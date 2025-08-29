Deviza
EUR/HUF396.98 +0.08% USD/HUF339.9 +0.07% GBP/HUF458.09 -0.14% CHF/HUF424.45 +0.21% PLN/HUF93 -0.07% RON/HUF78.26 +0.06% CZK/HUF16.2 +0.18% EUR/HUF396.98 +0.08% USD/HUF339.9 +0.07% GBP/HUF458.09 -0.14% CHF/HUF424.45 +0.21% PLN/HUF93 -0.07% RON/HUF78.26 +0.06% CZK/HUF16.2 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,588.48 -0.16% MTELEKOM1,942 -0.93% MOL2,934 -0.55% OTP29,800 +0.07% RICHTER10,490 0% OPUS582 +0.17% ANY7,860 -0.51% AUTOWALLIS162.5 +1.54% WABERERS5,280 0% BUMIX9,260.32 +0.13% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,132.35 -0.56% BUX103,588.48 -0.16% MTELEKOM1,942 -0.93% MOL2,934 -0.55% OTP29,800 +0.07% RICHTER10,490 0% OPUS582 +0.17% ANY7,860 -0.51% AUTOWALLIS162.5 +1.54% WABERERS5,280 0% BUMIX9,260.32 +0.13% CETOP3,441.64 -0.63% CETOP NTR2,132.35 -0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szja
Tisza Párt
Tisza-csomag
emelés
Magyar Péter
megszorítások

Tisza-csomag: nagyon csúnyán átverték a magyarokat, pont úgy, ahogy 2006-ban – "Nem bontottuk ki az igazság minden részletét"

Nem bontottuk ki az igazság minden részletét – akár ezt a Gyurcsány Ferenctől származó idézetet is mondhatta volna Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt etyeki fórumán, ahol az EP-képviselő azt fejtegette, hogy nem szabad nyilvánosság előtt beszélni bizonyos kérdésekről, mert idő előtt abba belebuknának. Ezért ahogy fogalmazott „előbb a választást kell megnyerni, majd utáni mindent lehet”. A gondolatmenet kísértetesen hasonlít a 2006-os eseményekhez, amikor a választás megnyerése után Gyurcsány Ferenc is hasonló módon védekezett, hogy miért nem vallották be: vizitdíjat és kórházi napidíjat vezetnek be, amit a kampányban végig tagadtak.
Járdi Roland
2025.08.29., 11:00

Gyakorlatilag beismerte Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos adórendszert, és helyette egy adóemeléssel felérő többkulcsos adórendszert vezetnének be, ha megnyernék a 2026-os választást. A párt etyeki fórumáról jelent meg csütörtökön egy felvétel, amelyen Dalnoki Áron, a gazdasági kabinet tagja megszavaztatja a jelen lévő szimpatizánsokat arról, hogy melyik adórendszert látnák szívesen egy Tisza-kormány esetében. Bár a résztvevők a felvételen nem látszanak, a politikus szerint a jelenlévők 80 százaléka a progresszív adórendszerre szavazott, akárcsak ő maga is.

Tisza-csomag
Tisza-csomag: nagyon csúnyán átvernék a magyarokat, pont úgy, ahogy 2006-ban / Fotó: YouTube

Tisza-csomag: „előbb a választást kell megnyerni, utána mindent lehet”

Ezek után Tarr Zoltán bocsátkozott érdekes okfejtésbe, az elnök hosszan lamentál azon, hogy miért nem szabad bizonyos kérdésekről beszélni a választás előtt, legfeljebb szűk körben, mert abba saját bevallása szerint is belebuknának. Ezért

előbb a választást kell megnyerni, mert utána mindent lehet.

Konkrétumot ugyan nem mondott, de a szövegkörnyezet és az egész gondolatmenet egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetésére vonatkozik. 

Az önfeljelentéssel érő mondatokat akár Gyurcsány Ferenc is mondhatta volna. A 2006-os választásokat megnyerő exkormányfő, amikor arról kérdezték, hogy miért nem vallotta be a kampányban, hogy mire készültek, azzal védekezett, hogy nem hazudtak, csak nem bontották ki az igazság minden részletét.

Pedig a kampányban végig következetesen tagadták, hogy az MSZP–SZDSZ-kormány kórházi napidíjat vagy vizitdíjat akar bevezetni. Még a 2006-os tévévitában is előkerültek a megszorítások, amelyeket élből elutasított Gyurcsány Ferenc, sőt Orbán Viktort vádolta meg. „Nem akarhat igaztalan módon nyerni! Nem igaz vádakkal választást nyerni az nem igaz országhoz vezet” – fogalmazott Gyurcsány. Végül pár héttel a választás megnyerése után a legelső dolga volt, hogy bejelentették a megszorításokat.

A többkulcsos adórendszert hozná vissza a Tisza Párt

Ahogy beszámoltunk róla, az Index kedd reggel mutatott be egy a Tisza Párttól származó belsős dokumentumot, amelyből azt derült ki, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már a medián- és az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.  

A dokumentum szerint

  •  évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, 
  • az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,
  • míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni. A számok nyelvén pedig:

egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.

A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené. Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem több tízezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra.

Gazdasági öngyilkossággal érne fel a többkulcsos adó

A legnagyobb probléma többkulcsos adórendszerrel az, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett volna, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és az adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerüléshez és a gazdaság feketedéséhez vezetett. Az egykulcsos adórendszer legnagyobb előnye épp ebben rejlik, amellett, hogy megéri a munkavállalónak többet dolgoznia, a gazdaság kifehéredéséhez is érdemben hozzájárult.

Keményen fogalmazott Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Tisza Párt nagy vihart kavart adóterveiről a VG-Exkluzívban. A munkaerőpiaci szakértő szerint legfeljebb azoknak éri meg a progresszív adózás, akik szeretnek a zavarosban halászni, de szerinte a magyar gazdaság szereplői nem ilyenek.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Tisza Párt

Tisza-csomag: nagyon csúnyán átverték a magyarokat, pont úgy, ahogy 2006-ban – "Nem bontottuk ki az igazság minden részletét"

Tarr Zoltán gondolatmenete kísértetesen hasonlít a 2006-os eseményekre, amikor Gyurcsány Ferenc is ugyanígy védekezett, hogy miért nem vallották be, hogy mire készülnek.
2 perc
bank

Fix 3 százalékos hitel: máris nagy engedményt jelentett be az első magyarországi bank – szuperkedvezmény jár az Otthon Starthoz

A Miniszterelnökség államtitkára bejelentést tett.
6 perc
adórendszer

Nem csodaszer a progresszív adó: az szja-rendszer reformja kockázatokat rejt és lassíthatja a növekedést

Az egykulcsos rendszer növelte a munkavállalási hajlandóságot, ami kedvezően hatott a gazdasági növekedésre is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu