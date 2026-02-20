Trump a szemünk előtt szakít Zelenszkijjel: amerikai nyomásgyakorlás miatt szoríthatják ki Kijevet a NATO-tárgyalásokról

Az Egyesült Államok nyomást gyakorol szövetségeseire, hogy ne hívják meg Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna vezetőjét a július 7–8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó hivatalos találkozóira – jelentette a Politico február 19-én, négy szövetséges diplomatára hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: AFP

Nem kérnek többet Kijevből és Zelenszkijből

A bejelentett lépés korlátozná Kijev szerepét a NATO-vezetők kulcsfontosságú találkozóján. A diplomaták szerint az Egyesült Államok Ausztrália, Új-Zéland, Japán és Dél-Korea meghívását is ellenzi. Az öt ország ehelyett alacsonyabb szintű kísérőrendezvényeken vehet részt. Egy névtelenséget kérő NATO-szóvivő a Kyiv Independentnek adott nyilatkozatában nem cáfolta a jelentést.

A partnerek csúcstalálkozón való részvételéről a kellő időben tájékoztatni fogunk

– mondta a szóvivő.

A NATO állítólag azt is tervezi, hogy megszünteti hagyományos nyilvános fórumát. Ez egy párhuzamos platform, amely jellemzően vezetőket, védelmi szakértőket és tisztviselőket hoz össze panelbeszélgetésekre.

A Politico által idézett, névtelenséget kérő diplomaták szerint az Egyesült Államok közvetett nyomása valószínűleg szerepet játszott a döntésben.

Egy diplomata nagyon károsnak nevezte a csatornához való eljutást, és figyelmeztetett, hogy az gyengítheti a NATO tevékenységeinek és a megnövekedett védelmi kiadásoknak a nyilvános támogatására irányuló erőfeszítéseket.

Az ankarai csúcstalálkozó lesz a második alkalom, hogy Törökország NATO-vezetőket fogad. Volodimir Zelenszkij elnök az Oroszországgal vívott háború kezdete óta minden NATO-csúcstalálkozón részt vett:

virtuálisan 2022-ben,

személyesen 2023-ban Vilniusban,

2024-ben Washingtonban,

2025-ben pedig Hágában.

2025-ben azonban Zelenszkijt nem hívták meg a vezetők főülésére. Hágai ​​látogatásán tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel és más magas rangú tisztségviselőkkel.

Zelenszkij nem erre a hideg fogadtatásra számított

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint indokolt volt a svájci háromoldalú egyeztetés megtartása, ugyanakkor hangsúlyozta: ha a háború Európában zajlik, akkor a tárgyalások helyszínének is Európában kell lennie. Az államfő a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Ukrajna tiszteli és nagyra értékeli közel-keleti és más nemzetközi partnereit, de szerinte az európai dimenziót erősíteni kell a diplomáciai folyamatokban.

Zelenszkij elmondta, hogy a genfi tárgyalások katonai és politikai munkacsoportok keretében zajlottak, és a katonai vonalon nagyobb előrelépést tapasztaltak, mint a politikai egyeztetéseken.

A Bloomberg szerint ez utalhat arra is, hogy a fegyveres helyzet stabilizálásával kapcsolatos technikai kérdésekben könnyebb konszenzust találni, mint a hosszabb távú politikai megállapodásokban.

Ukrajna még nagy geopolitikai meglepetések helyszíne lehet

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ukrán elnök jelezte a Telegramon, tisztában van azzal is, hogy az Egyesült Államok és Európa párhuzamos egyeztetéseket folytat Oroszországgal. Arról is beszélt, hogy Washington és Moszkva egy új, a NATO-val kapcsolatos dokumentumról tárgyalhat. Kiemelte:

Ukrajnának készen kell állnia arra, hogy reagáljon a meglepetésekre

– utalt Zelenszkij a diplomáciai háttértárgyalások gyorsan változó biztonságpolitikai hatásaira.