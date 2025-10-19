Deviza
EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4% EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
légierő
vadászrepülőgép
utód
Svédország
Gripen
Magyarország

Korszakos döntés a svédektől, lecserélik a Gripent, helyette új vadászgép lesz: ebből is rendel Magyarország? – videó

Svédország első lopakodó vadászrepülőgépét akarják megalkotni. Ez lenne a Gripen utódja. A napokban fontos fejlemény történt, ami egyre biztosabbá teszi, hogy megszületik a Saab új csúcsvadászgépe. A magyar honvédség és a svéd vadászepülőgép-gyártás kapcsolata közismert.
Hecker Flórián
2025.10.19., 16:45

Megvan a dátum, mikor állhat hadrendbe a Gripen utódja, a svédek új vadászrepülője. A folyamat nem egyik pillanatról a másikra fog végbemenni, ugyanakkor a svédek döntése megszületett a legendás harci gép lecseréléséről.

SWEDEN JAS 39 GRIPEN E
Gripen: korszakos döntés, lecserélik a svédek / Fotó: TT News Agency via AFP (illusztráció)

Mindez túlzás nélkül korszakosnak mondható, hiszen a Gripen Svédország büszkesége, talán az egyik legfontosabb svéd katonai termék, amelyet a NATO-nak és a világnak adhatnak a tengeralattjárók és a radartechnológiai fejlesztések mellett.

Gyártója a svédországi Saab AB, amelynek tulajdonosai között találni svéd banki és nyugdíjalapokat is, azonban a svéd állami befolyás nem csak innen ered. A Saab védelmi ipari értékesítéseinél ugyanis – ez bevett a fegyvergyártó cégek esetében – megkerülhetetlen a svéd hatóságok jóváhagyása.

A Saab termékeinek, szolgáltatásainak és technológiáinak exportját a svéd exportellenőrzési jogszabályok határozzák meg. Az exportengedélyekről pedig eseti alapon a Stratégiai Termékek Felügyelősége (ISP) dönt, amelynek tagjait a kormány nevezi ki.

Gripen: lecserélik a svédek – korszakos döntés,

Mindezt azért fontos felidézni, mert a napokban a Saab 2,6 milliárd svéd korona, ez átszámítva mintegy 100 milliárd forint értékű szerződést kötött a következő generációs vadászgép kutatási és technológiai fejlesztési feladataira. Ez tehát csak egy része a Gripen utódja teljes megvalósításának, amelynek összes költsége ennek biztosan a többszöröse lesz.

Mindenesetre a megrendelő a svéd Védelmi Anyagellátó Hivatal (FMV), amely a 2025–2027 közötti időszakra állapodott meg a Saabbal. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a mostani szerződés meghosszabbítja és kibővíti az eredetileg 2024 márciusában aláírt keretegyezményt, amellyel kijelölték az utat az új svéd vadászgépig.

A Saab 2027-ig tehát biztosan folytatja a következő generációs vadászgép koncepciójának és technológiájának tanulmányozását. Nem kis feladatról van szó: Svédország első lopakodó vadászrepülőgépét akarják megalkotni, amelynek képességei kiegészülnének egy speciális dróncsaláddal. 

Mindennek a 2040-es évekig meg kell valósulnia, akkor venné át a Gripen helyét.

A Neokhon felidézi, hogy Svédország harcirepülőgép-fejlesztése az 1947-es Saab 21R óta következetesen a hazai tervezés és ipari együttműködés mintájára épül. Minden újabb generáció technikai újításokkal bővült, amelyek javították a korábbi vadászgépek

  • teljesítményét,
  • az avionikát (a légi járművek elektromos és elektronikus rendszereivel, berendezéseivel foglalkozó szakterület)
  • és a rugalmasságát.

Mindeközben egy rendkívül bőséges tudásbázis jött létre, amelyet most digitális mérnöki tervezéssel és a mesterséges intelligencia integrációjával tovább bővítenek. Az új svéd vadászrepülőgépnek nincs még konkrét neve, a Koncept för Framtida Stridsflyg (KFS) program keretében fejlesztik. Koncepció szintjén már megjelentek látványtervek, amelyek az alábbi videóban is megtekinthetők.

 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen hadiipari technológiai ugrás egyben brutális pénzügyi kihívás, a költségei több tízmilliárd euróra rúghatnak. A Saab állítása szerint ismeri az életképes gazdasági modellt a cél eléréséhez, ez pedig a nemzetközi alkatrészbeszerzés és a nemzeti rendszerek integrációjának vegyítése. A Gripen alkatrészeinek 85 százalékát külföldi beszállítók adják, miközben a tervezés továbbra is svéd.

Új svéd vadászgép: Magyarország is vesz majd belőle?

Visszatérve a KFS-re: ez azért is jelent áttörést, mert emberes és pilóta nélküli vadászrepülőgép megalkotását is kitűzte. A Saab addig se áll le, hiszen a közelmúltban kifejlesztette a Gripen E-t és a GlobalEye-t, de már a mostani fejlesztés rajtvonalánál hangsúlyozta azt is, hogy rendelkezik a jövő vadászrepülőgépeihez szükséges fejlett technológiával és szakértelemmel.

Messze van még, de nagyon érdekes eljátszani a gondolattal, hogy vajon a KFS végterméke iránt érdeklődhet-e Magyarország. A honvédség és a svéd vadászepülőgép-gyártás kapcsolata közismert. Legutóbb 2024. február 23-án történt konkrét üzletkötés: aznap Budapestre látogatott Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, és Orbán Viktor kormányfővel tárgyalt.

A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú JAS 39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé további négy JAS 39C repülőgépet szerzett be. Az egyezség része volt az is, hogy tíz évvel meghosszabbították a svédek által nyújtott logisztikai szolgáltatásokat, és kiképzési együttműködés is létrejött. Illetve az is eldőlt, hogy a magyar légierő által lízingelt 14 Gripen 2026-ban magyar tulajdonba kerül.

A négy új gép 2025-ben és 2026-ban fog megérkezni Magyarországa. Adná magát, hogy a magyar légierő és a svéd technológia évtizedes partnersége a jövőben is fennmaradjon. Azonban a világban nem a svédeké az egyedüli hatodik generációs vadászgépprojekt, a legismertebb talán az amerikai F–47 fejlesztése.

Vagyis mikorra időszerű lesz, hogy Magyarország döntsön a legmodernebb vadászrepülők beszerzéséről, jó eséllyel több alternatíva közül is lehet majd választani. 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
performansz

Mennyibe kerül a semmi? Ilyen, amikor a művészet túllépi a józan ész határait

Művészürülék aranyáron?
1 perc
Airbus A321-200

Ezt nem fogják hagyni, új tiltás jöhet a repülőgépeken: magától kigyulladt a lítium akkumulátor, kényszerleszállást rendeltek el – drámai videó

Szigorúan szabályozzák az akkumulátorok szállítását, joggal.
3 perc
vadászrepülőgép

Korszakos döntés a svédektől, lecserélik a Gripent, helyette új vadászgép lesz: ebből is rendel Magyarország? – videó

Svédország első lopakodó vadászrepülőgépét akarják megalkotni. Ez lenne a Gripen utódja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu