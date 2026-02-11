Energiában Magyarország kapukat nyit, mások kapukat zárnak – de véletlen se a németekhez guruljunk tankolni

Magyarország fosszilis energiahordozóból a lignit kivételével kimondottan szegény, tehát tartósan olaj- és gázimportra szorul, és részben ebből adódóan áramot is be kell hoznia. E szegénységén old ugyan a megújuló és a nukleáris alapú termelés, de ezek eszközei is döntően külföldről származnak, az atomerőműnek az üzemanyaga is. Az energiaszuverenitás felé vezető egyik út mégis a karbonmentes zöld- és az atomenergia felfuttatása. Még hangsúlyosabb az energiahordozó importjának minél több lábra állítása, a Világgazdaság sorra vette, hol áll az ország e téren.

A magyar gázrendszeren nem múlik az import diverzifikálása/Fotó: VG

A földgázé a főszerep

A földgázbehozatal stabilitása a legfontosabb, mert Magyarországon

A háztartások közel háromnegyede használ gázt

Az áram- és a távhőtermelésben is nagy a földgáz súlya

de diverzifikálást nehezíti, hogy a földgáz csak vezetéken szállítható gazdaságosan

és magyar érdek szerinti beszerzést külföldi politikai elvárások is befolyásolják.

Tart a felsoroltakból adódó kitettség csökkentése, bár nem elég gyorsan. A következő láthatók:

A lakossági gázigény mérséklését segíti, hogy

a felhasznált gáz átlagfogyasztáson felüli mennyiségéért két és félszeres tarifát kell fizetni, hogy támogatásokkal csökkenthető az épületek energiaigénye, tehető hatékonyabbá az energiafelhasználás, és indthatók megújuló alapú energiatermelők, sőt, hozázjuk már akkumulátorok is.

Az áram- és távhőtermelők a tevékenységük zöldítéséhez kaphatnak állami hátszelet, és az erőművekkel fizettetett uniós széndioxid-kvóta is a gáztól való távolodás irányába hat.

A szállítás terén kedvező, hogy a magyar gázhálózat Szlovénia kivételével kapcsolatban áll minden szomszédos hálózattal, és a határokon mindkét irányba haladhat a gáz. Egyes interkonnektorok kapacitását azonban még növelni kell, a szlovéniai összeköttetéshez pedig nincs uniós forrás, mert a projekt fosszilis energiahordozó használatát segítené.

Az említett fő külföldi politikai elvárás pillanatnyilag az, hogy az uniós tagországoknak 2027 végére teljesen le kell válniuk az orosz gázról. Bár e döntést a magyar kormány az Európai Unió Bíróságán megtámadta - mondván ez nem szankció, hanem kereskedelmi utasítás, márpedig minden ország maga dönthet az energiaellátásáról -, a határozat él.