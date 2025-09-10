Mi történt Lengyelországban szerda éjjel? Minden, amit eddig tudunk a rémisztő támadásról – összefoglaló

Lengyelország közölte, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket. Az incidensben senki sem sérült meg, sajtóinformációk szerint egy orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.

A lublini rendőrség bejelentette, hogy megtalálták az egyik kiiktatott járművet, a nyomozás folyamatban van. A berepülések miatt több lengyel repülőteret is lezártak rövid időre. Az eset helyi idő szerint reggel 5 óra környékén történt.

A hajnali órákban a lengyel vadászgépek a levegőbe emelkedtek, valamint NATO-repülőgépek is megjelentek Lengyelország felett, köztük egy a holland légierő által üzemeltetett Airbus A330 szállító és utántöltő repülőgép. A közösségi médiában több felvételen hallani lehet a katonai gépek hangját.

Fighter Jets heard over the skies of Poland.



pic.twitter.com/tBsYRTcxxz — Maine (@TheMaineWonk) September 10, 2025

Az eset kapcsán több lengyel politikus megszólalt, így Karol Nawrocki lengyel államfő és Donald Tusk miniszterelnök. A lengyel kormányfő rendkívüli kormányülést hívott össze helyi idő szerint reggel 8 órára, jelenleg zajlik Tusk lengyel miniszterelnök és a nemzetbiztonságért felelős miniszterek találkozója.

Lengyelország küldött repülőgépeket Ukrajnának az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, de a mostani az első alkalom, hogy orosz pilóta nélküli repülőgépek átlépték a lengyel határt, és fegyvereket kellett bevetni ellenük.

A mostani incidenst megelőzően többször is előfordult már, hogy orosz drónok hatoltak be Litvánia és Észtország légterébe. Moszkva egyelőre nem reagált a lengyelországi hírekre.