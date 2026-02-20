Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 315,96 -0,28% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 528 -1,19% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,12 +0,29% BUX126 315,96 -0,28% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 528 -1,19% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,12 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
bankszektor
csőd

Hivatalos: csődbe ment egy bank, nem tud fizetni – orosz milliárdosé volt, de az ukrán állam elkobozta tőle

Az Ukrán Nemzeti Bank február 19-én fizetésképtelenné nyilvánította a PINbankot. A mindössze 0,01 százalékos piaci részesedéssel rendelkező kis bank kizárása nem fenyegeti az ukrán bankrendszer stabilitását, de egy újabb epizód az ukrán bankszektor átrendeződésében, amely az elmúlt években folyamatosan gyengült.
VG
2026.02.20, 06:51
Frissítve: 2026.02.20, 07:26

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) február 19-én fizetésképtelennek nyilvánította a PINbank nevű pénzintézetet. A jegybank döntése szerint a bank nem teljesítette azt a kötelező írásbeli felszólítást, amelyben a problémás státuszba kerülése után – az NBU észrevételeit figyelembe véve – átdolgozott pénzügyi helyreállítási tervet kellett volna benyújtania.

Business,Financial,Crisis,,Stock,Market,Down,,Bankruptcy,Concept.,Economic,Downturn vállalati csődök Csődbe ment egy ukrán bank – orosz milliárdosé volt a PINbank
Fotó: Tete_escape / Shutterstock

A PINbank hosszú ideje kockázatos üzleti tevékenységet folytatott, ami végül ahhoz vezetett, hogy a szabályozói tőkéje jelentősen a törvényileg előírt minimum alá csökkent. A legfrissebb adatok alapján a vállalat tőkéje mindössze 73 millió hrivnya volt, miközben az NBU által meghatározott minimális követelmény 200 millió hrivnya.

Fontos hangsúlyozni: a PINbank nem tartozik a fontos pénzintézetek közé. Az ukrán bankrendszer fizetőképes intézményeinek összesített eszközeiből mindössze 0,01 százalékot képviselt február 1-jei állapot szerint. Emiatt a fizetésképtelenné nyilvánítás nem fenyegeti az ukrán bankrendszer stabilitását.

Az Epravda emlékeztet: a lépés egybeesett egy másik kisebb bank, a Motor-Bank hasonló minősítésével, így február 19-én két pénzintézetet is kivontak a forgalomból. A PINbank korábban Jevgenyij Giner orosz üzletember tulajdonában állt, majd állami kézbe került. 

A döntés egy újabb epizód az ukrán bankszektor átrendeződésében, amely a háborús gazdasági nyomás alatt az elmúlt években folyamatosan gyengült. A kisebb regionális bankok sorra tűnnek el, miközben az állam a nemzetközi segélyek és hitelek segítségével próbálja fenntartani a pénzügyi stabilitást.

Az ukrán jegybank fizetésképtelennek minősítette az RVS Bankot

Az NBU tavaly november elején fizetésképtelennek nyilvánította az RVS Bankot, miután a pénzintézet nem teljesítette a jegybank pénzügyi helyreállítási követelményeit, és tovább folytatta a kockázatos működést. A pénzintézet piaci részesedése azonban mindössze 0,04 százalék volt a bankszektorban, így az NBU szerint az eset nem befolyásolta a gazdaság stabilitását.

Bár a PINBank csődje önmagában nem veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, a jelenség a háborús gazdaság tartós sérülékenységét jelzi. Az ukrán jegybank szigorúbb felügyeletet és gyorsabb beavatkozást ígér, de az ország pénzügyi rendszere továbbra is külső segítségtől – az IMF-től, az EU-tól és a befagyasztott orosz vagyontól – függ.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu