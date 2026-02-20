Orbán Viktor hazatért Amerikából, azonnal bejelenti Magyarország egyik legnagyobb beruházását: a miniszterelnök már a helyszínen van – fotó

„38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebookon.

Orbán Viktor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök csütörtökön képviselte Magyarországot a Béketanács első ülésén, amelyet Donald Trump amerikai elnök nyitott meg Washingtonban. Az ülést követően a kormányfő Szijjártó Péter külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között a Trumppal folytatott kétoldalú egyeztetésekről is beszélt.

A miniszterelnök szerint a gazdasági kapcsolatok az üzleti szinten már most is lendületesen fejlődnek, nem volt szükség azonnali konkrét állami megállapodásra.

Mint fogalmazott, az elmúlt időszakban jelentős magyar beruházások történtek az Egyesült Államokban – a napokban újabb, nagy volumenű akvizíció várható a modern technológia területén –, így a kormány elsősorban háttértámogatást nyújt az ilyen irányú üzleti együttműködésekhez.

Korábban megírtuk, hogy a kormány ősszel jelentette be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér átfogó fejlesztését, amelynek első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el. Bár az alapkőletételt eredetileg 2026 márciusára tervezték, a beruházás a vártnál hamarabb rajtol: már februárban megkezdődik az új repülőtéri terminál építése.

Ezek a tervezett fejlesztések

A tervek alapján:

2028 végéig egy kétszer három sávos új közút készülhet el a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re új vasútvonal épülhet,

ezzel párhuzamosan pedig – szintén 2035-ig – elkészülhet a ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósítás sorrendjében elsőként a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki. Körülbelül 200 milliárd forintból fejlesztenék az Üllői út külső szakasza és a légikikötő közötti kapcsolatot. A 12 kilométer hosszú, kétszer három sávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el. A kiviteli tervek véglegesítése az elmúlt időszakban zajlott, az engedélyek megszerzését 2026 első fél évére valószínűsítették, ezt követően mintegy két évig tarthat az építkezés.