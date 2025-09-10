Mi történt Lengyelországban szerda éjjel? Minden, amit eddig tudunk a rémisztő támadásról – összefoglaló

Lengyelország közölte, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket. Az incidensben senki sem sérült meg, sajtóinformációk szerint egy orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.
A lublini rendőrség bejelentette, hogy megtalálták az egyik kiiktatott járművet, a nyomozás folyamatban van. A berepülések miatt több lengyel repülőteret is lezártak rövid időre. Az eset helyi idő szerint reggel 5 óra környékén történt.
A hajnali órákban a lengyel vadászgépek a levegőbe emelkedtek, valamint NATO-repülőgépek is megjelentek Lengyelország felett, köztük egy a holland légierő által üzemeltetett Airbus A330 szállító és utántöltő repülőgép. A közösségi médiában több felvételen hallani lehet a katonai gépek hangját.
Az eset kapcsán több lengyel politikus megszólalt, így Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Tusk miniszterelnök. A lengyel kormányfő rendkívüli kormányülést hívott össze helyi idő szerint reggel 8 órára, jelenleg zajlik Tusk lengyel miniszterelnök és a nemzetbiztonságért felelős miniszterek találkozója.
Lengyelország küldött repülőgépeket Ukrajnának az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, de a mostani az első alkalom, hogy orosz pilóta nélküli repülőgépek átlépték a lengyel határt, és fegyvereket kellett bevetni ellenük.
A mostani incidenst megelőzően többször is előfordult már, hogy orosz drónok hatoltak be Litvánia és Észtország légterébe. Moszkva egyelőre nem reagált a lengyelországi hírekre.
Ezért olyan pusztítók az orosz dróntámadások az ukránok szerint: tömegesen gördülnek le a gyártósorokról az orosz drónok
Havonta akár 2700 Sahíd típusú, orosz nevén Gerany–2 drón gyártására is képes Oroszország az ukrán katonai hírszerzés szóvivője, Andrij Juszov szombati szavai szerint. Emellett az ukrán légvédelem kifárasztása céljából Oroszország jelentős mennyiségben gyárt csalidrónokat is, melyeket nem szerelnek fel robbanószerekkel.
