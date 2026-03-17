Deviza
EUR/HUF388,35 -0,58% USD/HUF336,7 -0,91% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF429 -0,47% PLN/HUF91,12 -0,56% RON/HUF76,28 -0,54% CZK/HUF15,9 -0,51% EUR/HUF388,35 -0,58% USD/HUF336,7 -0,91% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF429 -0,47% PLN/HUF91,12 -0,56% RON/HUF76,28 -0,54% CZK/HUF15,9 -0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83% BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Levente
közel-keleti válság
védett ár
energiabiztonság
NIS
Mol

Itt a válasz, mit tett a NIS felvásárlásával az iráni háború: van egy forgatókönyv, ami már nem éri meg a Molnak – napokon belül jöhet az áttörés

Miközben a Közel-Keleten nő a feszültség, Magyarország stabilizálná a hazai piacot és lezárna egy stratégiai üzletet. A NIS megvásárlásával a Mol a régió legfontosabb energetikai szereplőjévé válna, de minden az amerikaiakon múlik.
VG
2026.03.17, 21:23
Frissítve: 2026.03.17, 21:36

A közel-keleti háborús feszültség nem állítja meg a Mol-NIS üzletet, sőt: a kormány máris beavatkozott az üzemanyagárakba. Közben a magyar olajvállalat és az amerikaiak között zajló egyeztetések dönthetnek egy kulcsfontosságú orosz részesedés sorsáról.

NIS Petrol mol
Még a közel-keleti válság sem lassítja a Mol és a NIS üzletét / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A közel-keleti konfliktus egyre nagyobb nyomást helyez a globális olajpiacra, de a magyar kormány nem vár: egyszerre próbálja stabilizálni a hazai árakat és lezárni egy stratégiai jelentőségű olajipari megállapodást.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára a szerb Nedeljnik lapnak adott interjújában egyértelművé tette: 

a Közel-Keleten zajló események nem fogják késleltetni a Mol és a Gazprom Neft közötti megállapodást. A cél az, hogy a magyar cég megszerezze a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) orosz tulajdonrészét.

A politikus szerint a megállapodás napokon, legfeljebb heteken belül megszülethet. Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az üzlet jelenleg is az amerikai szankciók árnyékában zajlik.

A kulcs ugyanis Washington kezében van. A Mol közvetlen kapcsolatban áll az amerikai adminisztrációval, mivel az Egyesült Államok feltételekhez köti a NIS-re kivetett szankciók feloldását. Magyar Levente világossá tette: 

nincs értelme az üzletnek addig, amíg a vállalat szankciók alatt marad. A tranzakció csak akkor valósulhat meg, ha az amerikai fél is rábólint.

A magyar álláspont szerint azonban minden érintett jól járhat:

  • Szerbia egy olyan vevőt kap, amelyet mind Oroszország, mind az Egyesült Államok elfogad;
  • Washington számára csökken az orosz energetikai befolyás a térségben;
  • Moszkva pedig pragmatikus együttműködés keretében léphet vissza.

Ez a háromszög egy ritka geopolitikai egyensúlyt ad.

A Mol-NIS üzlet csak az egyik pillére az energiabiztonságnak

Közben a magyar kormány azonnali lépéseket tett a lakosság támogatásában is, a védett árak bevezetésével a benzinkutakon: a dízel literenként 615 forintba, a benzin 595 forintba kerülhet legfeljebb. A szolgáltatók nem kérhetnek ennél többet.

Az intézkedés célja egyértelmű: megőrizni az ellátás stabilitását és megvédeni a lakosság életszínvonalát a globális olajpiaci sokkok közepette. A kormány szerint a jelenlegi helyzet gyors és határozott beavatkozást igényel.

A történet azonban itt nem ér véget. Magyarország párhuzamosan diplomáciai offenzívát is folytat: kapcsolatban áll az Európai Bizottság képviselőivel, és azt szorgalmazza, hogy vizsgálják felül az Oroszországgal szembeni szankciós rendszert. Az indoklás pragmatikus: a közel-keleti válság miatt új olajforrásokra és szállítási útvonalakra van szükség. 

Magyar Levente szerint a leggyorsabban elérhető alternatíva továbbra is Oroszország.

Ráadásul globális szinten is érzékelhető némi elmozdulás. A magyar fél arra hivatkozik, hogy az amerikai vezetés részéről is érkeztek jelzések a szankciók enyhítésére, legalábbis az energiaszektorban. Budapest azt szeretné, ha Brüsszel is hasonló irányba mozdulna.

Egy hete maradt a Molnak és a NIS-nek: csak Amerika segíthet, különben leáll a pancsovai olajfinomító – az évszázad magyar üzlete múlik rajta

A Szerbiai Kőolaj-finomító, a NIS működési engedélye a tét, amely napokon belül lejár. A NIS megszerzése a Mol és Magyarország egyik legnagyobb üzlete, amely azonban még nincs lezárva. Nagyon nem mindegy, működhet-e tovább a szerb olajtársaság, pláne a jelenlegi válság idején. Az amerikaiak döntésén múlik minden.

 

Energiaválság

Energiaválság
1244 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu