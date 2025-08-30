Deviza
bennfentes kereskedés
Washington
törvényjavaslat
tőzsdézés
amerikai kongresszus

Ritka egyetértés Washingtonban: kétpárti leszámolás indulna a kongresszusi tőzsdézéssel szemben – már elkészült a törvényjavaslat

A terv célja a közbizalom növelése és a bennfentes előnyök megszüntetése. A javaslat végre leszámolna a kongresszusi tőzsdézéssel, és arra kötelezné a képviselőiket és családtagjaikat, hogy eladják részvényeiket – különben súlyos büntetésre kell számítaniuk.
VG
2025.08.30., 13:59

Washingtonban egy többpárti kezdeményezés újraélesztené a vitát a kongresszusi tőzsdézésről, és a törvényjavaslat szerint a képviselőknek hat hónapjuk lenne, hogy eladják saját részvényeiket. A cél a közbizalom helyreállítása és a potenciális belső információk felhasználásának korlátozása.

US National Guard Washington August 14 2025 kongresszusi tőzsdézés
A javaslat végre leszámolna a kongresszusi tőzsdézéssel, és arra kötelezné a képviselőiket és családtagjaikat, hogy eladják részvényeiket – különben súlyos büntetésre kell számítaniuk / Fotó: Middle East Images via AFP

A kongresszusban ritkán látni ennyire széles körű együttműködést: demokrata és republikánus képviselők egyaránt aláírták azt a javaslatot, amely megtiltaná az egyéni részvények kereskedelmét a törvényhozóknak. 

A Wall Street Journal által látott tervezet szerint a hatályba lépést követően 180 nap állna rendelkezésre, hogy a képviselők és családtagjaik eladják meglévő részvényeiket, még a vagyonalapokban tartottakat is. 

A jövőbeni törvényhozóknak 90 napjuk lenne a hivatalba lépés után.

A megszegőknek a befektetés értékének 10 százalékának megfelelő bírságot kellene fizetniük, és le kellene mondaniuk minden nyereségről. Néhány kivételt engednének, például a házastársaknak vagy eltartott gyermekeknek juttatott részvények esetében. A javaslat kidolgozásában részt vettek a republikánus Chip Roy és Tim Burchett, valamint a demokraták Alexandria Ocasio-Cortez és Pramila Jayapal.

Kongresszusi tőzsdézés: legális korrupció?

Az utóbbi hónapokban nőtt az igény a kongresszusi kereskedések korlátozására, különösen a vámok miatti tőzsdei kilengések fényében. A támogatók szerint az új szabályozás segíthet helyreállítani a közbizalmat a törvényhozás iránt. Mike Johnson házelnök korábban támogatta a kereskedés tiltását, de konkrét javaslatot nem preferált, míg Scott Bessent pénzügyminiszter már aktívan kiállt a tilalom mellett:

Az emberek nem azért jönnek Washingtonba, hogy meggazdagodjanak. Ez rombolja a bizalmat a rendszerben.

A 2012-ben elfogadott Stock Act már szigorította a nyilvánosságra hozatalt és tiltja a bennfentes kereskedelmet, de az egyéni részvénykereskedelem teljes betiltása azóta sem valósult meg. Bár a tavalyi pénzügyi nyilatkozatok alapján csak a képviselők harmada és a szenátorok kevesebb mint fele tartott egyéni részvényeket, a törvényhozók számára rendszeres hozzáférés nyílik érzékeny információkhoz, ami potenciális előnyt jelenthet a piacon.

„Teljes mértékben hozzáférünk bennfentes információkhoz. Erről nincs kétség” – mondta Brian Fitzpatrick republikánus képviselő. A többpárti javaslat célja, hogy az ilyen helyzetekből fakadó érdekütközéseket minimalizálja, miközben a hagyományos befektetési alapok, amelyek diverzifikált portfóliót kezelnek, nem érintettek a tiltásban.

Bennfentes politikusok kaszáltak a vámviharon

Kétpárti tilalom készül Amerikában. Szemet szúrt a törvényhozók tőzsdei aktivitása április elején. Bennfentes politikusok kereskedtek nagyban, a vámok bejelentése és visszavonása közti napokban 6 ezermilliárd dollár piaci érték párolgott el.

 

 

