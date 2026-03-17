Ebben a magyarországi gyárban akar most mindenki dolgozni: 1,25 millió forintot keres egy összeszerelő munkás

Megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt gyárában– tudta meg a Kisalföld hétfőn délután.

Az Audi bérmegállapodás részletei

Az Audi Hungaria 2026-ban egy egyszeri 1 millió forintos kifizetést biztosít munkatársai számára, két részletben történő kifizetéssel. 2027-ben, további egyszeri 550.000 forintos kifizetést nyújt a munkáltató. 2026-ban nincs alapbéremelés, 2027-ben a vállalat 3,2 százalékos béremelést biztosít,

a cafeteria a következő két évre megállapított összege 600.000-600.000 forintra emelkedett.

A vállalat jelentős béremeléseket valósított meg az elmúlt tíz évben, ennek köszönhetően, információink szerint, az autógyártó bérszínvonala már eddig is 30 százalékkal meghaladta a magyarországi vállalatok bérszínvonalát – értesült róla a Kisalföld.

A vállalat vezetői már mintegy egy éve arról beszélnek, hogy szükséges az Audi Hungaria költségeinek csökkentése, hiszen az autóiparban a verseny évről évre élesebb. A Volkswagen Konszern és az Audi márka jelenlegi, különösen nehéz helyzetében bízunk benne, hogy a 2026-ra vonatkozó 0 százalékos alapbéremelés segít abban, hogy a régió legnagyobb vállalata meg tudja őrizni versenyképességét a Volkswagen Konszernen belül.

Akárhogy is, a Kisalföld információi szerint

egy Audiban dolgozó szereldei munkás, aki 15 éve a vállalat alkalmazottja, éves jövedelme havi bontásban elérheti a bruttó 1.250.000 forintot, míg egy szintén 15 éve az Audinál dolgozó mérnök bére (szintén havi bontásban) a bruttó 1.750.000 forintot.

Úgy tudni, ezen felül a vállalt minden évben prémiumot is fizetett a munkavállalóinak.

Beruházások és hatékonyságnövelés az Audi gyár fókuszában

A vállalat az üzleti év során 340 millió eurót fordított beruházásokra, amelyek elsősorban a jövőbeni termelési struktúrát és az elektromos átállást szolgálják. A fejlesztések kiterjednek az elektromos hajtások új generációjára, az MEBeco platform sorozatgyártásának előkészítésére, valamint az Audi Q3 következő generációjának gyártására.

A győri telephelyen az alapítás óta végrehajtott beruházások volumene

elérte a 12,9 milliárd eurót, ami hosszú távon is meghatározza a vállalat súlyát a hazai iparban.

Az Audi Hungaria az év végén 11 431 főt foglalkoztatott, a kapcsolódó leányvállalatokkal együtt pedig közel 12 ezer munkavállaló dolgozik a cégcsoportnál. A létszám és a termelési volumen együttese továbbra is kiemeli a vállalat szerepét a magyar ipari struktúrában. A menedzsment a következő időszak kulcsterületeként a hatékonyság növelését jelölte meg. Achim Grewe igazgatósági tag szerint „célunk, hogy biztosítsuk a vállalat jövőbeni versenyképességét”, amihez a működés optimalizálása és a termékportfólió célzott fejlesztése szükséges.