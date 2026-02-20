Deviza
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Ferihegy
Orbán Viktor

Orbán Viktor hazatért Amerikából, azonnal bejelenti Magyarország egyik legnagyobb beruházását: a miniszterelnök már a helyszínen van – fotó

A miniszterelnök képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén Washingtonban. Orbán Viktor péntek reggel már Ferihegyről jelentkezett.
VG
2026.02.20., 07:13

„38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebookon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök csütörtökön képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén, amelyet Donald Trump amerikai elnök nyitott meg Washingtonban. Az ülést követően a kormányfő Szijjártó Péter külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között a Trumppal folytatott kétoldalú egyeztetésekről is beszélt.

A miniszterelnök szerint a gazdasági kapcsolatok az üzleti szinten már most is lendületesen fejlődnek, nem volt szükség azonnali konkrét állami megállapodásra. 

Mint fogalmazott, az elmúlt időszakban jelentős magyar beruházások történtek az Egyesült Államokban – a napokban újabb, nagy volumenű akvizíció várható a modern technológia területén –, így a kormány elsősorban háttértámogatást nyújt az ilyen irányú üzleti együttműködésekhez.

Korábban megírtuk, hogy a kormány ősszel jelentette be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér átfogó fejlesztését, amelynek első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el. Bár az alapkőletételt eredetileg 2026 márciusára tervezték, a beruházás a vártnál hamarabb rajtol: már februárban megkezdődik az új repülőtéri terminál építése.

Ezek a tervezett fejlesztések

A tervek alapján:

  • 2028 végéig egy kétszer három sávos új közút készülhet el a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,
  • 2035-re új vasútvonal épülhet,
  • ezzel párhuzamosan pedig – szintén 2035-ig – elkészülhet a ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósítás sorrendjében elsőként a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki. Körülbelül 200 milliárd forintból fejlesztenék az Üllői út külső szakasza és a légikikötő közötti kapcsolatot. A 12 kilométer hosszú, kétszer három sávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el. A kiviteli tervek véglegesítése az elmúlt időszakban zajlott, az engedélyek megszerzését 2026 első fél évére valószínűsítették, ezt követően mintegy két évig tarthat az építkezés.

Korábbi hírek szerint az új ferihegyi terminál körülbelül nyolc év alatt épülhet meg, nagyjából 400 milliárd forintos költségvetéssel. 

A cél az, hogy a 3-as terminál 2035-ös befejezésével egy időben elkészüljön a reptéri vasút is. A szintén mintegy 400 milliárd forintos beruházásból egy 27 kilométer hosszú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas vasúti pályát terveznek Kőbányától Monorig, ahonnan az országos vasúthálózathoz kapcsolódva a megyei jogú városok is közvetlenül elérhetővé válhatnak.

