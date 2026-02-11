Térdre rogyhat Európa egyik legnagyobb gazdasága: évek óta nem volt ekkora munkanélküliség – a fiatalok a legnagyobb vesztesek

Franciaországban a vártnál nagyobb mértékben emelkedett a munkanélküliség a negyedik negyedévben. A ráta 2021 óta nem látott szintre nőtt, miközben a fiatalok helyzete látványosan romlott.

Újabb pofont kapott Sebastien Lecornu késélen táncoló kormánya, miután a francia munkanélküliség többéves csúcsra emelkedett / Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia statisztikai hivatal (Insee) adatai szerint a munkanélküliségi ráta a harmadik negyedévi 7,7 százalékról 7,9 százalékra emelkedett a negyedik negyedévben.

Ilyen magas szintet utoljára 2021 harmadik negyedévében mértek.

Az elemzők 7,8 százalékos rátára számítottak, így a tényleges adat a vártnál kedvezőtlenebb lett.

Éves összevetésben is romlás látható: 2024 negyedik negyedévében még 7,3 százalék volt a munkanélküliségi ráta. Számuk negyedéves alapon 56 ezerrel emelkedett, így elérte a 2,5 millió főt Franciaországban.

Munkaerőpiaci pokol a francia fiataloknak

A részletes adatokból kiderül, hogy a romlás nem egyenletesen érinti a társadalmat. A 15 és 24 év közötti fiatalok munkanélküliségi rátája 2,4 százalékponttal 21,5 százalékra ugrott, vagyis ebben a korcsoportban minden ötödik ember állás nélkül van. A 15-29 évesek körében 0,5 százalékpontos emelkedést mértek, itt 16,0 százalékra nőtt a ráta.

Ezzel szemben a 25–49 éveseknél 0,2 százalékpontos csökkenés történt, a munkanélküliségi ráta ebben a csoportban 6,9 százalékra mérséklődött. Az 50 év felettieknél a mutató 5,1 százalékon stagnált.

A nemek szerinti bontás is eltérő tendenciákat mutat:

a férfiak körében 0,4 százalékponttal 8,1 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta;

a nőknél ezzel szemben 0,1 százalékpontos csökkenést regisztráltak, így 7,6 százalékra mérséklődött a mutató.

A kedvezőtlen munkanélküliségi adatok mellett ugyanakkor a foglalkoztatási mutatók stabil képet mutatnak.

A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 69,4 százalékon stagnált, ami továbbra is rekordközeli szintnek számít Franciaországban. Az aktivitási ráta 75,4 százalékra emelkedett, ami a nyilvántartás kezdete óta a legmagasabb érték.

A francia munkaerőpiac így ellentmondásos képet mutat: nő a munkanélküliség és különösen a fiatalok helyzete romlik, miközben a gazdaságban aktívak aránya történelmi csúcson áll.