A mozdonybérlés előbb-utóbb lejár, vásárolnia kell majd a MÁV-nak
A vasúti szolgáltatások minőségét a hálózati kapacitások bővítése, a megfelelő sebességű és megbízhatóságű közlekedés lehetővé tétele, illetve a hálózati rugalmasság erősítése segíti. Ezen a minőségen múlik a vasút versenyképessége – mutatott rá a Magyar Vasút 360 nevű konferencia megnyitó előadásában Mosóczi László, a húsz éve létrejött Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnöke.
Köszöntőjében Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) helyettes államtitkára, helyzetképként kiemelt néhányat a magyar vasút területén az elmúlt években elért eredményekből:
- Átalakult a MÁV csoport szerkezete, az átszervezés révén a MÁV magasabb színvonalon láthatja el a feladatait. Az átszervezés részeként jelent meg például az országos megye- és vármegyebérlet rendszer, és került az autóbuszos közszolgáltatás a MÁV ernyője alá. A hálózat optimalizálása még tart, de az utasok száma már nő.
- A nagyobb utazási igény kielégítésére jármű-korszerűsítési és a vontatóállomány-bővítési program indult, a pályák felújítása mintegy 800 milliárd forintba kerül.
- Folyik a vasúti közlekedés műszaki és szabályozási megújítása a hazai és az uniós elvárásokkal összhangban.
- Megújult az engedélyezésért is felelős vasúti hatóság.
Kerékgyártó János az előttük álló feladatok között elsősorban a már megkezdett fejlesztések, változtatások folytatását, lezárását nevezte meg. Felidézte, hogy a Hungrail tavaly VÁGTA néven összeállított egy bonyolultan és sok forrás bevonásával megvalósítható, de megvalósítandó vasúti versenyképességi csomagot. Előre kell lépni továbbá a vasúti képzésben, a vizsgáztatásban és az egészségyi alkalmasság ügyében. Bár ezek is a VÁGTA részei, a területet a helyettes államtitkár a fontosságán túl azért emelte ki, mert e munka már húsz éve folyik, vagyis egyre sürgetőbb a mostani igényekhez igazított elvégzése, lezárása. Végül tart az adminisztatív rendszerek digitalizációja is, de még e téren is sok elvégzendő feladat.
A régióban sem fejlődik kényelmes környezetben a vasút
A hazai vasút fejlesztését többek között az határozza meg, hogy a folyamat milyen makrogazdasági körülmények között zajlik – erről Hannibál Zsolt, a PwC Magyarország Kft. vezető menedzsere beszélt. A GDP kapcsán például arra mutatott rá, hogy a hazai adat az elmúlt öt évben összességében nem adott stabil hátteret a vasúti beruházásoknak, ahogyan az export teljesítménye és a beruházásoké sem. Az erre az évre várt 2 százalékos GDP-növekedést jórészt a belső fogyasztás, az akkumulátorgyárak termelésének beindulása és a lakásépítések alapozhatják meg.
A régióban a magyarországi infláció a magasabbak közé tartozott az elmúlt öt évben. A következő években kedvezőbb, 2,5-3,2 százalékos hazai pénzromlás várható, a szint hosszabb távon 3 százalékon állandósulhat.
Lengyelország több lábon álló, erős gazdasága Magyarországnál hamarabb keveredett ki a válságból. A cseh gazdaság a magyarhoz hasonlóan erősen külkereskedelem-orientált, de Csehország, részben a szigorú jegybanki politikának köszönhetően 2024–2025-ben már szintén túl volt a válságon. Igaz, erre az évre kisebb növekedést remél. A román gazdaság az elmúlt tíz évben erősen nőtt, de jórészt a belső keresletre visszavezethetően. Így már 2024 óta látszott ennek a modellnek a kifutása, például az infláció miatt: a bérek jobban nőttek a gazdaság teljesítményél. Tavaly már 9-10 százalékos volt a romániai infláció, és nőtt az államháztartási hiány is. Vagyis, bár a következő években még nőhet Románia GDP-je, de lassulva.
A motorvonatoké a jövő
A hazai vasúti közlekedés terén négy paradigmát kell váltani – szögezte le a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Hegyi Zsolt. E paradigmák a következők:
- az infrastruktúra fenntartható módon való fenntartása (például legyen fejlesztés és arra forrás),
- az elugrás: követni kell a világtrendeket,
- az utasokat érintő szolgáltatások további fejlesztése, a megvalósuló tarifaközösség és az utastájékoztatás e téren csak az első lépés,
- minőségi járműállomány kell a mostani, szedett-vedett flotta helyett.
Hegyi Zsolt a fentieken belül azért beszélt hangsúlyosan a járművekről, mert a vasút a leginkább környezetkímélő közlekedési és szállítási mód, a dízel korszaka pedig előbb-utóbb elmúlik. Ismertette, hogy a személykocsi-állomás fiatalítása a rendszerváltás óta három nagy szakaszban zajlott. A folytatás a személyszállításban elsősorban a motorvonatok használatát jelenti, e járműtípus mellett a vezérigazgató számos forgalomszervezési, műszaki és gazdaságossági érvet sorolt fel.
Mégiscsak mozdonyt kell majd venni, ha majd lejár a bérlet
Ugyanakkor a vasút belefutott másfél év alatt néhány nehézségbe. A 100 mozdony bérlésére vonatkozó terv például megvalósítható, most körülbelül 75-nél tartanak, az év második felére nagyjából meglesz a száz. A mozdonybérlet azonban 5-10 évre szól, tehát idővel ismé felmerül a vásárlás kérdése.
A MÁV flottájába körülbelül 100 motovonat érkezik 2030-ig, a tárgyalások folynak, e vonatok jellemzően 150 férőhelyesek lesznek. A társaság a távolsági motorvatok terén szeretne búcsút mondani annak, hogy egy IC-vonalon magasabb minőséget kell kapnia az utasnak.
Az IC ugyanis időbeli előnyt jelent, viszont a magasabb minőséget minden távolsági vonat utasának meg kell kapnia.
Természetesen nem oldható meg a teljes hazai vasúti személyszállítás motorvonatokkal.
A GYSEV fejlesztene, de majd a tulajdonosok döntenek
Kövesdi Szilárd, a 75 százalékban magyar és nagyjából 25 százalékban osztrák állami tulajdonú a GYSEV Zrt. vezérigazgatója közölte: a társaság beruházási és működési stratégiáját az határozza meg, hogy a társaságnak milyen meglévő szerződései vannak. A GYSEV tulajdonosi szerződések a következők:
Magyarországon
- Pályaműködtetési: 2026 és 2030
- Személyszállító közszolgáltatási: 2024–2033
Ausztriában
- Pályaműködtetési: 2021–2026
- Személyszállító közsolgáltatási: 2022–2030
Kövesdi Szilárd ismertette, hogy a GYSEV által működtetett infrastruktút naponta mintegy 600 személyvonat és 77 tehervonat használja, ez nem kizárólag GYSEV vonatot jelent. A társaság növekedése 2011 után lendült fel az addigra megvalósított (és az előadásban részletezett) pályaműködtetési és személyszállítási fejlesztéseknek köszönhetően. A 2020-as évek óta a GYSEV már viszonylag jó hálózaton európai szintű szolgáltatást kínál a vezérigazgató értékelése szerint.
Bővült a hálózat
2023 decemberében olyan szemléletbeli változás történt, amelynek eredményeként a GYSEV kilépett a saját hálózatából, illetve átvett a MÁV-tól üzemeltetésre egyes szakaszokat. 2025-ben újabb pályát vett át, de ezen MÁV-tól bérelt személyvonatokat közlekedtet, amíg nem bővül tovább a saját flottája. Azonban folyamatosan új motorvonatokat vet be, az IC közlekedésben is. A mellékvonalakon egyelőre Jenbacher motorvonatokat használ a társaság, de e téren váltani kíván, ahogyan a dízeles közlekedést is villamosítottra váltaná. Az ezekre vonatkozó elképzeléseit már ismertette a tulajdonosokkal. Szintén tulajdonosi döntés kérdése az ausztriai szolgáltatások bővítése, illetve az, hogy a GYSEV szolgáltatási területét is érintő Borostyán árufuvarozási folyosóval kapcsolatban a társaságnál milyen feljesztésekre lesz szükség.