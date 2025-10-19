Miért harcolnak foggal-körömmel a franciák a nyugdíjreform ellen?

A francia nyugdíjreform kérdése hosszú évek óta a legforróbb kérdés az országban, Emmanuel Macron elnök politikájának ékköve volt, most pedig a felfüggesztése mentette meg Sébastien Lecornu kormányfőt az újabb gyors bukástól. Mindössze két évvel emelte volna a nyugdíjkorhatárt egy olyan időszakban, amikor a népesség elöregedése egyre nagyobb problémát jelent világszerte, a franciák mégis foggal-körömmel ragaszkodnak a múlthoz.

A francia nyugdíjreform az elfogadása óta is népszerűtlen / Fotó: NurPhoto via AFP

„Mostantól 2028 januárjáig nem nem nyugdíjkorhatár-emelés” – jelentette be Lecornu kedden a törvényhozásban, „megvásárolva” ezzel a szocialista párt támogatását, így megúszta, hogy friss újbóli kinevezése után azonnal meg is bukjon a csütörtöki bizalmi szavazáson.

Ezzel megnyílt az esély a jövő évi költségvetés elfogadására, bár az előző kormányfő által javasoltnál kisebb kiadáscsökkentéssel. Magasabb lesz várhatóan a deficit is, és tovább nő a már egyébként is rekord magas államadósság.

A CNBC elemzése szerint a piacok pozitívan fogadták a fejleményeket, a CAC 40 másnap 2,5 százalékkal erősödött – ez volt a legnagyobb növekedés április óta.

Nem jelentene nagy változást a francia nyugdíjreform

A franciák hónapokig tüntettek a nyugdíjreform ellen, mielőtt a kormányzat 2023-ban szavazás nélkül áterőltette azt a parlamentben, és az azóta is ugyanolyan

népszerűtlen, pedig nagy változást nem jelentene:

2030-ig 62-ről 64 évre emelné a nyugdíjkorhatárt és 42-ről 43 évre a jogosultsághoz szükséges évek számát.

Ez az egyik legalacsonyabb korhatár az Európai Unióban, ahol a nők átlagosan 64,5, a férfiak 65 évesen vonulhatnak nyugalomba – jelenleg, mindkettő ugyanis várhatóan két évvel fog emelkedni a következő évtizedekben az Európai Bizottság 2024-es jelentése szerint.

Az OECD-átlagnál kevesebb francia nyugdíjas él a szegénységi küszöb alatt / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Egyesült Királyságban már jövőre 66-ról 67 évre emelik a korhatárt, Németországban az jelenleg 65 év, Olaszországban 67.

A korhatár korábban Franciaországban is magasabb volt, 1982-ben vitték le 65 évről 60-ra a szocialista Francois Mitterand elnöksége alatt.

A franciák élvezik legtovább a nyugdíjat

A korai nyugdíjba vonulás és a magas várható élettartam miatt a franciák hosszabb ideig élvezhetik a nyugdíjas életet, mint a legtöbben. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) statisztikája szerint a francia férfiak átlagosan 23,3 évet élnek le nyugdíjasként – ez a legmagasabb a 38 tagállam között. A németek esetében például csak 18,8 év.