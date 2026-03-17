Ukrajna teljes pánikban: Orbán Viktor egy pillanat alatt bedöntötte a legszebb álmukat – hiába ígérte meg az EU, nem lesz semmi a 90 milliárd euróból

Az ukránok teljes sokkban vannak, mert Orbán Viktor világossá tette: a Brüsszeltől ígért 90 milliárd eurós hitel csak akkor folyósítható, ha a Barátság kőolajvezeték újra működik. A magyar kormány azonban ezzel biztosítani fogja, hogy az energiabiztonság és a pénzügyi fegyelem egyszerre teljesüljön.

Zelenszkij másfél hónapig zárva tartaná a Barátság kőolajvezetéket, de most hideg zuhanyként érte, hogy Magyarország a brüsszeli hadikölcsönt az energiatranzithoz kötötte hozzá / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán vezetés várakozásait teljesen felborította Orbán Viktor hétfői kijelentése, miszerint a Brüsszeltől ígért 90 milliárd eurós támogatás csak akkor folyósítható, ha a Barátság kőolajvezeték újra működik.

Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!

– jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videójában, ahol emlékeztetett: az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat.

A kormányfő leszögezte, hogy Magyarország álláspontja változatlan. A magyar kormány ezzel a lépéssel biztosítja, hogy a pénzügyi támogatás és az olajellátás egyszerre kontroll alatt maradjon, és ne alakulhasson ki kockázatos helyzet a régióban. Az álláspont következetes, kiszámítható és a magyar érdekeket, valamint az energiaellátás biztonságát szolgálja.

Orbán Viktor ígérete azonban súlyos fejfájást jelent az ukrán kormánynak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ugyanis még másfél hónap kell ahhoz, hogy helyreálljon a tranzit a Barátság kőolajvezetéken. Így Orbán Viktor nehéz választás elé állította őket:

bevallják, hogy a Barátság-vezeték helyreállításának napirendje kamu, azonnal újraindítva az olajtranzitot és ezáltal megkapva a hitelt;

vagy kitartanak az ukrán elnök állításai mellett, és bíznak abban, hogy államcsőd nélkül kibírják a következő másfél hónapot.

Nem éri meg várni a Barátság kőolajvezetékkel

A 90 milliárd eurós hadikölcsön célja hivatalosan Ukrajna háborús újjáépítése, az infrastruktúra helyreállítása, a közszolgáltatások újraindítása és a gazdasági stabilitás biztosítása. A több sebből vérző ukrán állam számára ez a pénz elengedhetetlen, ha nem akarja, hogy a hadsereg és a lakosság is támogatás nélkül maradjon.