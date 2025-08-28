Hiába kritizálják a Magyarországon véleményformálók, az idő igazolta a 2011 óta működő adórendszert. A magas foglalkoztatás elérése vagy a gazdaság kifehérítése ugyanis elképzelhetetlen lett volna az egykulcsos szja-rendszer nélkül, talán emiatt is érthetetlen, hogy miért szüntetné meg minden kormányváltást akaró politikai erő. Legutóbb a Tisza Pártról derült ki, hogy gyökeres átalakítást tervez a mostani adórendszerben. A párt gazdasági kabinetje az javasolta egy kedden napvilágra került dokumentum szerint, hogy az eddigi egykulcsos, 15 százalékos szja-rendszert váltsa fel a 3 kulcsos adórendszer, amelyben a jelenlegi kulcs csak 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 millió 250 ezer fölött pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a munkavállalókat. Mindez azt jelenti, hogy a Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát hozná hátrányos helyzetbe.

Elmagyarázzuk, hogy miért ér fel egy gazdasági öngyilkossággal a Tisza-csomag / Fotó: Rosta Tibor

Tisza-csomag: a bevétel eltitkolására ösztönöz a többkulcsos adórendszer

Először is érdemes szemügyre venni, hogy miért volt hátrányos a gazdaságra nézve a progresszív adózás. A 2011 előtti, többkulcsos adórendszerben értelemszerűen a magasabb jövedelmekhez magasabb kulcs társult. Ez 2010 januárjában így nézett ki:

évi 5 millió, azaz havi bruttó 416 ezer forintig 17 százalékos,

efölött pedig 33 százalékos elvonás sújtotta a kereseteket.

Ezek a sávhatárok azonban egyáltalán nem voltak fixek, tehát bármikor azzal szembesülhetett a munkavállaló, hogy a jövedelme épp a másik sávba kerül, így az is előfordulhatott, hogy egyik a hónapról a másikra ugyanannyi munkával kevesebbet vitt haza, ha épp a jogalkotó úgy döntött, hogy megváltoztatja a sávhatárokat. A rendszert tovább bonyolította az adójóváírás és a szuperbruttósítás intézménye. Azért, hogy az alacsonyabb keresetűek összegészében ne járjanak rosszabbul, sávonként eltérő adójóváírást lehetett érvényesíteni, aminek összege a keresetek emelkedésével együtt csökkent. Amellett, hogy a rendszer rendkívül bonyolult volt, a legnagyobb probléma mégis az volt, hogy arra ösztönözte a magasabb keresetűeket, hogy jövedelmük egy részét eltitkolják, vagy más jogcímen, például vállalkozói jövedelemként, béren kívüli juttatásként vegyék fel.

Így aztán borítékban vagy feketén fizetni a munkabért hétköznapi rutinná vált. Lényegében sem a munkavállaló, sem a munkáltató nem volt érdekelt abban, hogy a hivatalos munkabére emelkedjen.

Ez persze a bérdinamikát is igencsak visszafogta, alapos a gyanú, hogy a 2010 utáni erőteljes béremelkedés az egykulcsos adórendszerek is köszönhető. Kevésbé meglepő módon nemcsak a dolgozónak okozott fejtörést így adózni, legalább annyira a munkáltatónak is, akinek állandóan figyelnie kellett a jogszabályi és adóváltozásokra, ha nem akart összetűzésbe kerülni az adóhivatallal.