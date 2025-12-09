Megörült Európa, hogy végre össze tudja ugrasztani Trumpot Orbán Viktorral: Szijjártó Péter azonnal közbelépett – "Le kell hűtenem a lelkesedést"
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta azt a hírt, miszerint 20 milliárd dolláros megállapodás született volna Orbán Viktor és Donald Trump között. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy csupán egyeztetések indultak egy új pénzügyi együttműködés lehetőségeiről.
Szijjártó Péter: direkt félreértelmezték, hogy mi az a védőpajzs?
A hazai sajtó egy része az elmúlt napokban tévesen értelmezte a Politico cikkét, amely szerint 20 milliárd dolláros pénzügyi megállapodás született volna Orbán Viktor és Donald Trump között.
A külügyminiszter keddi Facebook-bejegyzésében egyértelműen cáfolta ezt az állítást, hangsúlyozva, hogy semmilyen konkrét összegű egyezség nem született.
Le kell hűtenem a Moszkváig ható hirtelen lelkesedést
– írta, hozzátéve, hogy a találkozón csupán az újfajta pénzügyi együttműködés lehetőségeit vitatták meg, amelyek pénzügyi védelmet jelenthetnek Magyarország számára. A miniszter külön kiemelte Donald Trump elismerő szavait Orbán Viktorról, remélve, hogy a magyar médiumok ezeket is idézik majd, nem csupán a szenzációhajhász híreket.
A washingtoni megbeszélésen a hangsúly az egyeztetések megkezdésén volt, nem pedig konkrét pénzügyi kötelezettségek vállalásán. A találkozó célja az volt, hogy feltérképezzék egy olyan mechanizmus lehetőségeit, amely rugalmasan biztosíthatja Magyarország pénzügyi stabilitását a jövőben.
Ez a mechanizmus lehet
- swap-line;
- rugalmas hitelkeret;
- vagy akár államközi finanszírozás formájában;
ám ezek mind előkészítés alatt állnak, és egyelőre semmilyen konkrét szerződés nem jött létre.
A védőpajzs lényege nem a klasszikus kölcsön, hanem egy állandó pénzügyi garancia, amely a forint stabilitását erősíti. Gulyás Gergely egy korábbi kormányinfón már leszögezte, hogy bármilyen ilyen megállapodás, ha megszületik, nyilvános lesz.
Legyen szó swap-line-ról vagy államközi hitelről, a kormány teljes átláthatóságot vállal
– mondta, kiemelve, hogy a magyar társadalom és a piacok számára minden részlet elérhető lesz.
Egyébként Donald Trump az interjúban szintén egyértelművé tette, hogy nem ajánlott fel konkrét pénzügyi védőhálót Magyarországnak.
A washingtoni találkozó fontos jele annak, hogy Magyarország nyitott az új típusú nemzetközi pénzügyi együttműködésre, amely hosszú távon erősítheti az ország pénzügyi biztonságát. A swap-line vagy államközi hitel előkészítése egyaránt része lehet annak a mechanizmusnak, amely biztosítaná, hogy a forint árfolyama és a hazai gazdaság stabil maradjon a globális piaci bizonytalanságok közepette.
A kormány minden lépését átlátható módon tervezi kommunikálni, így a jövőben a nyilvánosság számára is világos lesz, ha bármilyen pénzügyi garancia vagy hitelkeret élesedik.
A konstrukció nem klasszikus kölcsön, hanem állandó pénzügyi garancia, amely erősíti a forint stabilitását. Gulyás Gergely leszögezte: ha az Egyesült Államokkal megállapodás születik, az nyilvános lesz, legyen szó akár swap-line-ról, akár államközi hitelről.