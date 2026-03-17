Itt a válasz, mit tett a NIS felvásárlásával az iráni háború: van egy forgatókönyv, ami már nem éri meg a Molnak – napokon belül jöhet az áttörés

A közel-keleti háborús feszültség nem állítja meg a Mol-NIS üzletet, sőt: a kormány máris beavatkozott az üzemanyagárakba. Közben a magyar olajvállalat és az amerikaiak között zajló egyeztetések dönthetnek egy kulcsfontosságú orosz részesedés sorsáról.

A közel-keleti konfliktus egyre nagyobb nyomást helyez a globális olajpiacra, de a magyar kormány nem vár: egyszerre próbálja stabilizálni a hazai árakat és lezárni egy stratégiai jelentőségű olajipari megállapodást.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára a szerb Nedeljnik lapnak adott interjújában egyértelművé tette:

a Közel-Keleten zajló események nem fogják késleltetni a Mol és a Gazprom Neft közötti megállapodást. A cél az, hogy a magyar cég megszerezze a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) orosz tulajdonrészét.

A politikus szerint a megállapodás napokon, legfeljebb heteken belül megszülethet. Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az üzlet jelenleg is az amerikai szankciók árnyékában zajlik.

A kulcs ugyanis Washington kezében van. A Mol közvetlen kapcsolatban áll az amerikai adminisztrációval, mivel az Egyesült Államok feltételekhez köti a NIS-re kivetett szankciók feloldását. Magyar Levente világossá tette:

nincs értelme az üzletnek addig, amíg a vállalat szankciók alatt marad. A tranzakció csak akkor valósulhat meg, ha az amerikai fél is rábólint.

A magyar álláspont szerint azonban minden érintett jól járhat:

Szerbia egy olyan vevőt kap, amelyet mind Oroszország, mind az Egyesült Államok elfogad;

Washington számára csökken az orosz energetikai befolyás a térségben;

Moszkva pedig pragmatikus együttműködés keretében léphet vissza.

Ez a háromszög egy ritka geopolitikai egyensúlyt ad.

A Mol-NIS üzlet csak az egyik pillére az energiabiztonságnak

Közben a magyar kormány azonnali lépéseket tett a lakosság támogatásában is, a védett árak bevezetésével a benzinkutakon: a dízel literenként 615 forintba, a benzin 595 forintba kerülhet legfeljebb. A szolgáltatók nem kérhetnek ennél többet.

Az intézkedés célja egyértelmű: megőrizni az ellátás stabilitását és megvédeni a lakosság életszínvonalát a globális olajpiaci sokkok közepette. A kormány szerint a jelenlegi helyzet gyors és határozott beavatkozást igényel.