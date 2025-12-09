Álhírgyár: lebukott a hamis Puzsér-videó – MI-vel fabrikálták a betelefonálást

Nem igaz, hogy Puzsér Róbert néhány napja betelefonált a Hír TV Paláver című műsorába – a videó, amely ezt állítja, teljes egészében hamisított. A felvételt mesterséges intelligencia segítségével rakták össze, több különböző műsorrészből ragasztva egymásra a hangot és a képet – közölte a Hír TV.

Nem Puzsér Róbert hívta a Hír TV Paláver című műsorát, annak ellenére, hogy ezt a felvételt az interneten terjesztik / Fotó: Bodnár Boglárka

Az álhírt több technikai jel is leleplezi: a vágások pontatlanok, a témalistában három teljesen azonos témakör szerepel egymás alatt, és a műsorvezető reakciói sincsenek szinkronban az állítólagos betelefonálással.

A videó alapját egy három héttel ezelőtti adás képei adják, amelyben ugyan valóban egy „Róbert” nevű néző telefonált be – de semmi köze nem volt Puzsér Róberthez.

Ennek ellenére a hamis felvétel miatt napok óta támadások érik a műsor vezetőjét, miközben a videót terjesztők továbbra is tényként adják elő a manipulált jelenetet. A szakértők szerint a hamisítás tipikus példája annak, hogyan lehet AI-technológiával megtéveszteni a közönséget: egyetlen félrevezető, rosszul összefércelt videó képes lavinaszerű botrányt indítani.

A Paláver adásában ilyen betelefonálás azonban soha nem történt meg, a terjedő felvétel pedig semmilyen valós eseményt nem tükröz – csak egy mesterségesen létrehozott, szándékosan félrevezető konstrukciót.

Nem csak Puzsér Róbertről készül MI-klón

A YouTube a közelmúltban hadjáratot indított az általa „deepfake‑nek” minősített, mesterséges intelligenciával manipulált videók ellen, miután a platformot elárasztották az ilyen típusú tartalmak – az akció azonban máris problémákba ütközött.

A platform ugyanis csak azok számára kínál valódi védelmet, akik tagjai a YouTube Partner Programnak, és hajlandóak fényképes igazolványt és rövid videós szelfit is megadni az azonosításhoz; a bejelentéssel a deepfake‑ként azonosított videókat le lehet kérni eltávolításra.

Ugyanakkor a rendszer korlátai miatt sok hamis tartalom továbbra is fennmaradhat: nem minden manipulált videót ismer fel a szűrő, az utószinkronizált videók például kimaradnak, és azok a tartalmak sem, amiket más platformokra töltöttek fel.

Így az intézkedés inkább csak kezdet — nem jelent megnyugtató védelmet a deepfake‑jelenség ellen. A probléma azonban egyre nagyobbá válik, és már nem csak politikai és közéleti szereplőket, valamint celebeket érint, hanem egyre több átlagember is áldozatául válik az ilyen típusú álvideóknak, amelyek súlyos károkat okozhatnak a hírnevükben és a becsületükben.