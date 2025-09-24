Életet menthet a próbafűtés és a kazán ellenőrzése - érdemes mielőbb lépni

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet, hogy a szezon előtt elvégzett próbafűtés, valamint a fűtőeszközök és a kémények időben történő, szakember általi ellenőrzése nemcsak kényelmi szempontból fontos, hanem komoly kockázatokat is felfedhet – írja a Sonline.

Érdemes lenne próbafűtést végezni a fűtési szezon előtt / Fotó: Máthé Daniella

A jellemzően lánggal működő berendezések meghibásodása lakástüzet vagy szén-monoxid-mérgezést is okozhat, ezért a szakemberek évente legalább egy alkalommal javasolják ezeknek az eszközöknek az átvizsgálását, különösen a fűtés megkezdése előtt.

A fűtési szezon közeledtével megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, de az ellenőrzés ezalatt is elvégeztethető. Különösen fontos a vizsgálat abban az esetben, ha egy régi, évek óta nem használt fűtőeszközt vagy kéményt szeretnénk újra használni. A társasházakhoz a kéményseprők automatikusan mennek, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes ellenőrzésre.

Nem mindegy, hol van a tűzifa

Nemcsak a fűtőeszköz és a kémény állapotára kell figyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is.

A tűzifát nem szabad a kazánházban vagy abban a helyiségben tárolni, ahol a fűtőeszköz található.

A kazánnal egy helyiségben csak annyit szabad tartani, amennyi néhány órára elegendő, és azt is biztonságos távolságra kell elhelyezni a fűtőeszköztől.

A tüzelőberendezés elé érdemes szikrafogót vagy fém parázsfelfogó tálcát tenni, így egy esetleg kipattanó szikra sem okozhat tüzet. A keletkezett hamut fémedénybe kell tenni, és csak teljesen kihűlt állapotban szabad kidobni.

Kiválasztásánál is fontos az elővigyázatosság. Nem szabad hulladékkal, nedves, festett, lakkozott vagy kezelt fával fűteni. Nedves fa használata esetén a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, ami lerakódik a kéményben, beszűkíti a belső átmérőjét, és akadályozza a füstgáz távozását. A kémény falán lerakódott korom- és kátrányréteg idővel meggyulladhat. Évente átlagosan 800 kéménytűz keletkezik.

Mindenképpen érdemes szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni, és legalább a nappaliba füstérzékelőt felszerelni.

A hatóság egyébként drónokkal is ellenőriz, ahol a füst túl fekete, ott valószínűleg nem fával, hanem valamilyen más anyaggal fűtenek.