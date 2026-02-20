Hiába az olcsó orosz olaj, mégis a magyar benzin a legdrágább? Itt a kijózanító válasz – ennyibe kerül egy liter a szomszédos országokban
György László Facebook-bejegyzésében kérdést tett fel az üzemanyagárak magyarországi szintjével kapcsolatban. A gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos ízt írta, hogy a Weekly Oil Bulletin legutolsó összehasonlító statisztikája szerint 2026 januárjának végén Magyarországon a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 555 forint volt.
Ugyanez az üzemanyag Romániában 577 forint, Szlovákiában 558 forint, Ausztriában 560 forint, míg és Szerbiában 574 forint. Mindeközben az energiacégek és a Mol különadójából Magyarországon a rezsiköltségek a környező országok átlagának felét-harmadát teszik ki.
Kőolaj: ára lesz annak, amit a Mol tesz a Barátság vezeték leállása miatt
A Barátság kőolajvezeték leállása miatt Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, azonban a legfontosabb ellátási útvonal kiesése súlyos következményekkel jár. A Mol a stratégiai kőolajkészlet egy részének felhasználásával és tengeren érkező olaj beszerzésével, az Adria vezetéken keresztül biztosítja az ellátás folytonosságát.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint a Barátság vezeték újraindulása esetén három-öt nap alatt érhet el az olaj a finomítókig, de más a helyzet a magyar stratégiai kőolajtartalék visszatöltésével, mert ez sokkal hosszabb és folyamat: ha csak a Mol által most kikért 250 ezer tonnát vesszük alapul, akár három hónap vagy ennél hosszabb idő is lehet.
A tengeri szállítás logisztikailag nehezebb és drágább a szárazföldi vezetékes szállításhoz képest, ezért költségnövelő tényezőként hat. A kőolajszállítások elmaradása miatt benzinszükséglet vagy dízelhiány nem prognosztizálható, de a helyzet következményei biztosan megjelennek a fogyasztói árakban: csekély, akár 5 százalékos áremelkedés várható a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagárakban.
Kíméletlen horvát üzenet érkezett Magyarországnak: nem engedik át az orosz olajat az Adria vezetéken
Horvátország határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását. Zágráb szerint kész segíteni az ellátásbiztonság fenntartásában, de kizárólag nem orosz eredetű olajjal.