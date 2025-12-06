Orbán Viktor megvizsgálta a kutyaadót és különös megállapításra jutott: „Ezt nem buta emberek írták"
Orbán Viktor Kecskeméten, a Digitális Polgári Kör (DPK) nagygyűlésén a Tisza-tervről és a magyar gazdaságpolitika választási tétjéről is beszélt Csiszár Jenővel. A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a jobboldali modell az adócsökkentést és a polgárok önálló döntési jogát helyezi előtérbe, míg a baloldali megközelítés politikai kontrollt és adóemelést alkalmaz.
Orbán Viktor: a valóság a Tisza-terv ellen van
A Kecskeméten zajló beszélgetésen a miniszterelnök a Tisza-tervet elemezve kiemelte: Magyarországon a gazdaságpolitikában valójában két modell marad: a jobboldali és a baloldali.
„A baloldal szerint az a jó, ha a pénz a politikusoknál van, így lehet kijavítani az igazságtalanságokat. Csak akárhányszor kipróbálták, baj lett belőle” – mondta, utalva a múltbeli adó- és állami intézkedések negatív tapasztalataira.
Orbán Viktor leszögezte: a jobboldali megközelítés szerint a közös célok eléréséhez mindig szükség van forrásokra, de a többi pénzt az emberek és a vállalatok döntsék el.
Ennek a vége az adócsökkentés a jobboldalon, a baloldalnál pedig az adóemelés
– foglalta össze a miniszterelnök.
Orbán Viktor azonban meglepő ítéletet mondott a Tisza-tervről:
Ezt nem buta emberek írták, de tőrőlmetszett baloldali megközelítés.
Példaként említette a kutyaadót, amely szerinte logikus ugyan, tekintettel arra, hogy Magyarországon a legmagasabb az egy főre eső kutyák száma, de a tervezés alapvetően nem a jobboldali gazdaságpolitika logikája szerint készült.
A miniszterelnök ezzel szemben kiemelte, hogy a Fidesz gazdasági programja nem papíron létezik, hanem a való életben. „Meg lehet nézni, ez csináljuk” – mondta, hangsúlyozva, hogy a kormány intézkedései a gyakorlatban is a polgárok javát szolgálják, és a jobboldali gazdasági modell elveit követik.
Elég csak az elmúlt egy évet vizsgálni: a kormány újabb, célzott családtámogatási eszközöket vezetett be: bővült a CSOK Plusz , a falusi CSOK és a Babaváró, valamint bevezették az óriási népszerűségnek örvendő Otthon Start programot is – az adókedvezmények, támogatások és kedvezményes hitelek nemcsak a gyermekvállalást és az otthonteremtést teszik könnyebbé, hanem közvetetten a háztartások pénzügyi helyzetén is javítanak, miközben a magyar gazdaságot is serkentik.
Emellett olyan, közvetlenül a mindennapi terheket csökkentő intézkedések is életbe léptek, mint a 30 év alatti anyák szja-mentessége vagy a nagycsaládosokat célzó lakásfelújítási támogatások.
A vállalkozásoknak is komoly mozgásteret adtak:
- csökkentették a munkát terhelő adókat;
- fenntartották Európa egyik legalacsonyabb társasági adóját;
- és új beruházási ösztönzőkkel segítik a kis- és középvállalkozásokat.
A kormány szerint mindez azért működik, mert a pénz jó helyen van az embereknél és a vállalkozásoknál – ez adja a gazdaság erejét és az új munkahelyek alapját.
Ezzel szemben a Tisza-terv egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amely klasszikus baloldali logika mentén megemelné az adókat és központosítaná a forrásokat.
A különböző új terhek – a kutyaadótól a vagyoni típusú terhekig – végső soron a háztartások és a cégek pénzét vonnák el, visszatérve ahhoz a gondolkodáshoz, hogy a politikusok tudják a legjobban, mi kell a magyar népnek.
Orbán Viktor szerint nem véletlen, hogy minden ilyen baloldali kísérlet vége megszorítás és leálló növekedés lett: ahol az állam erőből elveszi a pénzt, ott eltűnik a beruházási kedv, lelassul a gazdaság és végső soron a családok járnak rosszul.
A kormány álláspontja világos: nem adóemelésekkel, hanem adócsökkentéssel, nem központosítással, hanem a dolgozó emberek megerősítésével lehet stabil, kiszámítható jövőt építeni Magyarországon.
