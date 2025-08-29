Európa kimondta: mostanra semmis, amiben Trump és Putyin megállapodott Amerikában - megváltozott a helyzet

Megváltozott a helyzet, erre utalt Johann Wadephul német külügyminiszter is, aki szintén szkeptikusan nyilatkozott az orosz–ukrán tárgyalások esélyéről. „A legnagyobb kételyeim vannak, hogy belátható időn belül tárgyalásokra kerül sor Oroszország és Ukrajna között” – mondta a német diplomácia vezetője.

Merz és Macron – közös kormányülést tartanak, az ukrán helyzetről is szó lesz / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Merz mindemellett a francia–német együttműködés fontosságát emelte ki, ami erősítené az Európai Uniót, egyben a 27 európai uniós tagország összetartásának szerepét is hangsúlyozta.

A világ fejleményei azt mutatják, mennyire fontos, hogy mi igenis hatalmi tényező legyünk a világban gazdasági, politikai és biztonságpolitikai értelemben

– húzta alá.

Kiemelte azt is, hogy a német–francia kapcsolatok sikeres újraindítása Európa megerősítésének motorja.

Pénteken közös német–francia kormányülést tartanak Toulon városában, amelyen német részről Lars Klingbeil pénzügyminiszter, Katherina Reiche gazdasági miniszter, Boris Pistorius védelmi miniszter és Alexander Dobrindt belügyminiszter jelezte részvételi szándékát. A délutáni órákban pedig kétoldalú, illetve európai hadiipari projektek megvitatására összeül a német–francia védelmi és biztonsági tanács.

Trump megfenyegette Putyint

Trump a Munkács elleni orosz támadás után megfenyegette Putyint, miután egy háztartási gépeket gyártó, amerikai érdekeltségű elektronikai gyárat ért orosz találat. Trump kifejezte elégedetlenségét, és közölte, hogy a következő két hétben eldönti, hogy továbbra is nyomást gyakorol az oroszokra, vagy kiszáll a békeközvetítői szerepből. A Munkácson működő amerikai elektronikai gyár elleni támadásról – amelyben az ukrán hatóságok szerint legalább 15 ember megsebesült – Trump újságíróknak azt mondta: „Nem vagyok boldog miatta, és semmi miatt nem vagyok boldog, ami ehhez a háborúhoz kapcsolódik. A következő két hétben ki fog derülni, hogy merre mennek a dolgok. És nekem nagyon boldognak kell majd lennem.”