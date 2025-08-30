Ritka egyetértés Washingtonban: kétpárti leszámolás indulna a kongresszusi tőzsdézéssel szemben – már elkészült a törvényjavaslat

Washingtonban egy többpárti kezdeményezés újraélesztené a vitát a kongresszusi tőzsdézésről, és a törvényjavaslat szerint a képviselőknek hat hónapjuk lenne, hogy eladják saját részvényeiket. A cél a közbizalom helyreállítása és a potenciális belső információk felhasználásának korlátozása.

A javaslat végre leszámolna a kongresszusi tőzsdézéssel, és arra kötelezné a képviselőiket és családtagjaikat, hogy eladják részvényeiket – különben súlyos büntetésre kell számítaniuk / Fotó: Middle East Images via AFP

A kongresszusban ritkán látni ennyire széles körű együttműködést: demokrata és republikánus képviselők egyaránt aláírták azt a javaslatot, amely megtiltaná az egyéni részvények kereskedelmét a törvényhozóknak.

A Wall Street Journal által látott tervezet szerint a hatályba lépést követően 180 nap állna rendelkezésre, hogy a képviselők és családtagjaik eladják meglévő részvényeiket, még a vagyonalapokban tartottakat is.

A jövőbeni törvényhozóknak 90 napjuk lenne a hivatalba lépés után.

A megszegőknek a befektetés értékének 10 százalékának megfelelő bírságot kellene fizetniük, és le kellene mondaniuk minden nyereségről. Néhány kivételt engednének, például a házastársaknak vagy eltartott gyermekeknek juttatott részvények esetében. A javaslat kidolgozásában részt vettek a republikánus Chip Roy és Tim Burchett, valamint a demokraták Alexandria Ocasio-Cortez és Pramila Jayapal.

Kongresszusi tőzsdézés: legális korrupció?

Az utóbbi hónapokban nőtt az igény a kongresszusi kereskedések korlátozására, különösen a vámok miatti tőzsdei kilengések fényében. A támogatók szerint az új szabályozás segíthet helyreállítani a közbizalmat a törvényhozás iránt. Mike Johnson házelnök korábban támogatta a kereskedés tiltását, de konkrét javaslatot nem preferált, míg Scott Bessent pénzügyminiszter már aktívan kiállt a tilalom mellett:

Az emberek nem azért jönnek Washingtonba, hogy meggazdagodjanak. Ez rombolja a bizalmat a rendszerben.

A 2012-ben elfogadott Stock Act már szigorította a nyilvánosságra hozatalt és tiltja a bennfentes kereskedelmet, de az egyéni részvénykereskedelem teljes betiltása azóta sem valósult meg. Bár a tavalyi pénzügyi nyilatkozatok alapján csak a képviselők harmada és a szenátorok kevesebb mint fele tartott egyéni részvényeket, a törvényhozók számára rendszeres hozzáférés nyílik érzékeny információkhoz, ami potenciális előnyt jelenthet a piacon.