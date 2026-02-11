Kína odacsap az AI-lecsóba: a Seedance 2.0 olyan videókat generál, amit senki más

Újabb szintre lépett a mesterséges intelligenciáért zajló globális verseny: a kínai ByteDance bemutatta Seedance 2.0 nevű videógeneráló modelljét, amely a vállalat közlése szerint másodpercek alatt képes filmszerű jelenetek előállítására. A fejlesztés nemcsak technológiai körökben váltott ki figyelmet, hanem a kínai állami kommunikációban is kiemelt helyet kapott, ami arra utal, hogy Peking stratégiai jelentőséget tulajdonít az áttörésnek.

Kína jól odaszúrhat az AI-óriásoknak: A Seedance 2.0 teljesen felforgathatja az ipart / Fotó: DIA TV

A nemzetközi szakmai sajtó egy része máris úgy véli, hogy a rendszer teljesítménye elérheti vagy akár meg is haladhatja az amerikai versenytársak, köztük az OpenAI fejlesztéseit. A Seedance 2.0 a demók alapján összetett, dinamikus jeleneteket képes generálni, ami a film- és reklámipar, valamint a rövid videós tartalomgyártás számára is új lehetőségeket nyithat.

A Seedance 2.0 jelentőségét jelzi, hogy a Global Times – a People's Daily-hez kötődő, a nemzetközi közvéleményt célzó állami lap – vezércikkben foglalkozott vele, ami arra utal, hogy Peking stratégiai ügyként tekint az AI-fejlesztésekre. Hszi Csin-ping kínai elnök a közelmúltban egy pekingi informatikai innovációs parkban tett látogatásán hangsúlyozta: Kína modern szocialista nagyhatalommá válásának alapja a tudományos és technológiai önállóság megerősítése. A hivatalos kommunikációban visszatérő elem

az erőforrások koncentrálása,

a stratégiai ágazatok célzott támogatása,

és a külső technológiai függőség csökkentése.

A kínai érvelés szerint az ország előnye a méretgazdaságosságban és a digitális ökoszisztéma fejlettségében rejlik. Több százmillió felhasználó alkalmaz generatív mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatásokat, az e-kereskedelem, a közösségi média és a rövid videós platformok pedig valós idejű adatvisszacsatolást biztosítanak a fejlesztőknek. Ez a környezet lehetővé teszi, hogy az új modellek gyorsan piacképes termékké váljanak.

A chipipar jelentősen befolyásolni fogja a Seedance 2.0 előretörését

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy bizonyos kulcsterületeken, így a csúcsteljesítményű chipek és a nagy számítási kapacitás terén Kína továbbra is lemaradásban van a nemzetközi élmezőnyhöz képest. A hivatalos narratíva szerint éppen ez ösztönzi az önálló innováció és az integrált fejlesztési modell erősítését.