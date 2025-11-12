Deviza
atombomba
izraeli háború
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
ENSZ
urán
Irán

Nukleáris rejtély: Teherán hallgat, az ENSZ pánikba esett – nem tudni, mi történt az iráni uránnal

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint Teherán hallgatása „komoly aggodalomra ad okot”. Öt hónapja nem tudja ellenőrizni az iráni uránkészletet az ENSZ nukleáris felügyelete, miután izraeli és amerikai támadások súlyos károkat okoztak az ország atomlétesítményeiben.
VG
2025.11.12, 16:12
Frissítve: 2025.11.12, 16:35

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (IAEA) szerint Teherán hónapok óta nem tájékoztatja őket arról, hogy mi történt az iráni uránkészlettel, amely a legutóbbi ellenőrzéskor már közel bombaminőségű dúsítottságú volt.

Students Day In Iran, Missiles And Nuclear Energy iráni uránkészlet
Öt hónapja nem tudja ellenőrizni az iráni uránkészletet az ENSZ nukleáris felügyelete, miután izraeli és amerikai támadások súlyos károkat okoztak az ország atomlétesítményeiben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az IAEA legújabb, a Bloomberg által látott jelentése szerint az ügynökség június óta nem tudta ellenőrizni a készleteket, mivel az izraeli és amerikai bombázások több kulcsfontosságú helyszínt megsemmisítettek.

Az ENSZ aggódik az iráni uránkészlet miatt

Rafael Mariano Grossi főigazgató szerint a helyzet „a szabványos ellenőrzési gyakorlat szerint is régóta elmaradásban van”, és Teherán hallgatása az urán hollétéről „komoly aggodalomra ad okot”. A jelentés azóta készült, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa újra életbe léptette a korábbi szankciókat, és felszólította Iránt az urándúsítás felfüggesztésére.

Műholdfelvételek szerint a háború során a légicsapások elsősorban a felszíni létesítményeket rombolták le, ám ezzel visszavetették az ENSZ-ellenőrök évtizedes hozzáférését is az iráni nukleáris komplexumhoz. Az ország atomprogramja már az 1950-es évek óta aggasztja a Nyugatot, és rendszeresen politikai feszültségeket, illetve olajpiaci kilengéseket vált ki.

Irán következetesen tagadja, hogy atomfegyver fejlesztésén dolgozna. 

A teheráni vezetés szerint a dúsítás felgyorsítása az Egyesült Államok hibája, miután Donald Trump elnök első ciklusa alatt kiléptette az országot a 2015-ös atommegállapodásból és súlyos szankciókat vezetett be.

Grossi ugyanakkor leszögezte: amíg Irán nem működik együtt, az ügynökség „nem tudja garantálni, hogy az ország nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál”.

A júniusi bombázások után Teherán megszakította a Washingtonnal folytatott tárgyalásokat is, és kijelentette: nem hajlandó újra asztalhoz ülni, amíg nem kap biztosítékot arra, hogy nem érik további támadások.

