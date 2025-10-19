Deviza
Állami cégtől vehet fél áron klímát a jövő héten — itt vannak a részletek

A hőszivattyús, hűtő-fűtő klímák térnyerése új korszakot indított a lakossági energiafelhasználásban. A technológia a növekvő energiaárak és a környezettudatos szemlélet erősödése mellett egyre több háztartásban válik a klíma a gázfűtés reális alternatívájává. Óriási akciót indít az MVM Optimum lakossági ügyfeleknek.
Lengyel Gabriella
2025.10.19, 15:31
Frissítve: 2025.10.19, 16:03

A korszerű hűtő-fűtő klíma ma már nemcsak nyári kánikulában nyújt kényelmet, hanem egyre több háztartásban váltja ki a hagyományos fűtési rendszereket is. Az energiahatékony technológia gyorsan reagál, pontosan szabályozható, és akár jelentős rezsicsökkentést is eredményezhet. Az MVM Optimum Kft. új, időszakos promóciója keretében most kedvezményes áron vásárolhatnak hűtő-fűtő klímát a lakossági ügyfelek – írja az Origo. 

klíma, fűtés,
                                                                                                            Klíma fél áron: akciót indít az MVM vállalata / Fotó: Shutterstock

Klíma fél áron az állami vállalattól

A szakértők szerint a megfelelő készülék kiválasztásával és szakszerű beüzemeléssel a klímás fűtés hosszú távon környezetbarát és gazdaságos alternatívát kínálhat a hagyományos megoldásokkal szemben. Azoknak, akik most szeretnének korszerűsíteni, nagyon előnyös ajánlatot kínál az MVM Optimum, akár 50 százalékkal olcsóbban vásárolhatnak berendezést, teljes körű beüzemeléssel. 

A program célja, hogy a háztartások minél hatékonyabb, környezetbarát fűtési és hűtési megoldásokra térjenek át. A split- vagy multi-split rendszerű hőszivattyús klímák egyszerre képesek a nyári hűtésre, és az átmeneti vagy teljes fűtési szezonban is használhatók, kiváltva a drágább gáz- vagy villanyfűtést. 

Az akció 2025. október 20-tól november 2-ig tart, és az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretében valósul meg. A jogosultság pontos szabályait, hogy kik vehetik igénybe a kedvezményt,  itt olvashatja.

