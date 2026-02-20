Bajra baj jön, Romániának még az is rossz hír, ami a magyaroknak jó – reszketve nézik a kamatokat

Új inflációs előrejelzéseket közölt a román jegybank, amelyek első ránézésre kedvezők, sőt a kamatcsökkentés előtt is megnyithatják az utat. Második ránézésre azonban kibukik a csontváz. Azonnal megértjük, miről van szó, ha összehasonlítjuk, miért térhet a gazdaságsegítő lazításra a Varga Mihály vezette magyar jegybank – akár már napok múlva –, és miért a románok. Előrevetve: drasztikus megszorításokra kényszerült szomszédunkban földrengésre cunami érkezik. Az ő bajuk ezúttal a mi szerencsénk, de csak az utóbbinak örüljünk. A román gazdaság küszködik.

Román gazdaság – a fazonírozás több fordulóban érkezik, de most egyik sem szül mosolyt / Fotó: sommart sombutwanitkul / shutterstcok(Képünk illusztráció)

Ismeretes: Románia kiköltekezéssel évekig mesterségesen növelte az életszínvonalat, régiós „bezzeg” státusza azonban pillanat alatt omlott össze, tavaly óta egymást követik a kényszerű megszorítások újabb és újabb fordulói, és előreláthatólag ennek évekig nem lesz vége.

Amint a megszorítások elkezdődtek, tavaly nyáron 10 százalékra ugrott az infláció, és azóta alig mozdult onnan. Örömhír lehetett volna, hogy a román jegybank most alacsonyabb inflációs előrejelzéseket tartalmazó jelentést bocsátott ki: júniusra még 9,2 százalékot várnak, az év végre már csak 3,7-et, és egy év múlva 3 százalékot.

Ez szépnek és enyhítőnek tűnhet, az inflációs sokkokkal azonban van egy mindig fellépő probléma, a románnal pedig pluszban még egy, amit ők csináltak saját maguknak.

Román gazdaság, 1. probléma: beépül az életszínvonal romlása

Egy-egy nagy inflációs hullámot szinte mindig apály követ – bár például a törököknek sikerült tartósan 30 százalék feletti drágulást elérniük – azon egyszerű statisztikai oknál fogva, hogy az árakat az egy évvel korábbihoz szokták hasonlítani.

Ha olyan egyszeri okok hajtják fel az inflációt, mint a szolgáltatások hirtelen megdrágítása – Romániában például az energiaárak tavaly nyári meglódítása –, akkor az egy év leteltével automatikusan, egyszerű matematikai okból visszaesik az infláció. Hacsak nem jön újabb drasztikus drágítás.

Ha júniusban még 9,2 százalék az infláció, és szeptemberben már csak 4, az szép javulásnak tűnhet. Valójában azonban nem javulás, csak lassabb romlás, hiszen a korábbi majdnem 10 százalék már beépült az árakba, és ott is marad. Az életszínvonalat tartósan rontva, hacsak nem emelik utána a béreket.