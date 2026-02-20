Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 315,96 -0,28% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 528 -1,19% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,12 +0,29% BUX126 315,96 -0,28% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 528 -1,19% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,12 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kamat
román gazdaság
MNB
kamatdöntés
Varga Mihály
megszorítások

Bajra baj jön, Romániának még az is rossz hír, ami a magyaroknak jó – reszketve nézik a kamatokat

Románia is eljuthat a kamatok csökkentéséhez, de nem ünneplik, mert egészen más az oka, mint Magyarországon. A román gazdaság a bezzeg státuszt maga mögött hagyva egyirányú utcába fordult, az egyik sokk hozza magával a másikat.
Pető Sándor
2026.02.20., 08:01
Fotó: shutterstcok(Képünk illusztráció)

Új inflációs előrejelzéseket közölt a román jegybank, amelyek első ránézésre kedvezők, sőt a kamatcsökkentés előtt is megnyithatják az utat. Második ránézésre azonban kibukik a csontváz. Azonnal megértjük, miről van szó, ha összehasonlítjuk, miért térhet a gazdaságsegítő lazításra a Varga Mihály vezette magyar jegybank – akár már napok múlva –, és miért a románok. Előrevetve: drasztikus megszorításokra kényszerült szomszédunkban földrengésre cunami érkezik. Az ő bajuk ezúttal a mi szerencsénk, de csak az utóbbinak örüljünk. A román gazdaság küszködik.

román gazdaság, infláció, kamat
Román gazdaság – a fazonírozás több fordulóban érkezik, de most egyik sem szül mosolyt / Fotó: sommart sombutwanitkul / shutterstcok(Képünk illusztráció)

Ismeretes: Románia kiköltekezéssel évekig mesterségesen növelte az életszínvonalat, régiós „bezzeg” státusza azonban pillanat alatt omlott össze, tavaly óta egymást követik a kényszerű megszorítások újabb és újabb fordulói, és előreláthatólag ennek évekig nem lesz vége.

Amint a megszorítások elkezdődtek, tavaly nyáron 10 százalékra ugrott az infláció, és azóta alig mozdult onnan. Örömhír lehetett volna, hogy a román jegybank most alacsonyabb inflációs előrejelzéseket tartalmazó jelentést bocsátott ki: júniusra még 9,2 százalékot várnak, az év végre már csak 3,7-et, és egy év múlva 3 százalékot.

Ez szépnek és enyhítőnek tűnhet, az inflációs sokkokkal azonban van egy mindig fellépő probléma, a románnal pedig pluszban még egy, amit ők csináltak saját maguknak. 

Román gazdaság, 1. probléma: beépül az életszínvonal romlása

Egy-egy nagy inflációs hullámot szinte mindig apály követ – bár például a törököknek sikerült tartósan 30 százalék feletti drágulást elérniük – azon egyszerű statisztikai oknál fogva, hogy az árakat az egy évvel korábbihoz szokták hasonlítani.

Ha olyan egyszeri okok hajtják fel az inflációt, mint a szolgáltatások hirtelen megdrágítása – Romániában például az energiaárak tavaly nyári meglódítása –, akkor az egy év leteltével automatikusan, egyszerű matematikai okból visszaesik az infláció. Hacsak nem jön újabb drasztikus drágítás. 

Ha júniusban még 9,2 százalék az infláció, és szeptemberben már csak 4, az szép javulásnak tűnhet. Valójában azonban nem javulás, csak lassabb romlás, hiszen a korábbi majdnem 10 százalék már beépült az árakba, és ott is marad. Az életszínvonalat tartósan rontva, hacsak nem emelik utána a béreket.

Bolojan kormányfő csak egy irányba mehet, a visszafordulás lehetetlen / Fotó: AFP

Ez az utóbbi, aminek a megoldásában az energiaválság európai inflációs cunamiját követően ötösre vizsgázott a magyar kormány. 

A románoknak azonban reményük sincs, hogy a magyarok után csinálják,

a Brüsszel eljárásai kikényszerítette megoldás lényege náluk az, hogy fájjon. Túllőttek a lehetőségeiken, és a háztartások fizetik meg az árát annak, aminek korábban tapsoltak. 

Ezt az effektust Magyarországon is ismerjük, különösen nyers formáját mutatta meg a most a Tisza Párt oldalvizén ismét feltűnt Bokros Lajos pénzügyminisztersége, illetve az igazmondásáról elhíresült Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségének őszödi „fordulata”.

Román gazdaság, 2. probléma: földrengés után cunami

Az új román inflációs előrejelzésekből a jegybank óvatos kommentárjai ellenére az ING elemzői a következő következtetést vonják le:

Bár a februári kommunikáció egyelőre indokolttá teszi a kamatok változatlanul tartását, megítélésünk szerint az első kamatcsökkentés májusban továbbra is lehetséges, és ez marad az alapforgatókönyvünk; összesen 100 bázispontnyi kamatvágással számolunk idén.

Ez is jó hírnek tetszik: alacsonyabb kamatoktól egy nyomás alatt lévő gazdaság több lélegzethez jut, márpedig az, hogy az európai gazdaságok nyomás alatt vannak, senki számára nem kétséges. Vagyis Románia egy teljesen más, keservesebb úton eljutott ugyanoda ebben a tekintetben, ahova Magyarország?

Nem ugyanoda jutott, és ez az elemzők indoklásából derül ki. „Mivel a rövid távú inflációs volatilitás jelentős részét azonosítható, nagyrészt technikai jellegű tényezők hajtják, egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a túl sokáig fenntartott, szigorúan óvatos monetáris politika prociklikussá válik, felerősítve a gazdasági visszaesést anélkül, hogy érdemben javítaná a középtávú inflációs kilátásokat.”

Köznapi beszédre lefordítva: ha az inflációt tekintjük földrengésnek, 

a drágítást kiadáslefaragásokkal vegyítő megszorítások elhozták a cunamit is, ami letarolta a román gazdaságot.

A gazdasági visszaesésnél tartanak, ezért szükségük van rá, hogy lejjebb faragják az unió legmagasabb kamatait. Kényszerpályák.

A lehet, hogy kedden már meg is érkező magyar kamatcsökkentés háttere és indoklása egészen más. A magyar gazdaság nem a visszaesés, hanem az inflációt leszorító kormányzati intézkedések útján érkezett el az alacsonyabb kamatok küszöbére. Ennek az ára nálunk nem az életszínvonal visszabaltázása: pont fordítva, nálunk az inflációt bőven meghaladóan nőttek a háztartások jövedelmei, mégse lett belőle nagyobb drágulás, az infláció éppen hogy visszaszorult.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A romániai fájdalom nálunk a visszájára fordul

Legutóbbi nyilatkozatában Varga Mihály, az MNB elnöke a magyar gazdaság stabilitását emelte ki, amit egyrészt a tartalékok magas szintje garantál, másrészt a forint árfolyamának stabilitása mutat.

Egy elsietett kamatcsökkentésnek az árát pont az árfolyamban fizethetnénk meg, azért figyelni kell arra, hogy a magyar kamatok ne csökkenjenek veszélyesnek látszó mértékben más gazdaságokhoz képest. A román kilátás a kamatcsökkentésre ezért sok egyéb jel mellett a magyar kamatcsökkentés mellett szól, ha a forint-lej nem is Európa legforgalmasabb árfolyama. Miközben a dollár gyengesége kedvező, Európából immár minden irányból kedvező jelek érkeznek.

  • A románokról most beszéltünk, 
  • nem zárták ki a kamatcsökkentést a csehek sem,
  • a lazítás lehetőségére utalnak a lengyel hírek is, 
  • és ha az EKB nem is tett jelzést újabb kamatcsökkentésre, a piacokon úgy látják: az euró erősödése kikényszeríthet egy ilyen lépest Frankfurtban is.

Az MNB figyel, méricskél, és kedden a kamatokról dönt. A románok a gázáremelésre várnak.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
román gazdaság

Bajra baj jön, Romániának még az is rossz hír, ami a magyaroknak jó – reszketve nézik a kamatokat

A román gazdaság a bezzeg státuszt maga mögött hagyva egyirányú utcába fordult.
1 perc
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Orbán Viktor hazatért Amerikából, azonnal bejelenti Magyarország egyik legnagyobb beruházását: a miniszterelnök már a helyszínen van – fotó

A miniszterelnök képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén Washingtonban. Orbán Viktor péntek reggel már Ferihegyről jelentkezett.
10 perc
Ukrajna

Kiderült az igazság a Barátság vezetékről: az oroszok tényleg támadást indítottak, de a cső nem sérült meg – „Erről nem érdemes vitázni, ez a tényhelyzet”

A kormányfő kijelentette: ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlatot. Orbán Viktor úgy véli, a Barátság vezeték műszakilag működőképes, az olajszállítás újraindításának nincs technikai akadálya.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu