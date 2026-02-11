Deviza
Történelmi bejelentés készül, Lázár János elárulta: március elején Orbán Viktor meghirdeti a magyar járműipar feltámasztását – „Ez akkora esély, mint a győri Audi”

Új korszak kezdődhet a győri járműiparban. A Rába–Tatra együttműködés bejelentését március elejére időzítette a kormány, ami a hazai teherautó-gyártás újjáélesztését hozhatja. Lázár János szerint a projekt akár akkora jelentőségű lehet Győr számára, mint két évtizede az Audi megjelenése.
VG
2026.02.11, 18:46
Frissítve: 2026.02.11, 19:21

Március elején jelentik be a Rába és a Tatra Trucks új együttműködését – erről beszélt Lázár János a Lázárinfón Győrben. Az építési és közlekedési miniszter szerint az új ipari partnerség legalább akkora esélyt jelenthet a városnak, mint húsz éve az Audi Hungaria letelepedése, a bejelentést pedi személyesen Orbán Viktor teszi majd meg.

Történelmi bejelentés készül, Lázár János elárulta: március elején Orbán Viktor ismerteti a magyar járműipar feltámasztását / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Lázár János hangsúlyozta: a kormány miniszteri biztost nevezett ki a térség fejlesztésére, mert az adófizetők pénzéből konkrét gazdaságfejlesztési tervekkel készülnek. A miniszter szerint „új győri beszéd közeleg”, melyben a kabinet ismerteti a Rába–Tátra együttműködés részleteit. Úgy fogalmazott: 

a győri járműipari tudás nemcsak múltra épül, hanem stabil jövőképet is kínálhat a Rába és a cseh partner összefogása révén.

A stratégiai irány egyértelmű: a Rába a cseh Tatra Trucks-szal közösen újraindíthatja az önálló magyar teherautó-gyártást. A háttérben a Tatra többségi tulajdonosa, a Czechoslovak Group (CSG) áll, mely az év elején az amszterdami tőzsdén is bemutatkozott. A megállapodás lehetőséget ad arra, hogy Győr ne csupán alkatrész-beszállítóként, hanem teljes járműgyártó és akár fejlesztési központként kapcsolódjon be a közép-európai védelmi és speciális járműipari láncba.

A szakértői értékelések szerint a projekt kettős hatással járhat. 

  • Egyrészt a Rába számára tevékenységi körének bővítését és márkaépítési szintlépést jelenthet, 
  • másrészt a magyar járműipar diverzifikációját segítheti egy olyan időszakban, amikor a személyautó-gyártás a gyengébb európai kereslet miatt visszaesést mutat. 

A teherautó-gyártás újraindítása ugyanakkor hosszabb távon csak akkor hozhat érdemi hozzáadott értéket, ha az összeszerelésen túl kutatás-fejlesztési kapacitások is épülnek.

A kormányzati kommunikáció szerint az együttműködés stabil, kiszámítható ipari jövőt kínálhat Győrnek és a régiónak. A piac mindenesetre már reagált: a miniszterelnöki utalások után a Rába részvényei a nemzetközi hangulat ellenére is erősödtek. Március elején kiderül, pontosan milyen konstrukcióban és milyen ütemezéssel indulhat újra a Rába neve alatt a magyar teherautó-gyártás.

A 4iG lett a Rába új tulaja

A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. a hazai jármű- és futóműgyártás egyik meghatározó szereplője, mely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatként négy üzletág – futómű-, alkatrész-, jármű- és hajtóműgyártás – mentén működik, jelentős exportkitettséggel. A társaság pénzügyi teljesítménye az elmúlt időszakban látványosan javult: az első kilenc hónapban az adózott eredmény 6,346 milliárd forintra ugrott az egy évvel korábbi 31,7 millió forintról, miközben az árbevétel 40,66 milliárd forintra emelkedett. 

A többségi, 74,34 százalékos tulajdonrész megszerzésével a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. vált a vállalat új meghatározó tulajdonosává, miután az N7 Holding és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány értékesítette részesedését. Az új tulajdonos a védelmi ipari és nemzetközi együttműködésekre építve – többek között a Tatra és a CSG-csoport irányába – magasabb hozzáadott értékű termelési és exportpályára állítaná a győri járműgyártót.

