Állami cégtől vehet fél áron klímát a jövő héten — itt vannak a részletek

A korszerű hűtő-fűtő klíma ma már nemcsak nyári kánikulában nyújt kényelmet, hanem egyre több háztartásban váltja ki a hagyományos fűtési rendszereket is. Az energiahatékony technológia gyorsan reagál, pontosan szabályozható, és akár jelentős rezsicsökkentést is eredményezhet. Az MVM Optimum Kft. új, időszakos promóciója keretében most kedvezményes áron vásárolhatnak hűtő-fűtő klímát a lakossági ügyfelek – írja az Origo.

Klíma fél áron: akciót indít az MVM vállalata / Fotó: Shutterstock

Klíma fél áron az állami vállalattól

A szakértők szerint a megfelelő készülék kiválasztásával és szakszerű beüzemeléssel a klímás fűtés hosszú távon környezetbarát és gazdaságos alternatívát kínálhat a hagyományos megoldásokkal szemben. Azoknak, akik most szeretnének korszerűsíteni, nagyon előnyös ajánlatot kínál az MVM Optimum, akár 50 százalékkal olcsóbban vásárolhatnak berendezést, teljes körű beüzemeléssel.

A program célja, hogy a háztartások minél hatékonyabb, környezetbarát fűtési és hűtési megoldásokra térjenek át. A split- vagy multi-split rendszerű hőszivattyús klímák egyszerre képesek a nyári hűtésre, és az átmeneti vagy teljes fűtési szezonban is használhatók, kiváltva a drágább gáz- vagy villanyfűtést.

Az akció 2025. október 20-tól november 2-ig tart, és az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretében valósul meg. A jogosultság pontos szabályait, hogy kik vehetik igénybe a kedvezményt, itt olvashatja.