A magyar vasút nagy napja: 160 km/h-val száguldott a vonat a százmilliárdokból épített sínpályán – ámulva vették videóra az emberek

2026. február 27-én a teherforgalom, március 14-től pedig a személyszállítás is megindul a Budapest–Belgrád-vasútvonalon – idézte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel folytatott közös budapesti tárgyalásán elhangzott szavait az MTI.

A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi, MÁV által kezelt szakaszán már 160-al száguldott egy vonat Kiskunhalasnál. / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A BAON beszámolt arról, hogy a magyar és a szerb főváros között kétóránként fognak közlekedni a gyorsvonatok 160 kilométeres óránkénti sebességgel, napi kétszer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is.

160-al hasított a vonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartanak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelik a tesztvonatok sebességét: az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.

Csütörtökön folytatódott a Budapest–Belgrád-vasútvonalon a tesztvonatok próbajárata Soroksár és Kelebia között. Délelőtt tíz órakor a szerelvény 140 kilométer/órás sebességgel száguldott át a kiskunhalasi vasútállomáson, egy órával később pedig már visszafelé tartott, az 55-ös főútnál rögzítettük Kisszállás közelében a vonatot.

Délután tovább növelték a tesztvonat sebességét, 160 kilométeres sebességgel hasított Kelebia felől Soroksár felé, amikor a halasi pályaudvaron felvételt készítettünk róla.

Mint arról korábban a BAON beszámolt, a mérések során egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő is előfordulhat, esetenként meghaladhatja a 20 percet. A lezárások nem folyamatosak, kizárólag a mérővonat áthaladásának idejére vonatkoznak, az áthaladást követően az átjárókat azonnal megnyitják.