Volodimir Zelenszkij Telegramon jelentette be, hogy február 17-18-án Genfben tartja a közel négy éve tartó háború lezárásáról szóló, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások következő fordulóját – erősítette meg mindkét ország a France24 szerint. Az Abu-Dzabiban lezajlott két korábbi tárgyalási forduló sem vezetett áttöréshez, bár Kijev és Moszkva is eredményesnek üdvözölte azokat.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke. / Fotó: Petras Malukas / AFP

Ukrajna komoly és felelősségteljes tárgyalásokat remél

Ukrajna komoly és felelősségteljes tárgyalásokat remél Oroszországgal, az Egyesült Államok támogatásával Genfben február 17-18-án — nyilatkozta a kijevi küldöttség vezetője.

Az ukrán csapat ugyanaz marad, és a folyamat katonai, politikai és biztonsági összetevőinek figyelembevételével alakult ki

– írta Rusztem Umerov, a Köztársaság Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára jelentette be Telegram csatornáján. Már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jóváhagyta a küldöttség jelenlegi összetételét, amely az Oroszországgal folytatott konfliktusrendezési tárgyalásokra utazik.

Umerov mellett a küldöttségben részt vett Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője és helyettese, Szergej Kiszlicja , Andrij Gnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke, Vadim Szkibitszkij, a Védelmi Minisztérium Főhírszerző Igazgatóságának helyettes vezetője, valamint David Arakhamia, a Verhovna Rada Nép Szolgája frakciójának vezetője.

A csapatot a folyamat katonai, politikai és biztonsági vonatkozásainak figyelembevételével hoztuk létre. Az államfő által meghatározott kereteken belül konkrét megoldásokon fogunk dolgozni. A cél változatlan – a fenntartható és tartós béke

– írta a küldöttség vezetője.

A Kreml elárulta, mi a béke előfeltétele: az ukrán hadseregnek óriási áldozatot kell hoznia – „enélkül szó sem lehet a megállapodásról"

A béke már Abu-Dzabiban sem valósult meg

Vlagyimir Medinszkij, az orosz elnök segédtisztje vezeti az orosz küldöttséget a közelgő Ukrajnáról szóló genfi ​​tárgyalásokon – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség jelentése szerint.