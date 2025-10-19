Digitális háború: most Kínát érte kibertámadás, szabadon járkáltak ki-be rendszerükbe a támadók – bizonyítékuk is van arról, hogy ki a felelős

Peking azt állítja, hogy “megkérdőjelezhetetlen bizonyítékot” talált az amerikai kibertámadásokról a nemzeti időmérő szolgálat ellen, a vádak pedig újabb feszültséget szíthatnak az USA és Kína közötti kereskedelmi és biztonsági kapcsolatokban – írta a Bloomberg.

Kína szerint a nemzeti időmérő szolgálat rendszereit évek óta érik amerikai kibertámadások, amelyeken keresztül az NSA érzékeny adatokhoz is hozzáfért / Fotó: Science Photo Library via AFP

A kormány hivatalos közleménye szerint az Egyesült Államok Nemzeti Biztonsági Ügynöksége (NSA) már 2022. március 25. óta kihasznál bizonyos, a kínai Nemzeti Időszolgálati Központ alkalmazottainak mobiltelefonjaiban rejlő sebezhetőségeket, hogy érzékeny információkhoz férjen hozzá. Az állami Wechat-oldalon közzétett bejelentés szerint 2023. április 18. óta az NSA többször is ellopott bejelentkezési adatokat használva hatolt be a központ számítógépeibe.

Amerikai kibertámadások a kritikus infrastruktúra ellen

A Nemzeti Időszolgálati Központ Zsiánban működik, és az ország egyik legkritikusabb infrastruktúrája:

magas precizitású szolgáltatásokat nyújt kormányzati, civil és ipari felhasználóknak;

emellett pedig kulcsfontosságú adatokat biztosít a nemzetközi időszámítás számára.

Peking biztonsági hatóságai szerint a támadások forrásának elrejtésére világszerte magánszervereket használtak, ezért a kínai kormány már intézkedéseket tett a rendszer védelme és a további behatolások megelőzése érdekében.

Az ügy újabb fejezet a kibertérben folyó, kétoldalú vádaskodásban: az elmúlt években nyugati országok és vállalatok gyakran vádolták kínai hackereket számítógépes rendszereik feltörésével. Most Peking jelzése szerint fordult a kocka, és Washington áll a támadások mögött – ami tovább növelheti a két nagyhatalom közötti feszültséget, különösen a kereskedelmi kapcsolatok terén.