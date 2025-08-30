Ritka egyetértés Washingtonban: kétpárti leszámolás indulna a kongresszusi tőzsdézéssel szemben – már elkészült a törvényjavaslat

Washingtonban egy többpárti kezdeményezés újraélesztené a vitát a kongresszusi tőzsdézésről, és a törvényjavaslat szerint a képviselőknek hat hónapjuk lenne, hogy eladják saját részvényeiket. A cél a közbizalom helyreállítása és a potenciális belső információk felhasználásának korlátozása.
A kongresszusban ritkán látni ennyire széles körű együttműködést: demokrata és republikánus képviselők egyaránt aláírták azt a javaslatot, amely megtiltaná az egyéni részvények kereskedelmét a törvényhozóknak.
A Wall Street Journal által látott tervezet szerint a hatályba lépést követően 180 nap állna rendelkezésre, hogy a képviselők és családtagjaik eladják meglévő részvényeiket, még a vagyonalapokban tartottakat is.
A jövőbeni törvényhozóknak 90 napjuk lenne a hivatalba lépés után.
A megszegőknek a befektetés értékének 10 százalékának megfelelő bírságot kellene fizetniük, és le kellene mondaniuk minden nyereségről. Néhány kivételt engednének, például a házastársaknak vagy eltartott gyermekeknek juttatott részvények esetében. A javaslat kidolgozásában részt vettek a republikánus Chip Roy és Tim Burchett, valamint a demokraták Alexandria Ocasio-Cortez és Pramila Jayapal.
Az utóbbi hónapokban nőtt az igény a kongresszusi kereskedések korlátozására, különösen a vámok miatti tőzsdei kilengések fényében. A támogatók szerint az új szabályozás segíthet helyreállítani a közbizalmat a törvényhozás iránt. Mike Johnson házelnök korábban támogatta a kereskedés tiltását, de konkrét javaslatot nem preferált, míg Scott Bessent pénzügyminiszter már aktívan kiállt a tilalom mellett:
Az emberek nem azért jönnek Washingtonba, hogy meggazdagodjanak. Ez rombolja a bizalmat a rendszerben.
A 2012-ben elfogadott Stock Act már szigorította a nyilvánosságra hozatalt és tiltja a bennfentes kereskedelmet, de az egyéni részvénykereskedelem teljes betiltása azóta sem valósult meg. Bár a tavalyi pénzügyi nyilatkozatok alapján csak a képviselők harmada és a szenátorok kevesebb mint fele tartott egyéni részvényeket, a törvényhozók számára rendszeres hozzáférés nyílik érzékeny információkhoz, ami potenciális előnyt jelenthet a piacon.
„Teljes mértékben hozzáférünk bennfentes információkhoz. Erről nincs kétség” – mondta Brian Fitzpatrick republikánus képviselő. A többpárti javaslat célja, hogy az ilyen helyzetekből fakadó érdekütközéseket minimalizálja, miközben a hagyományos befektetési alapok, amelyek diverzifikált portfóliót kezelnek, nem érintettek a tiltásban.
Bennfentes politikusok kaszáltak a vámviharon
Kétpárti tilalom készül Amerikában. Szemet szúrt a törvényhozók tőzsdei aktivitása április elején. Bennfentes politikusok kereskedtek nagyban, a vámok bejelentése és visszavonása közti napokban 6 ezermilliárd dollár piaci érték párolgott el.
