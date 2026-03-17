Kazahsztán
Oroszország elleni szankciók
olajexport

Az EU megtalálta és szentesítette az olajat, ami orosz helyett jöhet a Barátság vezetéken: "Nem vonatkozik rá szankció"

A kazah olaj szabadon exportálható Európába bármilyen eszközzel, és nem vonatkoznak rá szankciók, nyilatkozta David O'Sullivan, az EU szankciókért felelős különmegbízottja.
Csókási Annamária
2026.03.17, 20:45
Frissítve: 2026.03.17, 20:51

„Nincsenek szankciók a kazah olajra. A kazah olaj bármilyen eszközzel szabadon exportálható Európába. Sőt, ezt üdvözöljük” – mondta O'Sullivan kedden egy asztanai sajtótájékoztatón, amikor a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos lehetséges korlátozásokról kérdezték.

olaj
Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock

Felméri a kazah olaj helyzetét az Európai Unió

O'Sullivan március 17-18-án Kazahsztánba látogat. Az út során találkozott Serik Zumangarin miniszterelnök-helyettessel, nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Nemzeti Bank vezetésével. Ez az ötödik látogatása a köztársaságban.

Korábban Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter jelentette ki, hogy a kazah olajra nem vonatkoznak a Barátság kőolajvezetéket érintő szankciók,

és a köztársaság folytatni fogja a szállítást ezen az útvonalon.

2026. február 24-én az Egyesült Királyság felvette az orosz Transznyefty vezetéküzemeltetőt a szankciós listájára. Ideiglenes engedélyt adtak ki a műveletek leállítására, amely 2026. április 9-ig érvényes. Az Egyesült Királyság 2025. január 10-i általános engedélye, amely a szankciók alóli kivételek hatálya alá tartozó projektekre (orosz olajmentes projektek) vonatkozik, a Druzsba vezetékre vonatkozik, és 2027. október 14-ig engedélyezi a műveletek folytatását.

Kazahsztán 2023 óta szállít olajat Németországnak a Barátság kőolajvezetéken keresztül. 2025 végén a szállítási mennyiség elérte a 2,1 millió tonnát, és 2026-ban várhatóan eléri a 2,5 millió tonnát.

Az Egyesült Királyságnak nem jött be az olajról való leválás

A Külügy-, Nemzetközösségi és Fejlesztési Minisztérium (FCDO) szerint a Transznyefty vállalat az orosz olajexport több mint 80 százalékának szállításáért felelős, ezért a rá kivetett szankciók tovább nehezítik a Kreml erőfeszítéseit, hogy vevőket találjon a szankcionált olajára. Ugyanakkor a brit kormány pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hivatala a kedden közzétett új bejelentésében a Barátság kőolajvezetéket az Oroszországra vonatkozó szankciók hatálya alól kivett, mentesített projektek között sorolja fel.

A vezeték mentessége a szankciók alól 2027. október 14-ig áll fent.

Bár a brit szankciók alól mentesült a Barátság, az olaj január vége óta nem érkezik rajta. Korábban már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben: azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
