Ez teljesen váratlan: Trump az éjjel sortüzet adott le, brutális vámokat vetett ki a világra, már októbertől életbe lépnek – Magyarországnak is nagyon figyelnie kell

Ismét sokkolta a világot Donald Trump. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke csütörtök éjjel bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vet ki az Amerikába importált gyógyszerekre és gyógyszeripari termékekre. Bejelentése tovább eszkalálta a globális vámháborút.

Donald Trump tovább folytatja a vámháborút / Fotó: Mehmet Eser / AFP

A Financial Times értesülései szerint a vámokat október elsejétől minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszeripari termékre kivetik. Ez alól csak azok a vállalatok mentesülnek, amelyek jelenleg is új gyártóüzemeket építenek az Egyesült Államokban. Az elnök szerint akkor nem vonatkoznak az adott cég termékeire a vámok, amelyek már megkezdték az építkezést.

Az elnök ezen kívül számos új vámot vetett ki, többek között a nehéz teherautókra, a konyhaszekrényekre, a fürdőszoba-szekrényekre és bútorokra is. Trump lépése felkavarta a globális gyógyszeripart és autóipart, valamint fokozza a feszültséget az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel.

A külföldön gyártott nehéz tehergépjárművekre 25 százalékos vámot vet ki Washington,

a szekrényekre, fürdőszoba-berendezésekre és az ezekhez kapcsolódó termékekre 50 százalékos,

a kárpitozott bútorokra pedig 30 százalékos vámot jelentett be.

Az Egyesült Államok idén már elindított egy nemzetbiztonsági vizsgálatot, amely gyógyszeripari termékekre kivetett vámok bevezetéséhez vezethet, azonban nem világos, hogy a Donald Trump által most bejelentett vámok összefüggenek-e ennek a vizsgálatnak az eredményeivel.

Áprilisban indította vámháborúját Donald Trump

Mint ismert, a republikánus politikus áprilisban kavarta fel az állóvizet a globális piacokon, miután szinte minden kereskedelmi partnerére szigorú viszonossági vámokat vetett ki. Ezek nagy részét az év folyamán felfüggesztette, és kissé alacsonyabb mértékben újra bevezette őket.

A gyógyszeripari termékek eddig mentesültek ezeknek a viszonossági vámoknak a fizetése alól, ami azt jelenti, hogy sok gyógyszerre először vetett ki vámokat az Egyesült Államok. Azonban az október elsejei bevezetés azt jelenti, hogy a vámok kevesebb mint egy hét múlva hatályba lépnek.