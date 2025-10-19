Korszakos döntés a svédektől, lecserélik a Gripent, helyette új vadászgép lesz: ebből is rendel Magyarország? – videó
Megvan a dátum, mikor állhat hadrendbe a Gripen utódja, a svédek új vadászrepülője. A folyamat nem egyik pillanatról a másikra fog végbemenni, ugyanakkor a svédek döntése megszületett a legendás harci gép lecseréléséről.
Mindez túlzás nélkül korszakosnak mondható, hiszen a Gripen Svédország büszkesége, talán az egyik legfontosabb svéd katonai termék, amelyet a NATO-nak és a világnak adhatnak a tengeralattjárók és a radartechnológiai fejlesztések mellett.
Gyártója a svédországi Saab AB, amelynek tulajdonosai között találni svéd banki és nyugdíjalapokat is, azonban a svéd állami befolyás nem csak innen ered. A Saab védelmi ipari értékesítéseinél ugyanis – ez bevett a fegyvergyártó cégek esetében – megkerülhetetlen a svéd hatóságok jóváhagyása.
A Saab termékeinek, szolgáltatásainak és technológiáinak exportját a svéd exportellenőrzési jogszabályok határozzák meg. Az exportengedélyekről pedig eseti alapon a Stratégiai Termékek Felügyelősége (ISP) dönt, amelynek tagjait a kormány nevezi ki.
Gripen: lecserélik a svédek – korszakos döntés,
Mindezt azért fontos felidézni, mert a napokban a Saab 2,6 milliárd svéd korona, ez átszámítva mintegy 100 milliárd forint értékű szerződést kötött a következő generációs vadászgép kutatási és technológiai fejlesztési feladataira. Ez tehát csak egy része a Gripen utódja teljes megvalósításának, amelynek összes költsége ennek biztosan a többszöröse lesz.
Mindenesetre a megrendelő a svéd Védelmi Anyagellátó Hivatal (FMV), amely a 2025–2027 közötti időszakra állapodott meg a Saabbal. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a mostani szerződés meghosszabbítja és kibővíti az eredetileg 2024 márciusában aláírt keretegyezményt, amellyel kijelölték az utat az új svéd vadászgépig.
A Saab 2027-ig tehát biztosan folytatja a következő generációs vadászgép koncepciójának és technológiájának tanulmányozását. Nem kis feladatról van szó: Svédország első lopakodó vadászrepülőgépét akarják megalkotni, amelynek képességei kiegészülnének egy speciális dróncsaláddal.
Mindennek a 2040-es évekig meg kell valósulnia, akkor venné át a Gripen helyét.
A Neokhon felidézi, hogy Svédország harcirepülőgép-fejlesztése az 1947-es Saab 21R óta következetesen a hazai tervezés és ipari együttműködés mintájára épül. Minden újabb generáció technikai újításokkal bővült, amelyek javították a korábbi vadászgépek
- teljesítményét,
- az avionikát (a légi járművek elektromos és elektronikus rendszereivel, berendezéseivel foglalkozó szakterület)
- és a rugalmasságát.
Mindeközben egy rendkívül bőséges tudásbázis jött létre, amelyet most digitális mérnöki tervezéssel és a mesterséges intelligencia integrációjával tovább bővítenek. Az új svéd vadászrepülőgépnek nincs még konkrét neve, a Koncept för Framtida Stridsflyg (KFS) program keretében fejlesztik. Koncepció szintjén már megjelentek látványtervek, amelyek az alábbi videóban is megtekinthetők.
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen hadiipari technológiai ugrás egyben brutális pénzügyi kihívás, a költségei több tízmilliárd euróra rúghatnak. A Saab állítása szerint ismeri az életképes gazdasági modellt a cél eléréséhez, ez pedig a nemzetközi alkatrészbeszerzés és a nemzeti rendszerek integrációjának vegyítése. A Gripen alkatrészeinek 85 százalékát külföldi beszállítók adják, miközben a tervezés továbbra is svéd.
Új svéd vadászgép: Magyarország is vesz majd belőle?
Visszatérve a KFS-re: ez azért is jelent áttörést, mert emberes és pilóta nélküli vadászrepülőgép megalkotását is kitűzte. A Saab addig se áll le, hiszen a közelmúltban kifejlesztette a Gripen E-t és a GlobalEye-t, de már a mostani fejlesztés rajtvonalánál hangsúlyozta azt is, hogy rendelkezik a jövő vadászrepülőgépeihez szükséges fejlett technológiával és szakértelemmel.
Messze van még, de nagyon érdekes eljátszani a gondolattal, hogy vajon a KFS végterméke iránt érdeklődhet-e Magyarország. A honvédség és a svéd vadászepülőgép-gyártás kapcsolata közismert. Legutóbb 2024. február 23-án történt konkrét üzletkötés: aznap Budapestre látogatott Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, és Orbán Viktor kormányfővel tárgyalt.
A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú JAS 39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé további négy JAS 39C repülőgépet szerzett be. Az egyezség része volt az is, hogy tíz évvel meghosszabbították a svédek által nyújtott logisztikai szolgáltatásokat, és kiképzési együttműködés is létrejött. Illetve az is eldőlt, hogy a magyar légierő által lízingelt 14 Gripen 2026-ban magyar tulajdonba kerül.
A négy új gép 2025-ben és 2026-ban fog megérkezni Magyarországa. Adná magát, hogy a magyar légierő és a svéd technológia évtizedes partnersége a jövőben is fennmaradjon. Azonban a világban nem a svédeké az egyedüli hatodik generációs vadászgépprojekt, a legismertebb talán az amerikai F–47 fejlesztése.
Vagyis mikorra időszerű lesz, hogy Magyarország döntsön a legmodernebb vadászrepülők beszerzéséről, jó eséllyel több alternatíva közül is lehet majd választani.