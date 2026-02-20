Deviza
stratégia
Warner Bros Discovery
Hollywood

Hollywood feszülten figyel: új forduló a Warner Bros. Discovery megszerzéséért folyó versenyben

Még nem dőlt el a küzdelem a Warner két kérője között. Hollywoodban a helyzet tartós bizonytalanságot és fokozott volatilitást vetít előre.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2026.02.20, 06:57
Frissítve: 2026.02.20, 09:31

Az elmúlt napokban látványosan felgyorsultak a történések a Warner Bros. Discovery körül. A vállalat igazgatótanácsa ideiglenes felmentést kapott a Netflixszel kötött kizárólagos tárgyalási megállapodás alól, ami lehetővé teszi, hogy korlátozott formában újranyissa az egyeztetéseket a Paramount Global vezetésével. 

Hollywood Paramount Pictures In Los Angeles
Hollywood: vajon a Paramounté lesz a Warner Bros? / Fotó: NurPhoto via AFP

Ki lesz Hollywood királya?

Bár a testület hivatalosan elutasította a Paramount korábban módosított ajánlatát, február 23-i határidőt szabott meg a „végső és legjobb” ajánlat benyújtására. Ennek ellenére a menedzsment továbbra is a Netflix ajánlatának elfogadását javasolja a részvényeseknek, arra hivatkozva, hogy az nagyobb kiszámíthatóságot és magasabb lezárási valószínűséget kínál.

A Paramount jelezte, hogy részvényenként körülbelül 31 dollárra emelné ajánlatát a korábbi 30 dollárról, ami az adósságállománnyal együtt több mint 108 milliárd dolláros vállalatértékelést jelent. A javaslat a Warner Bros. Discovery teljes eszközportfóliójára kiterjedne, beleértve a televíziós és hírszegmenst is. 

Az ajánlat pénzügyi vonzerejét növeli egy negyedéves kompenzációs mechanizmus a tranzakció esetleges csúszása esetére, valamint az is, hogy a Paramount átvállalná a Netflixnek fizetendő – becslések szerint 2,8 milliárd dolláros – felmondási díjat. Nominálisan tehát a Paramount konstrukciója magasabb értékelést kínál.

A Netflix kevesebbet ígér a Warnerért

A Netflix ajánlata ezzel szemben eltérő struktúrájú és kockázati profilú. Elsősorban a stúdió- és streamingműveletekre fókuszál nagyjából 27,75 dolláros részvényenkénti áron, mintegy 82-83 milliárd dolláros tranzakciós értékelés mellett. 

Bár az egy részvényre jutó ár alacsonyabb, a nagyrészt készpénzes struktúra és a már egyeztetett feltételek nagyobb átláthatóságot biztosítanak. Az igazgatótanács megítélése szerint ez lényegesen növeli a lezárás esélyét. 

Szabályozói szempontból is különbség mutatkozik: 

a Paramount teljes felvásárlásra irányuló szándéka összetettebb versenyjogi vizsgálatot vonhat maga után, míg a Netflix szűkebb tranzakciós köre alacsonyabb hatósági kockázattal járhat.

Piaci nézőpontból a helyzet tartós bizonytalanságot és fokozott volatilitást vetít előre. Rövid távon a befektetők egyre inkább beárazzák annak lehetőségét, hogy a Paramount érdemben javít az ajánlatán. Minden ilyen jel felfelé mozdíthatja a Warner Bros. Discovery árfolyamát, miközben nyomást gyakorol a Netflixre, amely fenntartja a jogot ajánlatának módosítására. Ez a dinamika egy klasszikus ajánlati verseny kialakulásához vezethet, amely egyszerre növelheti a részvényesi értéket és az árfolyam-ingadozást.

Lesznek még gyors piaci reakciók

Középtávon három tényező lesz meghatározó:

  • a Paramount végleges ajánlatának szintje és finanszírozási hitelessége;
  • az igazgatótanács megítélése annak fölényességéről a Netflix-megállapodáshoz képest;
  • a szabályozó hatóságok várható álláspontja.

Ha a Paramount nem tud egyértelműen kedvezőbb és végrehajtható konstrukciót bemutatni, a piac visszatérhet az alapeseti forgatókönyvhöz, vagyis a Netflix-tranzakció lezárásához. Egy lényegesen magasabb, teljeskörűen finanszírozott ajánlat azonban új tárgyalási fordulót és akár az igazgatótanács álláspontjának megváltozását is kiválthatja.

Összességében a jelenlegi helyzet jól példázza az ármaximalizálás és a végrehajtási kockázat minimalizálása közötti klasszikus feszültséget.

Míg egyes befektetők a Paramount által kínált magasabb értékelést tartják elsődlegesnek, mások a Netflix-megállapodás stabilitását és kiszámíthatóságát részesítik előnyben. 

A 2026. március 20-ra tervezett részvényesi szavazásig várhatóan erős árfolyam-ingadozás és gyors piaci reakciók kísérik majd az újabb tárgyalási fejleményeket.

 

