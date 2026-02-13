Az ukrán titkosszolgákat visz Zelenszkij Genfbe tárgyalni — nem engednek a húsz pontjukból
Volodimir Zelenszkij Telegramon jelentette be, hogy február 17-18-án Genfben tartja a közel négy éve tartó háború lezárásáról szóló, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások következő fordulóját – erősítette meg mindkét ország a France24 szerint. Az Abu-Dzabiban lezajlott két korábbi tárgyalási forduló sem vezetett áttöréshez, bár Kijev és Moszkva is eredményesnek üdvözölte azokat.
Ukrajna komoly és felelősségteljes tárgyalásokat remél
Ukrajna komoly és felelősségteljes tárgyalásokat remél Oroszországgal, az Egyesült Államok támogatásával Genfben február 17-18-án — nyilatkozta a kijevi küldöttség vezetője.
Az ukrán csapat ugyanaz marad, és a folyamat katonai, politikai és biztonsági összetevőinek figyelembevételével alakult ki
– írta Rusztem Umerov, a Köztársaság Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára jelentette be Telegram csatornáján. Már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jóváhagyta a küldöttség jelenlegi összetételét, amely az Oroszországgal folytatott konfliktusrendezési tárgyalásokra utazik.
Umerov mellett a küldöttségben részt vett Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője és helyettese, Szergej Kiszlicja , Andrij Gnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke, Vadim Szkibitszkij, a Védelmi Minisztérium Főhírszerző Igazgatóságának helyettes vezetője, valamint David Arakhamia, a Verhovna Rada Nép Szolgája frakciójának vezetője.
A csapatot a folyamat katonai, politikai és biztonsági vonatkozásainak figyelembevételével hoztuk létre. Az államfő által meghatározott kereteken belül konkrét megoldásokon fogunk dolgozni. A cél változatlan – a fenntartható és tartós béke
– írta a küldöttség vezetője.
A béke már Abu-Dzabiban sem valósult meg
Vlagyimir Medinszkij, az orosz elnök segédtisztje vezeti az orosz küldöttséget a közelgő Ukrajnáról szóló genfi tárgyalásokon – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség jelentése szerint.
Az orosz delegációt a közelmúltbeli Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokon Igor Kosztyukov admirális, az Orosz Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának főnöke vezette. A tárgyalócsoportban legutóbb benne volt Alekszandr Zorin altábornagy , az Orosz Fegyveres Erők Vezérkarának Tájékoztatási Igazgatóságának első helyettes vezetője is, aki részt vett a 2025 májusában-júniusában Isztambulban tartott tárgyalásokon .
A legutóbi Abu-Dzabi tárgyalás azért nem hozott áttörést, mert az ukrajnai háború lezárásának egyik kulcsfeltétele Moszkva szerint az, hogy az ukrán hadsereg kivonuljon a Donyec-medence teljes területéről. A Kreml ugyanakkor nem hajlandó nyilvánosságra hozni a területi rendezés alapjául szolgáló úgynevezett anchorage-i formula részleteit.