A mozdonybérlés előbb-utóbb lejár, vásárolnia kell majd a MÁV-nak

A vasúti szolgáltatások minőségét a hálózati kapacitások bővítése, a megfelelő sebességű és megbízhatóságű közlekedés lehetővé tétele, illetve a hálózati rugalmasság erősítése segíti. Ezen a minőségen múlik a vasút versenyképessége – mutatott rá a Magyar Vasút 360 nevű konferencia megnyitó előadásában Mosóczi László, a húsz éve létrejött Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnöke.

Köszöntőjében Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) helyettes államtitkára, helyzetképként kiemelt néhányat a magyar vasút területén az elmúlt években elért eredményekből:

Átalakult a MÁV csoport szerkezete, az átszervezés révén a MÁV magasabb színvonalon láthatja el a feladatait. Az átszervezés részeként jelent meg például az országos megye- és vármegyebérlet rendszer, és került az autóbuszos közszolgáltatás a MÁV ernyője alá. A hálózat optimalizálása még tart, de az utasok száma már nő.

A nagyobb utazási igény kielégítésére jármű-korszerűsítési és a vontatóállomány-bővítési program indult, a pályák felújítása mintegy 800 milliárd forintba kerül.

Folyik a vasúti közlekedés műszaki és szabályozási megújítása a hazai és az uniós elvárásokkal összhangban.

Megújult az engedélyezésért is felelős vasúti hatóság.

Kerékgyártó János az előttük álló feladatok között elsősorban a már megkezdett fejlesztések, változtatások folytatását, lezárását nevezte meg. Felidézte, hogy a Hungrail tavaly VÁGTA néven összeállított egy bonyolultan és sok forrás bevonásával megvalósítható, de megvalósítandó vasúti versenyképességi csomagot. Előre kell lépni továbbá a vasúti képzésben, a vizsgáztatásban és az egészségyi alkalmasság ügyében. Bár ezek is a VÁGTA részei, a területet a helyettes államtitkár a fontosságán túl azért emelte ki, mert e munka már húsz éve folyik, vagyis egyre sürgetőbb a mostani igényekhez igazított elvégzése, lezárása. Végül tart az adminisztatív rendszerek digitalizációja is, de még e téren is sok elvégzendő feladat.

A régióban sem fejlődik kényelmes környezetben a vasút

A hazai vasút fejlesztését többek között az határozza meg, hogy a folyamat milyen makrogazdasági körülmények között zajlik – erről Hannibál Zsolt, a PwC Magyarország Kft. vezető menedzsere beszélt. A GDP kapcsán például arra mutatott rá, hogy a hazai adat az elmúlt öt évben összességében nem adott stabil hátteret a vasúti beruházásoknak, ahogyan az export teljesítménye és a beruházásoké sem. Az erre az évre várt 2 százalékos GDP-növekedést jórészt a belső fogyasztás, az akkumulátorgyárak termelésének beindulása és a lakásépítések alapozhatják meg.