Kína odacsap az AI-lecsóba: a Seedance 2.0 olyan videókat generál, amit senki más

Új szintre lépett a mesterséges intelligencia globális versenye, és ennek most Kínához van köze. A Seedance 2.0 bemutatása nemcsak technológiai körökben keltett figyelmet, hanem a kínai állami kommunikációban is hangsúlyos szerepet kapott.
VG
2026.02.11, 17:50

Újabb szintre lépett a mesterséges intelligenciáért zajló globális verseny: a kínai ByteDance bemutatta Seedance 2.0 nevű videógeneráló modelljét, amely a vállalat közlése szerint másodpercek alatt képes filmszerű jelenetek előállítására. A fejlesztés nemcsak technológiai körökben váltott ki figyelmet, hanem a kínai állami kommunikációban is kiemelt helyet kapott, ami arra utal, hogy Peking stratégiai jelentőséget tulajdonít az áttörésnek.

Kína jól odaszúrhat az AI-óriásoknak: A Seedance 2.0 teljesen felforgathatja az ipart
Kína jól odaszúrhat az AI-óriásoknak: A Seedance 2.0 teljesen felforgathatja az ipart / Fotó: DIA TV

A nemzetközi szakmai sajtó egy része máris úgy véli, hogy a rendszer teljesítménye elérheti vagy akár meg is haladhatja az amerikai versenytársak, köztük az OpenAI fejlesztéseit. A Seedance 2.0 a demók alapján összetett, dinamikus jeleneteket képes generálni, ami a film- és reklámipar, valamint a rövid videós tartalomgyártás számára is új lehetőségeket nyithat.

A Seedance 2.0 jelentőségét jelzi, hogy a Global Times – a People's Daily-hez kötődő, a nemzetközi közvéleményt célzó állami lap – vezércikkben foglalkozott vele, ami arra utal, hogy Peking stratégiai ügyként tekint az AI-fejlesztésekre. Hszi Csin-ping kínai elnök a közelmúltban egy pekingi informatikai innovációs parkban tett látogatásán hangsúlyozta: Kína modern szocialista nagyhatalommá válásának alapja a tudományos és technológiai önállóság megerősítése. A hivatalos kommunikációban visszatérő elem 

  • az erőforrások koncentrálása, 
  • a stratégiai ágazatok célzott támogatása, 
  • és a külső technológiai függőség csökkentése.

A kínai érvelés szerint az ország előnye a méretgazdaságosságban és a digitális ökoszisztéma fejlettségében rejlik. Több százmillió felhasználó alkalmaz generatív mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatásokat, az e-kereskedelem, a közösségi média és a rövid videós platformok pedig valós idejű adatvisszacsatolást biztosítanak a fejlesztőknek. Ez a környezet lehetővé teszi, hogy az új modellek gyorsan piacképes termékké váljanak.

A chipipar jelentősen befolyásolni fogja a Seedance 2.0 előretörését

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy bizonyos kulcsterületeken, így a csúcsteljesítményű chipek és a nagy számítási kapacitás terén Kína továbbra is lemaradásban van a nemzetközi élmezőnyhöz képest. A hivatalos narratíva szerint éppen ez ösztönzi az önálló innováció és az integrált fejlesztési modell erősítését.

A Seedance 2.0 megjelenése 

  1. egyfelől technológiai versenyképességet demonstrál egy olyan időszakban, amikor az AI-iparág a globális befektetések egyik fő célpontja;
  2. másfelől politikai szimbólummá is válik: a kínai vezetés a mesterséges intelligenciát a gazdasági szerkezetváltás, a termelékenység javítása és a nemzetközi pozíció erősítése szempontjából is meghatározó eszköznek tekinti. 

Peking tehát hosszú távon is az globális AI-verseny egyik meghatározó szereplőjeként kíván fellépni, és ennek elérése érdekében megtesz szinte mindent.

Kína tör fel a chipgyártásban

A Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) szerint a globális chipipar krízishelyzetben van, a memóriák és az energiaellátáshoz kapcsolódó chipek hiánya miatt a gyártók túlfoglalásokkal próbálják biztosítani a beszerzéseiket. A vállalat vezetése arra figyelmeztetett, hogy a megrendelési adatok a valós keresletnél magasabb képet mutathatnak, miközben az ellátási láncban készletfelhalmozás is megfigyelhető. Az SMIC ugyanakkor optimista: 

az AI-hoz, a memóriákhoz és az autóipari megrendelésekhez kapcsolódó igényekre építve további növekedést vár, miközben új kapacitásokat indít el. 

A cég 2025-ben rekord, 9,32 milliárd dolláros (mintegy 3400 milliárd forintos) árbevételt és 685 millió dolláros (nagyjából 250 milliárd forintos) nettó nyereséget ért el, utóbbi közel 39 százalékos emelkedést jelentett. A társaság 2026-ban mintegy 8,1 milliárd dollár (közel 3000 milliárd forint) beruházással számol, és az iparági átlagnál gyorsabb bevételbővülést vár. 

