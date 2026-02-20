Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 292,38 -0,3% MTELEKOM1 988 -0,2% MOL3 526 -1,25% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 684,36 +0,26% BUX126 292,38 -0,3% MTELEKOM1 988 -0,2% MOL3 526 -1,25% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 760 -0,51% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 012,14 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 684,36 +0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
támogatás
IMF
Ukrajna

Megkönyörül az IMF Ukrajnán: napokon belül új dollármilliárdos hitelt kaphat az ország – Zelenszkijék minden feltételt teljesítettek

Az IMF a napokban dönthet egy 8,1 milliárd dolláros új hitelprogramról Ukrajna számára. Kijev a feltételek egy részének enyhítéséről is megállapodott az alappal.
VG
2026.02.20, 08:02
Frissítve: 2026.02.20, 08:34

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) csütörtökön közölte, hogy igazgatótanácsa a következő napokban megvizsgálja az Ukrajnával kötött, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramról szóló megállapodást, ami megnyithatja az utat a csomag jóváhagyása és további nemzetközi támogatások előtt.

Zelenszkij ukrán IMF hitel Nemzetközi Valutaalap
A Nemzetközi Valutaalap a napokban dönthet egy 8,1 milliárd dolláros új hitelprogramról Ukrajna számára / Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint az új program felváltaná a jelenlegi 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelt, és segítené Kijevet a gazdasági stabilitás és a közkiadások fenntartásában. Ukrajna szerint az ország a következő években közel 140 milliárd dolláros költségvetési hiánnyal néz szembe.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta Kijev több száz milliárd dollárnyi támogatásra szorult a nyugati kormányoktól és intézményektől, valamint több mint 20 milliárd dolláros államadósság-átstrukturálást hajtott végre.

Julie Kozack, az IMF szóvivője közölte: az ukrán hatóságok teljesítették az új programhoz szükséges előfeltételeket, köztük benyújtották a munka törvénykönyvének módosításáról szóló törvénytervezetet, és elfogadták a költségvetést.

Elmondása szerint Ukrajna gazdasági növekedése 2025-ben várhatóan 2 százalék alatt marad. Négy év háború után a gazdaság alacsonyabb növekedési pályára állt, miközben a költségvetés és a folyó fizetési mérleg hiánya magasabb szinten stabilizálódott. Az IMF továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet.

„Oroszország inváziója továbbra is súlyos terhet ró Ukrajna lakosságára és gazdaságára” – mondta Kozack, hozzátéve, hogy az orosz légitámadások súlyos károkat okoztak a kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúrában, ami fennakadásokat idéz elő a gazdasági tevékenységben.

A Világbank, az ukrán kormány és az Európai Unió jelenleg véglegesíti az újjáépítés költségeiről szóló új becslést, amelyet a jövő héten hozhatnak nyilvánosságra. Szakértők szerint 

az összeg jelentősen meghaladhatja a tavalyi 524 milliárd dollárt, 

különösen az energetikai infrastruktúrát ért súlyos orosz támadások miatt.

Kijev megállapodott az IMF-fel bizonyos feltételek enyhítéséről, köztük az egyéni vállalkozókat érintő érzékeny adóemelésekről.

A kormány vállalta, hogy áfát vezet be számukra, de az éves bevételi küszöböt 1 millió hrivnyáról (23 148 dollár) 4 millió hrivnyára (92 593 dollár) emeli. Elemzők szerint így mintegy 250 ezer vállalkozót érint majd az intézkedés, szemben a korábban tervezett több mint 600 ezerrel.

Az Európai Tanács megállapodott abban, hogy idén és jövőre 90 milliárd euró összegű hitelt nyújt, amelyet az EU költségvetésének úgynevezett fedezeti tartaléka biztosítana. A 90 milliárd eurón túlmenően az Európai Bizottság akár 100 milliárd euró pénzügyi támogatást adhat Ukrajnának, melynek nagy része hitel formájában nyújtható. A bizottság a szükséges forrásokat a tőkepiacokon venné fel, ami tovább növelné az EU hitelfelvételi kötelezettségeiből eredő terheit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu