Hollywood feszülten figyel: új forduló a Warner Bros. Discovery megszerzéséért folyó versenyben

Az elmúlt napokban látványosan felgyorsultak a történések a Warner Bros. Discovery körül. A vállalat igazgatótanácsa ideiglenes felmentést kapott a Netflixszel kötött kizárólagos tárgyalási megállapodás alól, ami lehetővé teszi, hogy korlátozott formában újranyissa az egyeztetéseket a Paramount Global vezetésével.

Hollywood: vajon a Paramounté lesz a Warner Bros? / Fotó: NurPhoto via AFP

Ki lesz Hollywood királya?

Bár a testület hivatalosan elutasította a Paramount korábban módosított ajánlatát, február 23-i határidőt szabott meg a „végső és legjobb” ajánlat benyújtására. Ennek ellenére a menedzsment továbbra is a Netflix ajánlatának elfogadását javasolja a részvényeseknek, arra hivatkozva, hogy az nagyobb kiszámíthatóságot és magasabb lezárási valószínűséget kínál.

A Paramount jelezte, hogy részvényenként körülbelül 31 dollárra emelné ajánlatát a korábbi 30 dollárról, ami az adósságállománnyal együtt több mint 108 milliárd dolláros vállalatértékelést jelent. A javaslat a Warner Bros. Discovery teljes eszközportfóliójára kiterjedne, beleértve a televíziós és hírszegmenst is.

Az ajánlat pénzügyi vonzerejét növeli egy negyedéves kompenzációs mechanizmus a tranzakció esetleges csúszása esetére, valamint az is, hogy a Paramount átvállalná a Netflixnek fizetendő – becslések szerint 2,8 milliárd dolláros – felmondási díjat. Nominálisan tehát a Paramount konstrukciója magasabb értékelést kínál.

A Netflix kevesebbet ígér a Warnerért

A Netflix ajánlata ezzel szemben eltérő struktúrájú és kockázati profilú. Elsősorban a stúdió- és streamingműveletekre fókuszál nagyjából 27,75 dolláros részvényenkénti áron, mintegy 82-83 milliárd dolláros tranzakciós értékelés mellett.

Bár az egy részvényre jutó ár alacsonyabb, a nagyrészt készpénzes struktúra és a már egyeztetett feltételek nagyobb átláthatóságot biztosítanak. Az igazgatótanács megítélése szerint ez lényegesen növeli a lezárás esélyét.

Szabályozói szempontból is különbség mutatkozik:

a Paramount teljes felvásárlásra irányuló szándéka összetettebb versenyjogi vizsgálatot vonhat maga után, míg a Netflix szűkebb tranzakciós köre alacsonyabb hatósági kockázattal járhat.

Piaci nézőpontból a helyzet tartós bizonytalanságot és fokozott volatilitást vetít előre. Rövid távon a befektetők egyre inkább beárazzák annak lehetőségét, hogy a Paramount érdemben javít az ajánlatán. Minden ilyen jel felfelé mozdíthatja a Warner Bros. Discovery árfolyamát, miközben nyomást gyakorol a Netflixre, amely fenntartja a jogot ajánlatának módosítására. Ez a dinamika egy klasszikus ajánlati verseny kialakulásához vezethet, amely egyszerre növelheti a részvényesi értéket és az árfolyam-ingadozást.