekedés idejére lezárják. A mérések idején az érintett átjáróknál ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani a következő helyeken:

  • az 5205-ös úton Kunszentmiklós térségében,
  • az 52-es főúton Fülöpszállásnál,
  • az 5301-es Kiskőrösről Izsák felé vezető úton,
  • az 53-as főút Soltvadkert-Selymesi vasúti átjárónál,
  • és az 55-ös főúton Kisszállásnál alakulhatnak ki hosszabb gépjármű sorok.

Ideiglenes forgalmi korlátozásokra 2026. február 19-ig lehet számítani a nappali időszakban.

