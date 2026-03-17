Kiderül, mikor kapcsolja le Magyarország az áramról Ukrajnát: Zelenszkij most már pontosan tudja, mivel játszik

Békét akarunk akkor is, hogyha Brüsszelből és Kievből nyomást helyeznek ránk – közölte Orbán Viktor az országjárása során Egerben.

„Nekünk nem szabad ukrán párti kormányt választani, pedig vannak, akik jelentkeznek erre. Nekünk magyar kormányra van szükségünk. Nekünk nincs indulat a szívünkben az ukránokkal szemben, én értem őket. Értem őket, hogy ők. bele akarnak vonni minden több országot a saját háborújukba. Mi nem tartozunk nekik semmivel – közölte Orbán Viktor és kiemelte:

amikor kitört a háború és bajban voltak, mi tízezer számra beengedtük őket Magyarországra.

Fedelet adtunk nekik, kenyeret adtunk nekik, munkát adtunk nekik. Elrendeltük ukrán nyelvű iskolák megnyitását, hogy a gyerek a saját anyanyelvükön tanulhassanak, miközben ők, az ukránok ugyanezt megtagadják a mi magyarjainktól Kárpátalján – folytatta. „Mindent megadtunk amit egy keresztény országnak meg kell adnia.

Nem kérhetik tőlünk, hogy ne vásároljunk olcsó olajat, és tönkretegyük ezzel a gazdaságunkat.

Nem kérhetjük, hogy gyermekeinket elküldjük az ő háborújukba, és nem kérhetik, hogy tönkretegyük a magyar gazdaságot, mert a pénzt, amiért a magyarok megdolgoztak, nekik kell megkapniuk” – közölte a miniszterelnök, majd hozzátette: „Ezért nekünk minden indulat nélkül, de határozottan nemet kell mondani minden törekvésre, hogy Magyarországot Ukrajna oldalán belevonják a háborúba. És azoknak a magyaroknak, azoknak a magyar labancoknak, akik leszerződtek Brüsszellel, hogy a hatalomra kerülésük érdekében Brüsszel meg Ukrajna támogassa őket, azoknak is nemet kell mondani. És meg kell mutatnunk, hol a helyük, valahol ott hátul."

Orbán Viktor körvonalazta az árampolitikát

„Kimaradni a háborúból, nehéz dolog. (...) De még ezeknél az erényeknél fontosabb dolog, hogy meglegyen a béke mögött az egység. " – közölte Orbán Viktor, majd kifejtette: „Minden eszközzel bele akarnak bennünket kényszeríteni egy olyan gazdasági helyzetbe, amelynek az árát végül önöknek, nekünk együtt kell megfizetnünk. Olajblokád alá vették Magyarországot.