Zelenszkij a semmiből bejelentette: megállapodásra jutott Nawrockival – az új lengyel elnök lehet a kulcs, valami fontos dolog készül

Az ukrán elnök online egyeztetést folytatott Karol Nawrocki lengyel elnökkel. A megbeszélésen a felek közös diplomáciai álláspontokat alaítottak ki – írja a Pravda.

Zelenszkij a semmiből bejelentette: megállapodásra jutott Nawrockival / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott lengyel kollégájának az egyeztetés megtartásáért, és értékes lehetőségnek nevezte az álláspontok összehangolására a fontos diplomáciai események előestéjén.

„Erőnk az egységünkben rejlik. És nagyon örvendetes, hogy egységes az álláspontunk: a béke eléréséhez nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra. A szankciók hatékonyak, és továbbra is napirenden kell maradniuk. Arra, hogy Moszkva elutasította a vezetői formátumban való részvételt a tárgyalásokon, kézzelfogható megoldásokkal kell válaszolni” – mondta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy a Kijev és Varsó közötti folyamatos koordináció rendkívül fontos ahhoz, hogy „az egységes európai álláspont világosan hallható legyen Washingtonban”.

Az ukrán elnök külön megköszönte Lengyelország elnökének, valamint Mette Frederiksen dán miniszterelnöknek, Gitanas Nauseda litván elnöknek, Alar Karis észt elnöknek és Edgars Rinkevics lett elnöknek a támogató és részvétnyilvánító szavaikat az augusztus 28-i éjszakai orosz csapással kapcsolatban.

Korábban a lengyel elnök megvétózta az ukrán menekültek megsegítéséről szóló törvényjavaslatot. Bár maga a dokumentum az ukrán menekültek szociális védelméről szólt, kihat a Starlink ukrajnai finanszírozására is.

A lengyel elnök három jogszabályt megvétózott, köztük a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvény módosítását.