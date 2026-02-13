Deviza
Orosz bejelentés: döntés született a Gazprom-vezér sorsáról – Magyarországnak is nagyon fontos, ami történt

A vezetői megbízatás meghosszabbítása egy olyan időszakban éri az orosz óriásvállalatot, amikor a földgáz európai exportja szerkezetében és volumenében is jelentősen átalakult. Januárban több mint 10 százalékkal nőtt az Európába irányuló orosz vezetékes gázexport az egy évvel korábbihoz képest.
Csókási Annamária
2026.02.13, 21:38
Frissítve: 2026.02.13, 21:39

Az orosz Gazprom igazgatótanácsa öt évvel meghosszabbította Alekszej Miller vezérigazgatói megbízatását — közölte az Interfax. 

Noyabrsk,,Russia,-, orosz May,28,,2022:,Man,In,Overalls,Stands
A Gazprom vezetője közel harminc éve foglalkozik az orosz gáz gazdaságával, most azonban felfordulás van a piacon. / Fotó: lexosn / shutterstock

Az orosz gáz császára, Alekszej Miller

A döntés a jelenlegi mandátum lejártához kapcsolódik, az új szerződés 2026. május 31-től lép hatályba. A társaság közlése szerint az igazgatótanács a megbízatás lejárta miatt döntött az újraválasztásról. Miller 2001-ben került a vállalat élére, azóta a Gazprom meghatározó figurája az orosz energiapolitikának és az európai gázpiacnak is.

A jelenlegi vezérigazgató 1962-ben született Leningrádban, a Leningrádi Pénzügyi–Közgazdasági Intézetben végzett. 1991 és 1996 között a szentpétervári polgármesteri hivatalban tevékenykedett, 

ahol együtt dolgozott Vlagyimir Putyinnal a külső gazdasági kapcsolatok területén. 

Később a Szentpétervári Tengeri Kikötő fejlesztési és beruházási igazgatója, majd a Balti Csővezetékrendszer vezérigazgatója volt, mielőtt 2001-ben kinevezték a Gazprom élére. A vállalat irányítása előtt rövid ideig Oroszország energiaügyi miniszterhelyetteseként is dolgozott.

Teljes meglepetés: az orosz gáz 2026-ban rögtön elkezdett visszatérni Európába, mindenki hallgat róla – óriási mennyiség érkezett januárban

Jókor volt jó helyen, ma már hanyatlik a biznisz

A vezetői megbízatás meghosszabbítása egy olyan időszakban történt, amikor az orosz földgáz európai exportja szerkezetében és volumenében is jelentősen átalakult. Januárban ugyan több mint 10 százalékkal nőtt az Európába irányuló orosz vezetékes gázexport az egy évvel korábbihoz képest:

a Fekete-tenger alatt húzódó Török Áramlat vezetéken keresztül 1,73 milliárd köbméter földgáz érkezett, szemben az előző évi 1,57 milliárd köbméterrel. 

A napi átlagos szállítás 55,8 millió köbméterre emelkedett, ugyanakkor a hosszabb távú trend továbbra is visszaesést mutat. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2025-ben 

  • a Gazprom európai exportja 44 százalékkal csökkent, és mindössze 18 milliárd köbmétert tett ki, ami a hetvenes évek közepe óta nem látott alacsony szint 
  • és éles kontrasztban áll a 2018–2019-es időszakkal, amikor az éves kivitel meghaladta a 175–180 milliárd köbmétert.

A Gazprom 2023 eleje óta nem közöl részletes havi exportstatisztikákat, így a piac külső számításokra és becslésekre támaszkodik. 

Magyarország élvezi az orosz gáz előnyeit

Új rekordot dönthet az orosz gázimport Magyarországon 2025 végéig – vélekedett korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Facebookon közzétett bejegyzése szerint az év során eddig több mint hatmilliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami napi 21 millió köbmétert meghaladó mennyiségnek felel meg.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szállítások kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában, és a kiesésüket az ország jelenlegi infrastruktúrája nem tudná pótolni.

Mi a több forrásból származó, diverzifikált energiabeszerzésben vagyunk érdekeltek – nem pedig a jól működő, megbízható szállítási útvonalak elvágásában

– írta.

