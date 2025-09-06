Durva találgatás terjedt el Donald Trumpról – meg kellett szólalnia az elnöknek

Az Egyesült Államok elnöke nyilatkozatot tett, amelyben a sajtóval való kapcsolatáról és a közelmúltban terjedő pletykákról beszélt.
A sajtó mostanában nagyon jó volt, kivéve egy pletykát, amit rólam terjesztettek
– kezdte Donald Trump, utalva egy közelmúltbeli incidensre, amely félreértéshez vezetett.
A Magyar Nemzet cikke szerint az elnök elmagyarázta, hogy nyolc egymást követő napon tartott sajtótájékoztatót, majd egy nap kihagyott egyet, mert az Ovális Irodában tartózkodott, illetve egy klubban volt megbeszélése.
Ez a kihagyás azonban váratlan következményekkel járt.
„Elkezdett terjedni ez a szörnyű pletyka, hogy Trump már nincs velünk” – idézte fel. A félreértés odáig fajult, hogy amikor Trump megérkezett a klubba, az emberek aggódva kérdezgették, hogy jól van-e.
Trump keményen bírálta a médiumokat: „Az álhírek megint akcióba léptek.” Az elnök hangsúlyozta, hogy mindössze egyetlen nap hagyott ki sajtótájékoztatót, ami nem indokolta a találgatásokat.
Az incidens után Trump úgy döntött, hogy visszavág a médiának.
Ma körülbelül háromórás sajtótájékoztatót tartottam a védelmi minisztérium nevének háborús minisztériumra való változtatásáról
– jelentette ki, utalva arra, hogy bőségesen kárpótolta a sajtót a kihagyott nap miatt.
Korábban arról szóltak a hírek, hogy Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota nincs rendben. Az egész mögött az állt, hogy az X-en több ezer bejegyzés jelent meg ezzel kapcsolatban. Később kiderült, semmi nem igaz az egészből.
