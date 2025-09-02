Új korszak kezdődik az európai repülőtereken: teljesen átalakulnak a biztonsági ellenőrzések – Ferihegyen is bekövetkezik

A repülőtéri biztonsági ellenőrzéseket sokan az indulás előtti legnagyobb időveszteségnek tartják – ez az, ami hamarosan végre megváltozhat, mivel a módosított szabályok révén egyes reptereken már 2025 szeptemberétől kevesebbet kell pakolni, és bőkezűbben mérhetjük a folyadékokat is.
Mindezt az új CT-szkennerek teszik majd lehetővé, amelyek három dimenzióban vizsgálják a poggyászokat, és megbízhatóan meg tudják különböztetni a folyadékokat a robbanóanyagoktól – írj a Startlap.
Az új technológia megnyitja az utat a lazább ellenőrzések előtt, de még csak néhány helyen. Egyes német repülőtéren, köztük Frankfurtban és Münchenben a jövőben az utasok nagyobb mennyiségű folyadékot vihetnek magukkal bizonyos átvizsgálási sávokon:
ezentúl majd palackonként legfeljebb két liter lesz a felső határ, amennyiben az adott reptereken már az újonnan telepített CT-szkennereket használják.
Az EU hivatalosan 2025 júliusában engedélyezte az új CT-szkennerek használatát, miután a szoftverfrissítések sikeresen bizonyították, hogy a technológia megbízhatóan alkalmazható a folyadékok és robbanóanyagok garantált megkülönböztetésére. A széles körű bevezetés azonban még messze van.
Az Európai Bizottság szerint a brit Smiths Detection cég mintegy 700 modern CT-szkennere vagy már működik, vagy jelenleg telepítik a repülőtereken, összesen 21 uniós országban. Az EU számos repülőterén, többek között Olaszországban, Németországban, Írországban, Svédországban, Hollandiában már alkalmazzák az új átvilágító rendszereket.
Közben a Ryanair a következő hónaptól lehetővé teszi utasai számára, hogy nagyobb poggyászt vigyenek magukkal az ülés alá – írja a Sky News. Az ír légitársaság 20 százalékkal, azaz 5 centiméterrel növeli az ülés alatti táskák maximális méretét.
Összességében ez azt jelenti, hogy négy literrel több helyet kapnak az utasok. A légitársaság jelenleg 40x25x20 centiméteres poggyász felvitelét engedélyezi az utasoknak, de ez a méret 40x30x20 centiméterig terjedhet. A nagyobb méret már szerepel a Ryanair weboldalának poggyászszabályzatában.
A Ryanair változtatása azután történt, hogy egy mérföldkőnek számító uniós bizottsági szavazás előírta, hogy az utasoknak minden járaton ingyenesen kell feladniuk egy 40x30x15 centiméteres poggyászt.
