Megkönyörül az IMF Ukrajnán: napokon belül új dollármilliárdos hitelt kaphat az ország – Zelenszkijék minden feltételt teljesítettek

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) csütörtökön közölte, hogy igazgatótanácsa a következő napokban megvizsgálja az Ukrajnával kötött, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramról szóló megállapodást, ami megnyithatja az utat a csomag jóváhagyása és további nemzetközi támogatások előtt.

A Nemzetközi Valutaalap a napokban dönthet egy 8,1 milliárd dolláros új hitelprogramról Ukrajna számára / Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint az új program felváltaná a jelenlegi 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelt, és segítené Kijevet a gazdasági stabilitás és a közkiadások fenntartásában. Ukrajna szerint az ország a következő években közel 140 milliárd dolláros költségvetési hiánnyal néz szembe.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta Kijev több száz milliárd dollárnyi támogatásra szorult a nyugati kormányoktól és intézményektől, valamint több mint 20 milliárd dolláros államadósság-átstrukturálást hajtott végre.

Julie Kozack, az IMF szóvivője közölte: az ukrán hatóságok teljesítették az új programhoz szükséges előfeltételeket, köztük benyújtották a munka törvénykönyvének módosításáról szóló törvénytervezetet, és elfogadták a költségvetést.

Elmondása szerint Ukrajna gazdasági növekedése 2025-ben várhatóan 2 százalék alatt marad. Négy év háború után a gazdaság alacsonyabb növekedési pályára állt, miközben a költségvetés és a folyó fizetési mérleg hiánya magasabb szinten stabilizálódott. Az IMF továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet.

„Oroszország inváziója továbbra is súlyos terhet ró Ukrajna lakosságára és gazdaságára” – mondta Kozack, hozzátéve, hogy az orosz légitámadások súlyos károkat okoztak a kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúrában, ami fennakadásokat idéz elő a gazdasági tevékenységben.

A Világbank, az ukrán kormány és az Európai Unió jelenleg véglegesíti az újjáépítés költségeiről szóló új becslést, amelyet a jövő héten hozhatnak nyilvánosságra. Szakértők szerint

az összeg jelentősen meghaladhatja a tavalyi 524 milliárd dollárt,

különösen az energetikai infrastruktúrát ért súlyos orosz támadások miatt.

Kijev megállapodott az IMF-fel bizonyos feltételek enyhítéséről, köztük az egyéni vállalkozókat érintő érzékeny adóemelésekről.