Jól zárták az évet a magyar fizetések: jelentősen nőtt a bruttó átlagkereset, a nettó bérek még gyorsabban emelkedtek

Új csúcsra értek a bérek 2025 végén Magyarországon. A friss KSH-adatok szerint a bruttó átlagkereset decemberben már 789 200 forint volt, 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó fizetések ennél is gyorsabban emelkedtek, miközben a reálkeresetek is érdemi növekedést mutattak.
VG
2026.02.20, 08:30
Frissítve: 2026.02.20, 08:46

A bruttó átlagkereset 2025 decemberében ismét új csúcsra ért, miközben az infláció mérséklődése és az adókedvezmények bővítése érdemben javította a nettó bérek alakulását. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2026. február 20-án közzétett jelentése szerint az év utolsó hónapjában tovább gyorsult a keresetek emelkedése, és éves szinten is stabil növekedés rajzolódik ki.

260203_forint_003_VZ
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200 forint volt, 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó átlagkereset 548 900 forintot tett ki, ez 9,8 százalékos növekedés 2024 decemberéhez képest. A reálkereset – a 3,3 százalékos éves infláció mellett – 6,3 százalékkal emelkedett, vagyis a béremelkedés érdemben meghaladta a fogyasztói árak növekedését.

A nettó bérek dinamikusabb növekedését részben adópolitikai intézkedések magyarázzák: 

  • 2025. július 1-jétől magasabb összegű családi adókedvezmény lépett életbe, 
  • október 1-jétől pedig bevezették a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. 

Ezek az intézkedések a bruttó és nettó keresetek közötti különbséget növelték, így a nettó átlagkereset éves bővülése meghaladta a bruttóét.

 

A keresetek szerkezetét jobban tükröző mediánértékek szintén számottevő emelkedést mutatnak. A bruttó mediánkereset 607 700 forint volt decemberben, ami 9,4 százalékos éves növekedésnek felel meg, míg a nettó medián 427 500 forintot ért el, 10,8 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakát. Ez arra utal, hogy nem csupán a magas keresetűek húzták felfelé az átlagot, hanem szélesebb körben emelkedtek a bérek.

A rendszeres – prémium, jutalom és egyhavi különjuttatás nélküli – bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4 százalékos növekedés éves összevetésben. 

A vállalkozásoknál 680 900 forint, a költségvetési szektorban 672 800 forint, míg a nonprofit szervezeteknél 734 ezer forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset, eltérő, de mindenhol érdemi bővüléssel.

Szektoronként vizsgálva a teljes bruttó átlagkereset decemberben a vállalkozásoknál 794 100 forintot, a költségvetésben 736 900 forintot, a nonprofit szektorban pedig 882 300 forintot tett ki. A nemzetgazdasági átlag 789 200 forint volt. A közfoglalkoztatottak bére továbbra is jelentősen elmarad az átlagtól: esetükben a bruttó átlagkereset 144 200 forintot ért el, míg a nem közfoglalkoztatottaké 802 800 forint volt.

 

Az egész éves adatokat tekintve 2025 január–decemberében a bruttó átlagkereset 705 ezer forintot, a nettó átlagkereset 486 800 forintot ért el. Ez 9,0, illetve 9,4 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest. A vállalkozásoknál 708 100 forint, a költségvetésben 687 200 forint, a nonprofit szektorban 723 800 forint volt az éves bruttó átlag.

A 2025-ös év egészét így mérsékelt infláció mellett, két számjegyhez közelítő nominális bérnövekedés jellemezte, ami reálértelemben is érezhető javulást hozott a keresetekben. A következő részletes adatközlés 2026. március 31-én várható, amikor a 2026. januári kereseti számokat teszi közzé a KSH.

