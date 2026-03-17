Ukrajna teljes pánikban: Orbán Viktor egy pillanat alatt bedöntötte a legszebb álmukat – hiába ígérte meg az EU, nem lesz semmi a 90 milliárd euróból
Az ukrán vezetés várakozásait teljesen felborította Orbán Viktor hétfői kijelentése, miszerint a Brüsszeltől ígért 90 milliárd eurós támogatás csak akkor folyósítható, ha a Barátság kőolajvezeték újra működik.
Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!
– jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videójában, ahol emlékeztetett: az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat.
A kormányfő leszögezte, hogy Magyarország álláspontja változatlan. A magyar kormány ezzel a lépéssel biztosítja, hogy a pénzügyi támogatás és az olajellátás egyszerre kontroll alatt maradjon, és ne alakulhasson ki kockázatos helyzet a régióban. Az álláspont következetes, kiszámítható és a magyar érdekeket, valamint az energiaellátás biztonságát szolgálja.
Orbán Viktor ígérete azonban súlyos fejfájást jelent az ukrán kormánynak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ugyanis még másfél hónap kell ahhoz, hogy helyreálljon a tranzit a Barátság kőolajvezetéken. Így Orbán Viktor nehéz választás elé állította őket:
- bevallják, hogy a Barátság-vezeték helyreállításának napirendje kamu, azonnal újraindítva az olajtranzitot és ezáltal megkapva a hitelt;
- vagy kitartanak az ukrán elnök állításai mellett, és bíznak abban, hogy államcsőd nélkül kibírják a következő másfél hónapot.
Nem éri meg várni a Barátság kőolajvezetékkel
A 90 milliárd eurós hadikölcsön célja hivatalosan Ukrajna háborús újjáépítése, az infrastruktúra helyreállítása, a közszolgáltatások újraindítása és a gazdasági stabilitás biztosítása. A több sebből vérző ukrán állam számára ez a pénz elengedhetetlen, ha nem akarja, hogy a hadsereg és a lakosság is támogatás nélkül maradjon.
A magyar kormány azonban nem engedi, hogy a pénz automatikusan, előfeltétel nélkül érkezzen, főleg akkor, amikor Kijev túszul ejtette hazánk energiaellátását. A Barátság kőolajvezeték leállításán keresztül az ukrán kormány többször is megpróbálta zsarolni Magyarországot, amikor pedig ez nem sikerült, Zelenszkij többször is halálosan megfenyegette Orbán Viktort és családját.
Az uniós hitel kifizetésének feltételei ezt figyelembe véve végtelenül megengedők. Ráadásul azt is lehetővé teszi, hogy a támogatás átlátható és ellenőrzött módon jusson el az országba, miközben a magyar és európai energiaellátás biztonsága is garantált.
Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek: „Ha nincs olaj, nincs pénz”
Folyik a ködösítés, Orbán Viktor miniszterelnök azonban tiszta vizet öntött a pohárba: a helyzet változatlan. A Barátság kőolajvezeték zárva, és ameddig nem jön olaj, Ukrajna nem kap pénzt – szögezte le.