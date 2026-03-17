Kiderül, mikor kapcsolja le Magyarország az áramról Ukrajnát: Zelenszkij most már pontosan tudja, mivel játszik
Békét akarunk akkor is, hogyha Brüsszelből és Kievből nyomást helyeznek ránk – közölte Orbán Viktor az országjárása során Egerben.
„Nekünk nem szabad ukrán párti kormányt választani, pedig vannak, akik jelentkeznek erre. Nekünk magyar kormányra van szükségünk. Nekünk nincs indulat a szívünkben az ukránokkal szemben, én értem őket. Értem őket, hogy ők. bele akarnak vonni minden több országot a saját háborújukba. Mi nem tartozunk nekik semmivel – közölte Orbán Viktor és kiemelte:
amikor kitört a háború és bajban voltak, mi tízezer számra beengedtük őket Magyarországra.
Fedelet adtunk nekik, kenyeret adtunk nekik, munkát adtunk nekik. Elrendeltük ukrán nyelvű iskolák megnyitását, hogy a gyerek a saját anyanyelvükön tanulhassanak, miközben ők, az ukránok ugyanezt megtagadják a mi magyarjainktól Kárpátalján – folytatta. „Mindent megadtunk amit egy keresztény országnak meg kell adnia.
Nem kérhetik tőlünk, hogy ne vásároljunk olcsó olajat, és tönkretegyük ezzel a gazdaságunkat.
Nem kérhetjük, hogy gyermekeinket elküldjük az ő háborújukba, és nem kérhetik, hogy tönkretegyük a magyar gazdaságot, mert a pénzt, amiért a magyarok megdolgoztak, nekik kell megkapniuk” – közölte a miniszterelnök, majd hozzátette: „Ezért nekünk minden indulat nélkül, de határozottan nemet kell mondani minden törekvésre, hogy Magyarországot Ukrajna oldalán belevonják a háborúba. És azoknak a magyaroknak, azoknak a magyar labancoknak, akik leszerződtek Brüsszellel, hogy a hatalomra kerülésük érdekében Brüsszel meg Ukrajna támogassa őket, azoknak is nemet kell mondani. És meg kell mutatnunk, hol a helyük, valahol ott hátul."
Orbán Viktor körvonalazta az árampolitikát
„Kimaradni a háborúból, nehéz dolog. (...) De még ezeknél az erényeknél fontosabb dolog, hogy meglegyen a béke mögött az egység. " – közölte Orbán Viktor, majd kifejtette: „Minden eszközzel bele akarnak bennünket kényszeríteni egy olyan gazdasági helyzetbe, amelynek az árát végül önöknek, nekünk együtt kell megfizetnünk. Olajblokád alá vették Magyarországot.
Nincs joga Zelenszkijnek és az ukránoknak, hogy olajblokád alá vegyék Magyarországot. Éppen azt javasolták az Európai Unióban, hogy engedjük meg, adjuk meg a pénzt Brüsszelben, szavazzuk meg, amit az ukránok kértek, és majd másfél hónap múlva megindítják a vezetéket. Valami ilyesmit mondtam én is. A helyzet világos! Ha van olaj, van pénz. Nincs olaj, nincs pénz."
Már megint az a nyavalyás Barátság kőolajvezeték
„Nem hiszünk a népámításnak. 22-szer romlott el az a nyavalyás vezeték, mind a 22-szer megjavították. Most néhány héttel a választás előtt 23-szor valahogy nem. Úgyhogy nem hiszünk a meséknek. Ukrajna nem számíthat Magyarország egyetlen támogató döntésére sem. Sem itt, sem Brüsszelben. egészen addig, amíg meg nem adják nekünk azt, ami jár." – közölte a miniszterelnök, majd aláhúzta:
többen nógatnak, hogy kapcsoljuk le a villanyt is.
„Ukrajna villamos ellátásának 40 százaléka a Magyarországon keresztül megy, de én ezzel óvatos volnék, és a legvégére hagynám két okból.”
- Először is azért, mert az ukrán nép nem az ellenségünk.
- Másodszorban ott magyarok is vannak.
Orbán Viktor kiemelte: ha valaki szenved, akkor a mieink is szenvednek. Ezért ezt az eszközt csak a leges, legvégső esetben fogjuk használni.
Miért fontos Ukrajnának a magyar és a szlovák áram?
Hogy miért lenne nagy csapás Ukrajnának, ha a magyar és a szlovák fél megszakítaná az áramimportot? Ez egy összetett technikai művelet lenne, mivel az áramhálózat összeköttetései miatt azzal is kellene számolni, hogy egy ilyen döntés más országokban is zavart okozhatna a villamos energia szolgáltatásában.
Mindenesetre Magyarország különösen fontos szerepet tölt be Ukrajna villamosenergia-ellátásában: a legfrissebb adatok szerint az ukrán import közel fele már magyar irányból érkezik. A növekvő energiaigény és az ukrán termelési kapacitások korlátozottsága miatt a magyar export súlya az elmúlt hónapokban látványosan erősödött.
Az ExPro energetikai elemző cég adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna összesen 1,26 millió megawattóra villamos energiát importált, ami új havi rekordot jelent.
A teljes mennyiség 49 százaléka Magyarországról érkezett,
így továbbra is Magyarország a legnagyobb beszállító az ukrán villamosenergia-piacon. Ráadásul a növekedés is elsősorban magyar irányból történt: a Magyarországról érkező import egyetlen hónap alatt közel 54 százalékkal bővült.
Ez messze a legnagyobb emelkedés a beszállító országok között. A második legfontosabb partner Szlovákia lett, amely 18 százalékos részesedéssel szerepel az ukrán importstruktúrában. A februári adatok azt mutatják, hogy az import mind Magyarország, mind Szlovákia irányából rekordközeli szintre emelkedett.