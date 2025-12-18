Kifogy az üzemanyagból Szerbia, Kína megmondta az EU-nak, nem hagyja, hogy az oroszok elveszítsék az ukrán háborút – a legolvasottabb közéleti cikkek júliusban

Napi szinten 80-100 cikket is írunk, itt, a Világgazdaság hasábjain azért, hogy az olvasók értesüljenek a legfrissebb hírekről. Lehet az breaking vagy hardnews, egy írás mindig abból a célból születik, hogy összefüggéseiben adjon elő egy történetet, rámutasson a fontos részletekre. Visszautaljon, kontextusba helyezzen vagy éppenséggel előrevetítsen egy eseményt, úgy, hogy egy objektív szűrőn áthaladva, csak a lényeg kerüljön elénk.

Hatalmas dugók voltak a nyári hónapokban is, az új rendszer a fizetőkapunál csak 2026-ban jöhet a horvátoknál / Fotó: AFP

Kemény dió lejutni a tengerre – ezt komolyan megérezték a magyarok

Komoly torlódások alakultak ki a horvát közutakon, különösen a tenger felé vezető autópályákon és a zágrábi körgyűrűn – jelentette a horvát autóklub (HAK) júliusban, amikor sokan szabadságra mentek, és a Balaton helyett a tengert választották a magyarok közül.

A legrosszabb helyezt a Lucko-fizetőkapunál alakult ki a kánikulában, ott a Buzin-csomópont felől a tenger irányába a kocsisor körülbelül 16 kilométer hosszú volt. A torlódás délután 2 óra környékére 13 kilométerre csökkent. Zágráb felé a Lucko- és a Demerje-fizetőkapuknál is torlódások alakultak ki, az autók itt nagyjából 1 kilométeres sorban araszoltak. Megnövekedett a forgalom a Krk szigeti híd felé is, ahol szintén torlódás alakult ki a sziget irányában.

Idén sem volt zavartalan a lejutás a magyar turistáknak az Adriára, mivel csak 2026 nyara után áll át az új fizetési rendszerre Horvátország, azaz lehet, hogy még jövő nyáron is a kapuknál kell fizetni az autópálya használatáért. A díjszabás már idén emelkedett, ahogy minden más déli szomszédunknál.