Döntött a lengyel elnök az ukránokról, Zelenszkij nem fogja eltűrni: mostantól vége a kiváltságoknak – Nawrocki egy tollvonással megszüntette a segélyrendszert

Aláírta Karol Nawrocki lengyel elnök azt a törvényt, mely fokozatosan megszünteti a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását rendező egyszerűsített eljárást, és más országok állampolgáraira is vonatkozó elvek szerint kezeli az ukránokat. Tartózkodási engedélyüket meghosszabbítják, de 2027 márciusáig újat kell kérvényezniük, már az általános szabályok alapján.

Fotó: NurPhoto via AFP

A korábbi különleges segítségnyújtási törvény egyszerűsítette az Ukrajnából a háború elől menekülők tartózkodását, munkavállalását, a szociális juttatásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférését.

Továbbá Nawrocki megvétózott két készülő jogszabályt, köztük azt a törvénymódosítást, amely visszaállította volna a bíróságok függetlensége felett őrködő Igazságszolgáltatási Tanács (KRS) bíró tagjai megválasztásának 2017 előtti módját – a döntésről az államfő csütörtökön az X-en közzétett videóban tájékoztatta a közvéleményt.

A varsói parlamentben január végén elfogadott törvénymódosítás értelmében a KRS bíró tagjait ismét a bírószervezetek választanák meg, nem pedig a parlament, amint azt az előző kormány bevezette 2017 után. A 25 tagú KRS az állami szervek képviselőiből és 15 bíróból áll.

Nawrocki úgy vélte: a törvénymódosítás révén a kormány megkülönböztette volna a saját és a tőle idegen bírókat. Az elnök ezzel arra utalt, hogy Donald Tusk miniszterelnök kormánya érvénytelennek tartja azoknak a bíróknak a mandátumát, akiket

a parlament által megválasztott bírókból is álló KRS javaslatára 2017 után neveztek ki.

Nawrocki szerint a megvétózott jogszabály egyértelműen alkotmány- és törvénysértő, valamint eszközként szolgálhatna azoknak a bíróknak a menesztésére, akiktől a jelenlegi kormány fél.

Az elnök egyúttal bejelentette: a lengyel igazságszolgáltatás folytatódó szétzüllése miatt saját, a bíróságok függetlenségének elvén alapuló törvénytervezetet nyújt be. Kilátásba helyezte, hogy népszavazást is kezdeményez az ügyben, ha a kormány elutasítja a témáról szóló párbeszéd javaslatát.

A KRS bíró tagjainak mandátuma májusban jár le. Wlodzimierz Czarzasty, a parlamenti alsóház elnöke a múlt héten a törvénymódosítás aláírására szólította fel Nawrockit. Egyebek között azzal érvelt, hogy a fellebbviteli bíróságok az utóbbi időben több ítéletet semmisítettek meg azért, mert azt 2017 után kinevezett bíró hozta.