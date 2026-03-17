Itt a válasz, mit tett a NIS felvásárlásával az iráni háború: van egy forgatókönyv, ami már nem éri meg a Molnak – napokon belül jöhet az áttörés
A közel-keleti háborús feszültség nem állítja meg a Mol-NIS üzletet, sőt: a kormány máris beavatkozott az üzemanyagárakba. Közben a magyar olajvállalat és az amerikaiak között zajló egyeztetések dönthetnek egy kulcsfontosságú orosz részesedés sorsáról.
A közel-keleti konfliktus egyre nagyobb nyomást helyez a globális olajpiacra, de a magyar kormány nem vár: egyszerre próbálja stabilizálni a hazai árakat és lezárni egy stratégiai jelentőségű olajipari megállapodást.
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára a szerb Nedeljnik lapnak adott interjújában egyértelművé tette:
a Közel-Keleten zajló események nem fogják késleltetni a Mol és a Gazprom Neft közötti megállapodást. A cél az, hogy a magyar cég megszerezze a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) orosz tulajdonrészét.
A politikus szerint a megállapodás napokon, legfeljebb heteken belül megszülethet. Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az üzlet jelenleg is az amerikai szankciók árnyékában zajlik.
A kulcs ugyanis Washington kezében van. A Mol közvetlen kapcsolatban áll az amerikai adminisztrációval, mivel az Egyesült Államok feltételekhez köti a NIS-re kivetett szankciók feloldását. Magyar Levente világossá tette:
nincs értelme az üzletnek addig, amíg a vállalat szankciók alatt marad. A tranzakció csak akkor valósulhat meg, ha az amerikai fél is rábólint.
A magyar álláspont szerint azonban minden érintett jól járhat:
- Szerbia egy olyan vevőt kap, amelyet mind Oroszország, mind az Egyesült Államok elfogad;
- Washington számára csökken az orosz energetikai befolyás a térségben;
- Moszkva pedig pragmatikus együttműködés keretében léphet vissza.
Ez a háromszög egy ritka geopolitikai egyensúlyt ad.
A Mol-NIS üzlet csak az egyik pillére az energiabiztonságnak
Közben a magyar kormány azonnali lépéseket tett a lakosság támogatásában is, a védett árak bevezetésével a benzinkutakon: a dízel literenként 615 forintba, a benzin 595 forintba kerülhet legfeljebb. A szolgáltatók nem kérhetnek ennél többet.
Az intézkedés célja egyértelmű: megőrizni az ellátás stabilitását és megvédeni a lakosság életszínvonalát a globális olajpiaci sokkok közepette. A kormány szerint a jelenlegi helyzet gyors és határozott beavatkozást igényel.
A történet azonban itt nem ér véget. Magyarország párhuzamosan diplomáciai offenzívát is folytat: kapcsolatban áll az Európai Bizottság képviselőivel, és azt szorgalmazza, hogy vizsgálják felül az Oroszországgal szembeni szankciós rendszert. Az indoklás pragmatikus: a közel-keleti válság miatt új olajforrásokra és szállítási útvonalakra van szükség.
Magyar Levente szerint a leggyorsabban elérhető alternatíva továbbra is Oroszország.
Ráadásul globális szinten is érzékelhető némi elmozdulás. A magyar fél arra hivatkozik, hogy az amerikai vezetés részéről is érkeztek jelzések a szankciók enyhítésére, legalábbis az energiaszektorban. Budapest azt szeretné, ha Brüsszel is hasonló irányba mozdulna.
