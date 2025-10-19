Trumpnál betelt a pohár: "Kolumbia elnöke egy közönséges drogdíler" - minden támogatást beszüntet az ország számára
Donald Trump amerikai elnök egy vasárnapi Truth Social-posztban drogdílernek nevezte Kolumbia elnökét, Gustavo Petrót, egyben közölte azt is, hogy Amerika minden segélyt és támogatást felfüggeszt a dél-amerikai ország számára, mivel úgy látja, „a világ kokaintermelő központjaként” számontartott ország nem tesz eleget a drogterjesztők ellehetetlenítése ellen, ezzel áttételesen az amerikai érdekeket is lábbal tiporja – írja a Bloomberg.
Trumpnak elege van Kolumbia tétlenségéből, minden támogatást beszüntet
Donald Trump bejegyzése szerint az illegális drogok előállítása és exportja jelenleg a legnagyobb üzlet Kolumbiában, ebben pedig a kormányzatnak hatalmas szerepe van azzal, hogy „semmit nem tesz” a folyamatok ellen. Ezt a tétlenséget az amerikai elnök szerint csak súlyosbítja, hogy közben hatalmas segélyeket tesznek zsebre Amerikától, ezért Trump úgy látja, a kolumbiai kormányzat aktívan kifosztja tevékenységével Amerikát.
Mindezen okból minden Amerikából eredő segély, kifizetés és támogatás azonnal leáll
– emelte ki Trump.
A két ország közti feszültség nem új keletű, szeptemberben például Amerika már kijelentette, hogy nem tekinti partnerének Kolumbiát a drogelőállítás- és terjesztés elleni küzdelemben, ezzel olyan országokkal helyezte egy szintre a dél-amerikai államot, mint Venezuela, Bolívia vagy éppen Afganisztán.
Donald Trump frusztrációja teljes mértékben megalapozottnak tekinthető: Kolumbia az elmúlt években az egyik, ha nem a legnagyobb kedvezményezettje volt az amerikai segélyeknek a drogok elleni harcban, legalább 14 milliárd dollár értékben jutottak segélyekhez vagy éppen katonai támogatáshoz a drogkartellek elleni harchoz. Mindennek ellenére
Kolumbia ma hatszor annyi kokaint állít elő, mint 1993-ban, Pablo Escobar halála idején,
ezzel nagyobb termelőnek tekinthető, mint a dobogó második két helyezettje, Peru és Bolívia – együttesen.
A történet teljességéhez hozzátartozik, hogy Gustavo Petro kolumbiai elnök 2022-es hatalomra kerülése óta a teljes béke stratégiáját követve igyekszik békét teremteni a milíciák és drogkartellek mérgezte országban, a tárgyalásra, nem pedig a vérontásra helyezve a hangsúlyt. A stratégia ugyanakkor egyelőre egyértelműen nem kifizetődő, még akkor sem, ha a felek közlése szerint az egyeztetések jól haladnak a kormányzat és a kartellek között.
„Meggondolatlan és uszító” kijelentései miatt visszavonja egy elnök vízumát az Egyesült Államok
A globális közgyűlésen elmondott beszédében a kolumbiai elnök Trumpot is támadta, azt állítva, hogy az amerikai vezető „bűnrészes a gázai népirtásban”, és parancsmegtagadásra szólította fel az amerikai katonákat.