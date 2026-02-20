Megkönyörül az IMF Ukrajnán: napokon belül új dollármilliárdos hitelt kaphat az ország – Zelenszkijék minden feltételt teljesítettek
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) csütörtökön közölte, hogy igazgatótanácsa a következő napokban megvizsgálja az Ukrajnával kötött, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramról szóló megállapodást, ami megnyithatja az utat a csomag jóváhagyása és további nemzetközi támogatások előtt.
A Reuters beszámolója szerint az új program felváltaná a jelenlegi 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelt, és segítené Kijevet a gazdasági stabilitás és a közkiadások fenntartásában. Ukrajna szerint az ország a következő években közel 140 milliárd dolláros költségvetési hiánnyal néz szembe.
Az orosz–ukrán háború kitörése óta Kijev több száz milliárd dollárnyi támogatásra szorult a nyugati kormányoktól és intézményektől, valamint több mint 20 milliárd dolláros államadósság-átstrukturálást hajtott végre.
Julie Kozack, az IMF szóvivője közölte: az ukrán hatóságok teljesítették az új programhoz szükséges előfeltételeket, köztük benyújtották a munka törvénykönyvének módosításáról szóló törvénytervezetet, és elfogadták a költségvetést.
Elmondása szerint Ukrajna gazdasági növekedése 2025-ben várhatóan 2 százalék alatt marad. Négy év háború után a gazdaság alacsonyabb növekedési pályára állt, miközben a költségvetés és a folyó fizetési mérleg hiánya magasabb szinten stabilizálódott. Az IMF továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet.
„Oroszország inváziója továbbra is súlyos terhet ró Ukrajna lakosságára és gazdaságára” – mondta Kozack, hozzátéve, hogy az orosz légitámadások súlyos károkat okoztak a kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúrában, ami fennakadásokat idéz elő a gazdasági tevékenységben.
A Világbank, az ukrán kormány és az Európai Unió jelenleg véglegesíti az újjáépítés költségeiről szóló új becslést, amelyet a jövő héten hozhatnak nyilvánosságra. Szakértők szerint
az összeg jelentősen meghaladhatja a tavalyi 524 milliárd dollárt,
különösen az energetikai infrastruktúrát ért súlyos orosz támadások miatt.
Kijev megállapodott az IMF-fel bizonyos feltételek enyhítéséről, köztük az egyéni vállalkozókat érintő érzékeny adóemelésekről.
A kormány vállalta, hogy áfát vezet be számukra, de az éves bevételi küszöböt 1 millió hrivnyáról (23 148 dollár) 4 millió hrivnyára (92 593 dollár) emeli. Elemzők szerint így mintegy 250 ezer vállalkozót érint majd az intézkedés, szemben a korábban tervezett több mint 600 ezerrel.
Az Európai Tanács megállapodott abban, hogy idén és jövőre 90 milliárd euró összegű hitelt nyújt, amelyet az EU költségvetésének úgynevezett fedezeti tartaléka biztosítana. A 90 milliárd eurón túlmenően az Európai Bizottság akár 100 milliárd euró pénzügyi támogatást adhat Ukrajnának, melynek nagy része hitel formájában nyújtható. A bizottság a szükséges forrásokat a tőkepiacokon venné fel, ami tovább növelné az EU hitelfelvételi kötelezettségeiből eredő terheit.