Ha képzés terén lemarad a magyar munkaerőpiac, a gazdasági versenyben is le fog – a cégeknek figyelni kell a dolgozók oktatására is

A Prohuman csoport kizárólagos tulajdont szerzett két jelentős hazai és egy erdélyi oktatási vállalatban, melyeket összeolvasztva a jövőben Prohuman Learning Solutions néven működtet. A vállalat így segíteni a cégeket a munkaerő képzésében, fejlesztésében.

A cég aktívabb szerepet szeretne vállalni a hazai munkaerő fejlesztésében / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Prohuman tulajdonába került a Maker’s Red Box pedagógiai programcsomagot fejlesztő vállalat – derült cég Világgazdaságnak küldött közleményéből. Termékük számos nemzetközi oktatástechnológiai elismerésben részesült az elmúlt években, fejlett és fejlődő országokban egyaránt használják iskolák, felzárkóztató vagy tehetséggondozó programok kompetencia fejlesztő eszközként vagy természettudományos tananyagként.

A felvásárlásban érintett másik két vállalat, a korábban EdTech brand alatt működő Modern Oktatási Eszközök Kft. és EdTech Transsylvania Srl. széles termék- és szolgáltatásportfolióval közel 400 magyar nyelven oktatató intézményben aktív a robotika, alkotópedagógia és STEAM

természettudományok,

informatika,

műszaki tudományok,

művészetek,

matematika területen.

Ha képzés terén lemarad Magyarország, a gazdasági versenyben is le fog

A munka világa annyira gyorsan változik a digitalizációnak, robotikának és AI-nak köszönhetően, hogy az oktatási intézmények nem tudják ezt teljes mértékben lekövetni

– mondta el Zakor Sándor, a Prohuman csoport elnöke. Felhívta a figyelmet, hogy emiatt a piaci szereplőknek is komoly felelőssége van a munkaerő képzésében, hiszen ők látják testközelből, milyen tudásra lehet, van szükség ma. Különösen igaz ez a humán szolgáltatókra, hiszen egyrészről számos szegmensben jelen vannak, másrészről alapvető üzleti érdekünk, hogy évek, évtizedek múlva is megfelelő számban és megfelelő minőségben, azaz megfelelő készségekkel és tudással felvértezve biztosítsunk a vállalkozásoknak embereket a folyamatos működés biztosításához – emelte ki.

Aktívabb szerepvállalás a hazai munkaerő fejlesztésében

Hozzátette: „A Prohuman csoport nem most kezdett el foglalkozni az oktatással. Hosszú évek óta szorosan együttműködtünk a most felvásárolt vállalatokkal, és mivel stratégiai célunk az oktatásfejlesztés, logikus lépés volt az akvizíció. Ha képzés terén lemarad Magyarország és a magyar munkaerőpiac, a gazdasági versenyben is le fog. Ezzel a lépéssel még aktívabb szerepet szeretnénk vállalni a hazai munkaerő fejlesztésében, a reskilling és upskilling területen. Mostantól konkrét oktatási és fejlesztési programok biztosításával is tudjuk támogatni ügyfeleinket, a legkülönbözőbb területeken működő vállalatokat. Olyan programokkal, melyek a munkaerőpiac legfontosabb kihívását, a kompetenciamérést és az dolgozók fejlesztését helyezik a középpontba.”