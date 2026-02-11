Amerika egyik leggazdagabb techmilliárdosa két lábbal rúg a Netflixbe: újabb ajánlat érkezett a Warnerre, emellett nem mehetnek el szó nélkül

Larry Ellison, az Oracle társalapító milliárdosa beszállt a Warner Bros. Discovery körüli felvásárlási versenybe, és új ajánlattal próbálja megakadályozni, hogy a Netflix lezárja a 83 milliárd dolláros (mintegy 30 700 milliárd forintos) ügyletet. Ezek szerint a Warner körüli tranzakció korántsem tekinthető lefutottnak – különösen akkor nem, ha a világ egyik legismertebb technológiai befektetője is ilyen keményen beleáll az üzletbe.

Larry Ellison kettős lábbal rúg bele a Netflix: újabb ajánlat érkezett a Warnerre, emellett nem mehetnek el szó nélkül / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Larry Ellison által irányított médiacsoport, a Paramount Global 108 milliárd dolláros (közel 40 000 milliárd forintos) készpénzes ajánlattal igyekszik maga felé billenteni a mérleget. A társaságot operatívan Ellison fia, David Ellison vezeti, aki az ajánlat felsőbbrendű jellegét hangsúlyozva azt állítja: részvényenként 30 dolláros készpénzes konstrukciójuk nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot kínál a tulajdonosoknak.

A Paramount további pénzügyi garanciákat is beépített az ajánlatába. Vállalta, hogy

negyedévente részvényenként 0,25 dolláros (mintegy 90 forintos) úgynevezett ketyegési díjat fizet, ha az ügylet az év végéig nem zárulna le,

emellett átvállalná a Netflix-megállapodás felbontásához kapcsolódó 2,8 milliárd dolláros (körülbelül 1035 milliárd forintos) kötbért,

valamint 1,5 milliárd dollárnyi (mintegy 555 milliárd forint) adósság-refinanszírozási költséget is.

Ellison ezzel egyértelműen jelezte, hogy beszállt a játszmába, és nem szeretné, ha a Netflix vinné el a Warner-üzletet.

Az amerikai versenyhatóság aggódik

A felvásárlási verseny közben versenyjogi fronton is éleződik. Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított a Netflix és a Warner tervezett összeolvadása miatt. A hatóság attól tart, hogy a Netflix és az HBO Max egy kézbe kerülése túlzott piaci koncentrációt eredményezhet a streamingpiacon. A szabályozói eljárás akár 18 hónapig is elhúzódhat, ez pedig a Paramountnak kapóra is jön.

A Netflix társelnök-vezérigazgatója, Ted Sarandos egy szenátusi meghallgatáson visszautasította, hogy az ügylet káros lenne a fogyasztók számára, és hangsúlyozta: a vállalat továbbra is elkötelezett a mozis bemutatási ablak fenntartása mellett.

A Paramount ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy a Netflix stratégiája hosszabb távon visszaszoríthatja a hagyományos filmszínházi forgalmazást.

A Warner Bros. Discovery igazgatósága egyelőre a Netflix-ajánlat mellett tette le a voksát, de a 30 százalékkal magasabb, teljes egészében készpénzes ajánlat új helyzetet teremt a részvényesek számára. Az, hogy Larry Ellison is nyíltan pozíciót foglal az ügyben, egyértelművé teszi: a Warner-üzlet még közel sem ért a végéhez, és a következő hónapokban a technológiai és médiapiac egyik legnagyobb presztízscsatájává válhat.