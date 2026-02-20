Deviza
Kiderült az igazság a Barátság vezetékről: az oroszok tényleg támadást indítottak, de a cső nem sérült meg – „Erről nem érdemes vitázni, ez a tényhelyzet”

A kormányfő kijelentette: ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlatot. Orbán Viktor úgy véli, a Barátság vezeték műszakilag működőképes, az olajszállítás újraindításának nincs technikai akadálya.
2026.02.20., 06:49

Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok – jelentette ki Orbán Viktor Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón. 

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor: azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Arról is beszélt: Brüsszelnek a Barátság-kőolajvezeték ügyében ki kell állnia két tagállama, Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben.

Értékelése szerint a Barátság vezetékkel kapcsolatban nívótlan vita zajlik, mert bár kétségkívül igaz, hogy orosz támadás volt, de a Barátság vezeték nem sérült meg. 

„Ami a Barátság vezeték elzárását és az Északi Áramlat fölrobbantását illeti, ott az elkövető azonos. 

Tehát azok zárták el a Barátság olajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok”

 – fogalmazott.

Azt is mondta, hogy azért robbantották föl az Északi Áramlatot, és azért bénították most meg a Barátság olajvezetéket, hogy fennmaradjon az a monopolhelyzet, miszerint csak Ukrajnán keresztül érkezhet gáz és olaj nagy mennyiségben Európába. 

Állami terrorizmusnak nevezte, hogy egy másik állam tulajdonában lévő vagyontárgyat, stratégiai, energetikai eszközt felrobbantanak. 

Arról is beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és emmilyen technikai akadály nincs annak, hogy Ukrajna megindítsa az olajszállítást. „Erről nem érdemes vitázni, ez a ténykérdés” – tette hozzá.

„Hogy ezt a németek miért nyelik le, azt a kérdést egy berlini sajtótájékoztatón érdemes föltenni” – jegyezte meg. Kitért arra is: amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések.

