Orbán Viktor megvizsgálta a kutyaadót és különös megállapításra jutott: „Ezt nem buta emberek írták"

Orbán Viktor Kecskeméten, a Digitális Polgári Kör (DPK) nagygyűlésén a Tisza-tervről és a magyar gazdaságpolitika választási tétjéről is beszélt Csiszár Jenővel. A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a jobboldali modell az adócsökkentést és a polgárok önálló döntési jogát helyezi előtérbe, míg a baloldali megközelítés politikai kontrollt és adóemelést alkalmaz.

Orbán Viktor szerint a Tisza-csomag nem butaság, csak klasszikus baloldali gazdaságpolitika, amely újra az állam zsebébe terelné a pénzt / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a valóság a Tisza-terv ellen van

A Kecskeméten zajló beszélgetésen a miniszterelnök a Tisza-tervet elemezve kiemelte: Magyarországon a gazdaságpolitikában valójában két modell marad: a jobboldali és a baloldali.

„A baloldal szerint az a jó, ha a pénz a politikusoknál van, így lehet kijavítani az igazságtalanságokat. Csak akárhányszor kipróbálták, baj lett belőle” – mondta, utalva a múltbeli adó- és állami intézkedések negatív tapasztalataira.

Orbán Viktor leszögezte: a jobboldali megközelítés szerint a közös célok eléréséhez mindig szükség van forrásokra, de a többi pénzt az emberek és a vállalatok döntsék el.

Ennek a vége az adócsökkentés a jobboldalon, a baloldalnál pedig az adóemelés

– foglalta össze a miniszterelnök.

Orbán Viktor azonban meglepő ítéletet mondott a Tisza-tervről:

Ezt nem buta emberek írták, de tőrőlmetszett baloldali megközelítés.

Példaként említette a kutyaadót, amely szerinte logikus ugyan, tekintettel arra, hogy Magyarországon a legmagasabb az egy főre eső kutyák száma, de a tervezés alapvetően nem a jobboldali gazdaságpolitika logikája szerint készült.

A miniszterelnök ezzel szemben kiemelte, hogy a Fidesz gazdasági programja nem papíron létezik, hanem a való életben. „Meg lehet nézni, ez csináljuk” – mondta, hangsúlyozva, hogy a kormány intézkedései a gyakorlatban is a polgárok javát szolgálják, és a jobboldali gazdasági modell elveit követik.