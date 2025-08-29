Tisza-csomag: nagyon csúnyán átverték a magyarokat, pont úgy, ahogy 2006-ban – "Nem bontottuk ki az igazság minden részletét"

Gyakorlatilag beismerte Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos adórendszert, és helyette egy adóemeléssel felérő többkulcsos adórendszert vezetnének be, ha megnyernék a 2026-os választást. A párt etyeki fórumáról jelent meg csütörtökön egy felvétel, amelyen Dalnoki Áron, a gazdasági kabinet tagja megszavaztatja a jelen lévő szimpatizánsokat arról, hogy melyik adórendszert látnák szívesen egy Tisza-kormány esetében. Bár a résztvevők a felvételen nem látszanak, a politikus szerint a jelenlévők 80 százaléka a progresszív adórendszerre szavazott, akárcsak ő maga is.
Ezek után Tarr Zoltán bocsátkozott érdekes okfejtésbe, az elnök hosszan lamentál azon, hogy miért nem szabad bizonyos kérdésekről beszélni a választás előtt, legfeljebb szűk körben, mert abba saját bevallása szerint is belebuknának. Ezért
előbb a választást kell megnyerni, mert utána mindent lehet.
Konkrétumot ugyan nem mondott, de a szövegkörnyezet és az egész gondolatmenet egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetésére vonatkozik.
Az önfeljelentéssel érő mondatokat akár Gyurcsány Ferenc is mondhatta volna. A 2006-os választásokat megnyerő exkormányfő, amikor arról kérdezték, hogy miért nem vallotta be a kampányban, hogy mire készültek, azzal védekezett, hogy nem hazudtak, csak nem bontották ki az igazság minden részletét.
Pedig a kampányban végig következetesen tagadták, hogy az MSZP–SZDSZ-kormány kórházi napidíjat vagy vizitdíjat akar bevezetni. Még a 2006-os tévévitában is előkerültek a megszorítások, amelyeket élből elutasított Gyurcsány Ferenc, sőt Orbán Viktort vádolta meg. „Nem akarhat igaztalan módon nyerni! Nem igaz vádakkal választást nyerni az nem igaz országhoz vezet” – fogalmazott Gyurcsány. Végül pár héttel a választás megnyerése után a legelső dolga volt, hogy bejelentették a megszorításokat.
Ahogy beszámoltunk róla, az Index kedd reggel mutatott be egy a Tisza Párttól származó belsős dokumentumot, amelyből azt derült ki, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már a medián- és az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.
A dokumentum szerint
Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni. A számok nyelvén pedig:
egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.
A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené. Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem több tízezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra.
A legnagyobb probléma többkulcsos adórendszerrel az, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett volna, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és az adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerüléshez és a gazdaság feketedéséhez vezetett. Az egykulcsos adórendszer legnagyobb előnye épp ebben rejlik, amellett, hogy megéri a munkavállalónak többet dolgoznia, a gazdaság kifehéredéséhez is érdemben hozzájárult.
Keményen fogalmazott Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Tisza Párt nagy vihart kavart adóterveiről a VG-Exkluzívban. A munkaerőpiaci szakértő szerint legfeljebb azoknak éri meg a progresszív adózás, akik szeretnek a zavarosban halászni, de szerinte a magyar gazdaság szereplői nem ilyenek.
