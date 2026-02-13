Deviza
Zelenszkij
Dmitrij Peszkov
béketárgyalás

Az ukrán titkosszolgákat visz Zelenszkij Genfbe tárgyalni — nem engednek a húsz pontjukból

Közeledik a következő ukrán-orosz-amerikai háromoldalú tárgyalás a háború lezárásáról. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az orosz elnöki szóvivő Dmitrij Peszkov is közreadta, hogy kik fogják vezetni országuk delegációit a genfi tárgyalások folyamán február 17-18-án.
VG
2026.02.13, 19:35

Volodimir Zelenszkij Telegramon jelentette be, hogy február 17-18-án Genfben tartja a közel négy éve tartó háború lezárásáról szóló, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások következő fordulóját – erősítette meg mindkét ország a France24 szerint. Az Abu-Dzabiban lezajlott két korábbi tárgyalási forduló sem vezetett áttöréshez, bár Kijev és Moszkva is eredményesnek üdvözölte azokat.  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökUkrajna, Kijev, orosz-ukrán háborúOrbán Viktor
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke. / Fotó: Petras Malukas / AFP

Ukrajna komoly és felelősségteljes tárgyalásokat remél 

Ukrajna komoly és felelősségteljes tárgyalásokat remél Oroszországgal, az Egyesült Államok támogatásával Genfben február 17-18-án — nyilatkozta a kijevi küldöttség vezetője.

Az ukrán csapat ugyanaz marad, és a folyamat katonai, politikai és biztonsági összetevőinek figyelembevételével alakult ki

írta Rusztem Umerov, a Köztársaság Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára jelentette be Telegram csatornáján. Már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jóváhagyta a küldöttség jelenlegi összetételét, amely az Oroszországgal folytatott konfliktusrendezési tárgyalásokra utazik.

Umerov mellett a küldöttségben részt vett Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője és helyettese, Szergej Kiszlicja , Andrij Gnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke, Vadim Szkibitszkij, a Védelmi Minisztérium Főhírszerző Igazgatóságának helyettes vezetője, valamint David Arakhamia, a Verhovna Rada Nép Szolgája frakciójának vezetője.

A csapatot a folyamat katonai, politikai és biztonsági vonatkozásainak figyelembevételével hoztuk létre. Az államfő által meghatározott kereteken belül konkrét megoldásokon fogunk dolgozni. A cél változatlan – a fenntartható és tartós béke

– írta a küldöttség vezetője.

A Kreml elárulta, mi a béke előfeltétele: az ukrán hadseregnek óriási áldozatot kell hoznia – „enélkül szó sem lehet a megállapodásról"

A béke már Abu-Dzabiban sem valósult meg

Vlagyimir Medinszkij, az orosz elnök segédtisztje vezeti az orosz küldöttséget a közelgő Ukrajnáról szóló genfi ​​tárgyalásokon – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség jelentése szerint. 

Az orosz delegációt a közelmúltbeli Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokon Igor Kosztyukov admirális, az Orosz Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának főnöke vezette. A tárgyalócsoportban legutóbb benne volt Alekszandr Zorin altábornagy , az Orosz Fegyveres Erők Vezérkarának Tájékoztatási Igazgatóságának első helyettes vezetője is, aki részt vett a 2025 májusában-júniusában Isztambulban tartott tárgyalásokon .

A legutóbi Abu-Dzabi tárgyalás azért nem hozott áttörést, mert az ukrajnai háború lezárásának egyik kulcsfeltétele Moszkva szerint az, hogy az ukrán hadsereg kivonuljon a Donyec-medence teljes területéről. A Kreml ugyanakkor nem hajlandó nyilvánosságra hozni a területi rendezés alapjául szolgáló úgynevezett anchorage-i formula részleteit.

