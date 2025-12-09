Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.25 -0.03% GBP/HUF439.17 -0.26% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.78 0% RON/HUF75.44 -0.16% CZK/HUF15.82 -0.14% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.25 -0.03% GBP/HUF439.17 -0.26% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.78 0% RON/HUF75.44 -0.16% CZK/HUF15.82 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,570.17 +0.64% MTELEKOM1,726 -1.6% MOL2,930 +0.55% OTP33,830 +0.48% RICHTER9,680 +1.89% OPUS544 +0.74% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 0% BUMIX10,205.39 +0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,381.91 +1.46% BUX108,570.17 +0.64% MTELEKOM1,726 -1.6% MOL2,930 +0.55% OTP33,830 +0.48% RICHTER9,680 +1.89% OPUS544 +0.74% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 0% BUMIX10,205.39 +0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,381.91 +1.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
cégcsoport
lánc
kereskedelem

Máris új boltokat nyit Magyarországon az orosz kiskereskedelmi lánc: ezeket a vidéki helyszíneket nézte ki a Mere-Basket – kezd forró lenni a helyzet a Lidlnek

A Basket Plus közölte, hogy a Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon.
VG
2025.12.09., 18:01

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi megjelenéséről először 2024 áprilisában lehetett értesülni, az azóta eltelt időszak fejleményeiről a Világgazdaság beszámolt.

mere basket plus
Ezeket a vidéki helyszíneket nézte ki a Mere-Basket / Fotó: TikTok / besence1

Az alacsony árairól és fapados működéséről ismert, orosz hátterű cégről már tavaly óta keringtek hírek, de a nyitás időpontja mindig csúszott. 

Végül december 3-án nyitotta meg kapuját az első magyarországi egység Basket Plus Diszkont Áruház néven. 

A Mere modellje arról híres, hogy szinte mindent árul, 

az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig.

A Besence utcai üzlet Budapest külvárosában található, a közelben egyébként Lidl, Aldi is található, és csak egy ugrás a soroksári Auchan és az azzal szemben álló pesterzsébeti Tesco. 

Másrészt az érdeklődés azért is figyelemre méltó, mert a vállalat nem csapott különösebb hírverést a nyitásnak. Mint az Origo a helyszínen megtudta, a környéken terítettek szórólapokat, és nem budapesti, regionális jellegű rádióban ment néhány hirdetésük is, de a vásárlói érdeklődést a közösségi média hatásának tulajdonítják.

A Basket Plus közölte, hogy a Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon, esetleg egy akár több száz boltból álló hálózatot kialakítva. 

Azt is mondta, hogy jelenleg is zajlik a további üzlethelyszínek és ingatlanok felkutatása az ország más területein is, például 

  • Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza háromszög, 
  • Nyugat-Magyarország területén.
@besence1 Szuper ajánlatok😍 #nekedbe #basketplusz #olcso #bevasarlas #haul ♬ original sound - besence1

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
lánc

Máris új boltokat nyit Magyarországon az orosz kiskereskedelmi lánc: ezeket a vidéki helyszíneket nézte ki a Mere-Basket – kezd forró lenni a helyzet a Lidlnek

A Basket Plus közölte, hogy a Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon.
2 perc
üzleti fórum

Több száz kézfogás Moszkvában – Szijjártó Péter elárulta, volt olyan magyar résztvevő is, akire biztos nem gondolnánk

Rekordméretű magyar delegáció érkezett Moszkvába, ahol egy nap alatt 240 üzleti tárgyalást tartanak orosz cégekkel.
4 perc
Audi

Így vált átokká a magyar gazdaság számára a válságállónak hitt Mercedes és az Audi – és így lehet áldás a BYD és a BMW

Hiába voltak sokáig a magyar modell alapjai az idetelepült német prémiummárkák, a nehézségekkel küzdő Mercedes és Audi egyre inkább tehertételt jelentenek a hazai növekedésre.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu