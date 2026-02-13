Orosz bejelentés: döntés született a Gazprom-vezér sorsáról – Magyarországnak is nagyon fontos, ami történt

Az orosz Gazprom igazgatótanácsa öt évvel meghosszabbította Alekszej Miller vezérigazgatói megbízatását — közölte az Interfax.

A Gazprom vezetője közel harminc éve foglalkozik az orosz gáz gazdaságával, most azonban felfordulás van a piacon. / Fotó: lexosn / shutterstock

Az orosz gáz császára, Alekszej Miller

A döntés a jelenlegi mandátum lejártához kapcsolódik, az új szerződés 2026. május 31-től lép hatályba. A társaság közlése szerint az igazgatótanács a megbízatás lejárta miatt döntött az újraválasztásról. Miller 2001-ben került a vállalat élére, azóta a Gazprom meghatározó figurája az orosz energiapolitikának és az európai gázpiacnak is.

A jelenlegi vezérigazgató 1962-ben született Leningrádban, a Leningrádi Pénzügyi–Közgazdasági Intézetben végzett. 1991 és 1996 között a szentpétervári polgármesteri hivatalban tevékenykedett,

ahol együtt dolgozott Vlagyimir Putyinnal a külső gazdasági kapcsolatok területén.

Később a Szentpétervári Tengeri Kikötő fejlesztési és beruházási igazgatója, majd a Balti Csővezetékrendszer vezérigazgatója volt, mielőtt 2001-ben kinevezték a Gazprom élére. A vállalat irányítása előtt rövid ideig Oroszország energiaügyi miniszterhelyetteseként is dolgozott.

Jókor volt jó helyen, ma már hanyatlik a biznisz

A vezetői megbízatás meghosszabbítása egy olyan időszakban történt, amikor az orosz földgáz európai exportja szerkezetében és volumenében is jelentősen átalakult. Januárban ugyan több mint 10 százalékkal nőtt az Európába irányuló orosz vezetékes gázexport az egy évvel korábbihoz képest:

a Fekete-tenger alatt húzódó Török Áramlat vezetéken keresztül 1,73 milliárd köbméter földgáz érkezett, szemben az előző évi 1,57 milliárd köbméterrel.

A napi átlagos szállítás 55,8 millió köbméterre emelkedett, ugyanakkor a hosszabb távú trend továbbra is visszaesést mutat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2025-ben

a Gazprom európai exportja 44 százalékkal csökkent, és mindössze 18 milliárd köbmétert tett ki, ami a hetvenes évek közepe óta nem látott alacsony szint

és éles kontrasztban áll a 2018–2019-es időszakkal, amikor az éves kivitel meghaladta a 175–180 milliárd köbmétert.

A Gazprom 2023 eleje óta nem közöl részletes havi exportstatisztikákat, így a piac külső számításokra és becslésekre támaszkodik.