Deviza
EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28% EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17% BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaerőpiac
munkanélküliség
Franciaország

Térdre rogyhat Európa egyik legnagyobb gazdasága: évek óta nem volt ekkora munkanélküliség – a fiatalok a legnagyobb vesztesek

Az adat meghaladta az elemzők várakozását. 7,9 százalékra emelkedett a francia munkanélküliségi ráta a negyedik negyedévben, ami 2021 harmadik negyedéve óta a legmagasabb érték.
VG/MTI
2026.02.11, 18:01

Franciaországban a vártnál nagyobb mértékben emelkedett a munkanélküliség a negyedik negyedévben. A ráta 2021 óta nem látott szintre nőtt, miközben a fiatalok helyzete látványosan romlott.

FRANCE-POLITICS-MOTIONS-NO-CONFIDENCE-LFI-RN-NATIONAL-ASSEMBLY francia költségvetés
Újabb pofont kapott Sebastien Lecornu késélen táncoló kormánya, miután a francia munkanélküliség többéves csúcsra emelkedett / Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia statisztikai hivatal (Insee) adatai szerint a munkanélküliségi ráta a harmadik negyedévi 7,7 százalékról 7,9 százalékra emelkedett a negyedik negyedévben. 

Ilyen magas szintet utoljára 2021 harmadik negyedévében mértek. 

Az elemzők 7,8 százalékos rátára számítottak, így a tényleges adat a vártnál kedvezőtlenebb lett.

Éves összevetésben is romlás látható: 2024 negyedik negyedévében még 7,3 százalék volt a munkanélküliségi ráta. Számuk negyedéves alapon 56 ezerrel emelkedett, így elérte a 2,5 millió főt Franciaországban.

Munkaerőpiaci pokol a francia fiataloknak

A részletes adatokból kiderül, hogy a romlás nem egyenletesen érinti a társadalmat. A 15 és 24 év közötti fiatalok munkanélküliségi rátája 2,4 százalékponttal 21,5 százalékra ugrott, vagyis ebben a korcsoportban minden ötödik ember állás nélkül van. A 15-29 évesek körében 0,5 százalékpontos emelkedést mértek, itt 16,0 százalékra nőtt a ráta.

Ezzel szemben a 25–49 éveseknél 0,2 százalékpontos csökkenés történt, a munkanélküliségi ráta ebben a csoportban 6,9 százalékra mérséklődött. Az 50 év felettieknél a mutató 5,1 százalékon stagnált.

A nemek szerinti bontás is eltérő tendenciákat mutat:

  • a férfiak körében 0,4 százalékponttal 8,1 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta;
  • a nőknél ezzel szemben 0,1 százalékpontos csökkenést regisztráltak, így 7,6 százalékra mérséklődött a mutató.

A kedvezőtlen munkanélküliségi adatok mellett ugyanakkor a foglalkoztatási mutatók stabil képet mutatnak. 

A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 69,4 százalékon stagnált, ami továbbra is rekordközeli szintnek számít Franciaországban. Az aktivitási ráta 75,4 százalékra emelkedett, ami a nyilvántartás kezdete óta a legmagasabb érték.

A francia munkaerőpiac így ellentmondásos képet mutat: nő a munkanélküliség és különösen a fiatalok helyzete romlik, miközben a gazdaságban aktívak aránya történelmi csúcson áll.

Bizalomvesztés Franciaországban: kétéves mélypontra zuhant a fogyasztói hangulat

Az inflációtól és a munkanélküliségtől való félelem ismét erősödik, ami gyengítheti a belső keresletet a következő hónapokban. Csaknem kétéves mélypontra esett a francia fogyasztói bizalom augusztusban, miután a háztartások egyre pesszimistábbak a pénzügyi kilátásaikat illetően.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
540 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu