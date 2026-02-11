Deviza
Amerika egyik leggazdagabb techmilliárdosa két lábbal rúg a Netflixbe: újabb ajánlat érkezett a Warnerre, emellett nem mehetnek el szó nélkül

Új szintre lépett a hollywoodi felvásárlási csata, mely a streamingpiac jövőjét is meghatározhatja. A Warner Bros. Discovery körüli tranzakcióba Amerika egyik leggazdagabb techmilliárdosa is beszállt, és ezzel teljesen új helyzetet teremtett a Netflix számára. Az ügylet már nem csupán üzleti kérdés, hanem versenyjogi és hatalmi játszma is.
Gergely Máté
2026.02.11, 17:32

Larry Ellison, az Oracle társalapító milliárdosa beszállt a Warner Bros. Discovery körüli felvásárlási versenybe, és új ajánlattal próbálja megakadályozni, hogy a Netflix lezárja a 83 milliárd dolláros (mintegy 30 700 milliárd forintos) ügyletet. Ezek szerint a Warner körüli tranzakció korántsem tekinthető lefutottnak – különösen akkor nem, ha a világ egyik legismertebb technológiai befektetője is ilyen keményen beleáll az üzletbe.

FRANCE-NETFLIX-WILL-BUY-WARNER-BROS
Larry Ellison kettős lábbal rúg bele a Netflix: újabb ajánlat érkezett a Warnerre, emellett nem mehetnek el szó nélkül / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Larry Ellison által irányított médiacsoport, a Paramount Global 108 milliárd dolláros (közel 40 000 milliárd forintos) készpénzes ajánlattal igyekszik maga felé billenteni a mérleget. A társaságot operatívan Ellison fia, David Ellison vezeti, aki az ajánlat felsőbbrendű jellegét hangsúlyozva azt állítja: részvényenként 30 dolláros készpénzes konstrukciójuk nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot kínál a tulajdonosoknak.

A Paramount további pénzügyi garanciákat is beépített az ajánlatába. Vállalta, hogy 

  • negyedévente részvényenként 0,25 dolláros (mintegy 90 forintos) úgynevezett ketyegési díjat fizet, ha az ügylet az év végéig nem zárulna le, 
  • emellett átvállalná a Netflix-megállapodás felbontásához kapcsolódó 2,8 milliárd dolláros (körülbelül 1035 milliárd forintos) kötbért, 
  • valamint 1,5 milliárd dollárnyi (mintegy 555 milliárd forint) adósság-refinanszírozási költséget is. 

Ellison ezzel egyértelműen jelezte, hogy beszállt a játszmába, és nem szeretné, ha a Netflix vinné el a Warner-üzletet.

Az amerikai versenyhatóság aggódik

A felvásárlási verseny közben versenyjogi fronton is éleződik. Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított a Netflix és a Warner tervezett összeolvadása miatt. A hatóság attól tart, hogy a Netflix és az HBO Max egy kézbe kerülése túlzott piaci koncentrációt eredményezhet a streamingpiacon. A szabályozói eljárás akár 18 hónapig is elhúzódhat, ez pedig a Paramountnak kapóra is jön.

A Netflix társelnök-vezérigazgatója, Ted Sarandos egy szenátusi meghallgatáson visszautasította, hogy az ügylet káros lenne a fogyasztók számára, és hangsúlyozta: a vállalat továbbra is elkötelezett a mozis bemutatási ablak fenntartása mellett. 

A Paramount ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy a Netflix stratégiája hosszabb távon visszaszoríthatja a hagyományos filmszínházi forgalmazást.

A Warner Bros. Discovery igazgatósága egyelőre a Netflix-ajánlat mellett tette le a voksát, de a 30 százalékkal magasabb, teljes egészében készpénzes ajánlat új helyzetet teremt a részvényesek számára. Az, hogy Larry Ellison is nyíltan pozíciót foglal az ügyben, egyértelművé teszi: a Warner-üzlet még közel sem ért a végéhez, és a következő hónapokban a technológiai és médiapiac egyik legnagyobb presztízscsatájává válhat.

Belülről is kezdik szétszedni a Warnert

Larry Ellison színre lépése előtt más bonyolította a Warner-üzletet: az Ancora aktivista befektetési alap mintegy 200 millió dolláros (közel 74 milliárd forintos) részesedést szerzett a Warner Bros. Discoveryben, és nyíltan a Netflix-szel kötött megállapodás ellen kezdett lobbizni. Bár az Ancora tulajdonrésze nem éri el az 1 százalékot, fellépése más részvényeseket is elbizonytalaníthat, különösen annak fényében, hogy az alap akár tovább is növelheti pozícióját. 

A Netflix részvényenként 27,75 dolláros ajánlata mellett a Paramount 30 dolláros, a teljes vállalatra vonatkozó készpénzes ajánlatot tett, miközben vállalta a 2,8 milliárd dolláros (mintegy 1035 milliárd forintos) szakítási díj kifizetését és további pénzügyi garanciákat is. 

Az Ancora szerint a Netflix-ügylet versenyjogi kockázatai és a leválasztandó, 17 milliárd dollár (nagyjából 6300 milliárd forint) adósságot öröklő új vállalat életképessége komoly kérdéseket vet fel. 

Az alap jelezte: ha a menedzsment nem nyit a Paramount felé, akár az igazgatótanács átalakítását is kezdeményezheti, ami tovább élezheti a konfliktust. A fejlemények azt mutatják, hogy a Warner körüli felvásárlási csata még korántsem zárult le, és a részvényesek előtt álló döntés egyre inkább presztízs- és hatalmi kérdéssé válik a médiapiac meghatározó szereplői között.

