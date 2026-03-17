Deviza
EUR/HUF388,35 -0,58% USD/HUF336,7 -0,91% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF429 -0,47% PLN/HUF91,12 -0,56% RON/HUF76,28 -0,54% CZK/HUF15,9 -0,51% EUR/HUF388,35 -0,58% USD/HUF336,7 -0,91% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF429 -0,47% PLN/HUF91,12 -0,56% RON/HUF76,28 -0,54% CZK/HUF15,9 -0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83% BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83%
autóipar
bérmegállapodás
Magyarország

Ebben a magyarországi gyárban akar most mindenki dolgozni: 1,25 millió forintot keres egy összeszerelő munkás

Magyarország egyik legnagyobb gyárában egymilliós kifizetés jár a munkatársaknak. Az aktuális bérmegállapodás a gyárban ez év március végén fut ki, az új bérmegállapodás két évre szól.
VG
2026.03.17, 20:28
Frissítve: 2026.03.17, 22:19

Megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt gyárában– tudta meg a Kisalföld hétfőn délután.

Most mindenki ebben a gyárban akar dolgozni Magyarországon / Fotó: imago images/Jochen Eckel / Reuters

Az Audi bérmegállapodás részletei

Az Audi Hungaria 2026-ban egy egyszeri 1 millió forintos kifizetést biztosít munkatársai számára, két részletben történő kifizetéssel. 2027-ben, további egyszeri 550.000 forintos kifizetést nyújt a munkáltató. 2026-ban nincs alapbéremelés, 2027-ben a vállalat 3,2 százalékos béremelést biztosít, 

a cafeteria a következő két évre megállapított összege 600.000-600.000 forintra emelkedett.

A vállalat jelentős béremeléseket valósított meg az elmúlt tíz évben, ennek köszönhetően, információink szerint, az autógyártó bérszínvonala már eddig is 30 százalékkal meghaladta a magyarországi vállalatok bérszínvonalát – értesült róla a Kisalföld.

A vállalat vezetői már mintegy egy éve arról beszélnek, hogy szükséges az Audi Hungaria költségeinek csökkentése, hiszen az autóiparban a verseny évről évre élesebb. A Volkswagen Konszern és az Audi márka jelenlegi, különösen nehéz helyzetében bízunk benne, hogy a 2026-ra vonatkozó 0 százalékos alapbéremelés segít abban, hogy a régió legnagyobb vállalata meg tudja őrizni versenyképességét a Volkswagen Konszernen belül. 

Akárhogy is, a Kisalföld információi szerint

  1. egy Audiban dolgozó szereldei munkás, aki 15 éve a vállalat alkalmazottja, éves jövedelme havi bontásban elérheti a bruttó 1.250.000 forintot,
  2. míg egy szintén 15 éve az Audinál dolgozó mérnök bére (szintén havi bontásban) a bruttó 1.750.000 forintot.

Úgy tudni, ezen felül a vállalt minden évben prémiumot is fizetett a munkavállalóinak.

Beruházások és hatékonyságnövelés az Audi gyár fókuszában

A vállalat az üzleti év során 340 millió eurót fordított beruházásokra, amelyek elsősorban a jövőbeni termelési struktúrát és az elektromos átállást szolgálják. A fejlesztések kiterjednek az elektromos hajtások új generációjára, az MEBeco platform sorozatgyártásának előkészítésére, valamint az Audi Q3 következő generációjának gyártására.

A győri telephelyen az alapítás óta végrehajtott beruházások volumene 

elérte a 12,9 milliárd eurót, ami hosszú távon is meghatározza a vállalat súlyát a hazai iparban.

Az Audi Hungaria az év végén 11 431 főt foglalkoztatott, a kapcsolódó leányvállalatokkal együtt pedig közel 12 ezer munkavállaló dolgozik a cégcsoportnál. A létszám és a termelési volumen együttese továbbra is kiemeli a vállalat szerepét a magyar ipari struktúrában. A menedzsment a következő időszak kulcsterületeként a hatékonyság növelését jelölte meg. Achim Grewe igazgatósági tag szerint „célunk, hogy biztosítsuk a vállalat jövőbeni versenyképességét”, amihez a működés optimalizálása és a termékportfólió célzott fejlesztése szükséges.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
