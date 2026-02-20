Jól zárták az évet a magyar fizetések: jelentősen nőtt a bruttó átlagkereset, a nettó bérek még gyorsabban emelkedtek

A bruttó átlagkereset 2025 decemberében ismét új csúcsra ért, miközben az infláció mérséklődése és az adókedvezmények bővítése érdemben javította a nettó bérek alakulását. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2026. február 20-án közzétett jelentése szerint az év utolsó hónapjában tovább gyorsult a keresetek emelkedése, és éves szinten is stabil növekedés rajzolódik ki.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200 forint volt, 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó átlagkereset 548 900 forintot tett ki, ez 9,8 százalékos növekedés 2024 decemberéhez képest. A reálkereset – a 3,3 százalékos éves infláció mellett – 6,3 százalékkal emelkedett, vagyis a béremelkedés érdemben meghaladta a fogyasztói árak növekedését.

A nettó bérek dinamikusabb növekedését részben adópolitikai intézkedések magyarázzák:

2025. július 1-jétől magasabb összegű családi adókedvezmény lépett életbe,

október 1-jétől pedig bevezették a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét.

Ezek az intézkedések a bruttó és nettó keresetek közötti különbséget növelték, így a nettó átlagkereset éves bővülése meghaladta a bruttóét.

A keresetek szerkezetét jobban tükröző mediánértékek szintén számottevő emelkedést mutatnak. A bruttó mediánkereset 607 700 forint volt decemberben, ami 9,4 százalékos éves növekedésnek felel meg, míg a nettó medián 427 500 forintot ért el, 10,8 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakát. Ez arra utal, hogy nem csupán a magas keresetűek húzták felfelé az átlagot, hanem szélesebb körben emelkedtek a bérek.

A rendszeres – prémium, jutalom és egyhavi különjuttatás nélküli – bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4 százalékos növekedés éves összevetésben.

A vállalkozásoknál 680 900 forint, a költségvetési szektorban 672 800 forint, míg a nonprofit szervezeteknél 734 ezer forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset, eltérő, de mindenhol érdemi bővüléssel.

Szektoronként vizsgálva a teljes bruttó átlagkereset decemberben a vállalkozásoknál 794 100 forintot, a költségvetésben 736 900 forintot, a nonprofit szektorban pedig 882 300 forintot tett ki. A nemzetgazdasági átlag 789 200 forint volt. A közfoglalkoztatottak bére továbbra is jelentősen elmarad az átlagtól: esetükben a bruttó átlagkereset 144 200 forintot ért el, míg a nem közfoglalkoztatottaké 802 800 forint volt.