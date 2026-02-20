Hivatalos: csődbe ment egy bank, nem tud fizetni – orosz milliárdosé volt, de az ukrán állam elkobozta tőle

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) február 19-én fizetésképtelennek nyilvánította a PINbank nevű pénzintézetet. A jegybank döntése szerint a bank nem teljesítette azt a kötelező írásbeli felszólítást, amelyben a problémás státuszba kerülése után – az NBU észrevételeit figyelembe véve – átdolgozott pénzügyi helyreállítási tervet kellett volna benyújtania.

Fotó: Tete_escape / Shutterstock

A PINbank hosszú ideje kockázatos üzleti tevékenységet folytatott, ami végül ahhoz vezetett, hogy a szabályozói tőkéje jelentősen a törvényileg előírt minimum alá csökkent. A legfrissebb adatok alapján a vállalat tőkéje mindössze 73 millió hrivnya volt, miközben az NBU által meghatározott minimális követelmény 200 millió hrivnya.

Fontos hangsúlyozni: a PINbank nem tartozik a fontos pénzintézetek közé. Az ukrán bankrendszer fizetőképes intézményeinek összesített eszközeiből mindössze 0,01 százalékot képviselt február 1-jei állapot szerint. Emiatt a fizetésképtelenné nyilvánítás nem fenyegeti az ukrán bankrendszer stabilitását.

Az Epravda emlékeztet: a lépés egybeesett egy másik kisebb bank, a Motor-Bank hasonló minősítésével, így február 19-én két pénzintézetet is kivontak a forgalomból. A PINbank korábban Jevgenyij Giner orosz üzletember tulajdonában állt, majd állami kézbe került.

A döntés egy újabb epizód az ukrán bankszektor átrendeződésében, amely a háborús gazdasági nyomás alatt az elmúlt években folyamatosan gyengült. A kisebb regionális bankok sorra tűnnek el, miközben az állam a nemzetközi segélyek és hitelek segítségével próbálja fenntartani a pénzügyi stabilitást.

Az NBU tavaly november elején fizetésképtelennek nyilvánította az RVS Bankot, miután a pénzintézet nem teljesítette a jegybank pénzügyi helyreállítási követelményeit, és tovább folytatta a kockázatos működést. A pénzintézet piaci részesedése azonban mindössze 0,04 százalék volt a bankszektorban, így az NBU szerint az eset nem befolyásolta a gazdaság stabilitását.

Bár a PINBank csődje önmagában nem veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, a jelenség a háborús gazdaság tartós sérülékenységét jelzi. Az ukrán jegybank szigorúbb felügyeletet és gyorsabb beavatkozást ígér, de az ország pénzügyi rendszere továbbra is külső segítségtől – az IMF-től, az EU-tól és a befagyasztott orosz vagyontól – függ.