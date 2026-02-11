Történelmi bejelentés készül, Lázár János elárulta: március elején Orbán Viktor meghirdeti a magyar járműipar feltámasztását – „Ez akkora esély, mint a győri Audi”

Március elején jelentik be a Rába és a Tatra Trucks új együttműködését – erről beszélt Lázár János a Lázárinfón Győrben. Az építési és közlekedési miniszter szerint az új ipari partnerség legalább akkora esélyt jelenthet a városnak, mint húsz éve az Audi Hungaria letelepedése, a bejelentést pedi személyesen Orbán Viktor teszi majd meg.

Történelmi bejelentés készül, Lázár János elárulta: március elején Orbán Viktor ismerteti a magyar járműipar feltámasztását / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Lázár János hangsúlyozta: a kormány miniszteri biztost nevezett ki a térség fejlesztésére, mert az adófizetők pénzéből konkrét gazdaságfejlesztési tervekkel készülnek. A miniszter szerint „új győri beszéd közeleg”, melyben a kabinet ismerteti a Rába–Tátra együttműködés részleteit. Úgy fogalmazott:

a győri járműipari tudás nemcsak múltra épül, hanem stabil jövőképet is kínálhat a Rába és a cseh partner összefogása révén.

A stratégiai irány egyértelmű: a Rába a cseh Tatra Trucks-szal közösen újraindíthatja az önálló magyar teherautó-gyártást. A háttérben a Tatra többségi tulajdonosa, a Czechoslovak Group (CSG) áll, mely az év elején az amszterdami tőzsdén is bemutatkozott. A megállapodás lehetőséget ad arra, hogy Győr ne csupán alkatrész-beszállítóként, hanem teljes járműgyártó és akár fejlesztési központként kapcsolódjon be a közép-európai védelmi és speciális járműipari láncba.

A szakértői értékelések szerint a projekt kettős hatással járhat.

Egyrészt a Rába számára tevékenységi körének bővítését és márkaépítési szintlépést jelenthet,

másrészt a magyar járműipar diverzifikációját segítheti egy olyan időszakban, amikor a személyautó-gyártás a gyengébb európai kereslet miatt visszaesést mutat.

A teherautó-gyártás újraindítása ugyanakkor hosszabb távon csak akkor hozhat érdemi hozzáadott értéket, ha az összeszerelésen túl kutatás-fejlesztési kapacitások is épülnek.

A kormányzati kommunikáció szerint az együttműködés stabil, kiszámítható ipari jövőt kínálhat Győrnek és a régiónak. A piac mindenesetre már reagált: a miniszterelnöki utalások után a Rába részvényei a nemzetközi hangulat ellenére is erősödtek. Március elején kiderül, pontosan milyen konstrukcióban és milyen ütemezéssel indulhat újra a Rába neve alatt a magyar teherautó-gyártás.