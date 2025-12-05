Jegybanki döntésekre vár a részvénypiac, viszont zavart okoz, hogy használhatatlanok az amerikai statisztikák

Eséssel reagált a japán részvénypiac a vártnál gyengébb fogyasztói kiadásokról szóló statisztikákra, lenullázva ezzel heti nyereségét. Az adatok ismét előtérbe helyezték a japán gazdaság inflációs problémáját, egyben megerősítették a japán jegybank kamatemelésére vonatkozó várakozásokat.

Zivataros időszak elé nézhet a részvénypiac, ha kamatot emel a japán jegybank / Fotó: AFP

A Nikkei 225 1,5 százalékkal esett; a hetet nagyjából változatlan szinten zárja.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő átfogó indexe 0,1 százalékkal csökkent, heti szinten fél százalékkal emelkedhet.

A friss adatok szerint a japán háztartási kiadások októberben váratlanul majdnem két éve nem látott ütemben estek vissza, mivel az infláció csökkentette a lakosság vásárlóerejét.

A 10 éves japán államkötvény hozama 1,94 százalékra emelkedett az ázsiai kereskedelem során, ami a 2007 közepe óta mért legmagasabb szint.

A referenciahozam ezzel 13,5 bázispontos heti emelkedés felé tart – ez március óta a legmeredekebb ötnapos növekedés –, azonban fontos hozzátenni mindehhez, hogy a közelmúltbeli kötvényaukciók eredményei arra utalnak, hogy az olcsóbbá váló kötvények újra vevőket vonzanak.

Korábbi ciklusokban ekkora mozgások megrázták volna a piacokat. Most azonban a kereslet erősödött

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Nigel Green, a deVere Group vezérigazgatója. „A tőkeáramlási folyamatok átrendeződnek, így azoknak a portfólióknak, amelyeket a tartósan gyenge jenre építettek, most egészen más világgal kell szembenézniük” – tette hozzá.

A jennel a dollárral szemben a 155-ös szint körül kereskedtek, jóval a tízhavi mélypontot jelentő 157,9 fölött. A piac immár 75 százalékos valószínűséggel áraz egy negyedpontos decemberi kamatemelést.

Más piacokon a részvények többnyire stabilak a hét végéhez közeledve:

Ausztrália nyersanyagipari vállalatokkal teli tőzsdeindexe alig mozdult,

a hongkongi Hang Seng fél százalékkal esett,

a dél-koreai részvények 0,7 százalékkal emelkedtek.

Az amerikai inflációs adatra vár a részvénypiac – hiába lesz az elavult

A devizapiacokon a dollár csütörtökön stabilizálódott, miután kilenc egymást követő alkalommal gyengült, a kereskedők az amerikai inflációs adatra várnak, amely hatással lehet az erősen megosztott Federal Reserve döntéseire.

A zöldhasú pénteken 0,1 százalékkal 99-re csúszott a főbb kereskedelmi partnerek devizáiból képzett – a forgalommal súlyozott – devizakosarával szemben, heti átlagban eddig fél százalékkal gyengült.

A szeptemberi amerikai személyi fogyasztási kiadások (PCE) árindexét a nap folyamán teszik közzé, azonban ez az amerikai kormányzati leállás miatt idejétmúlt adatnak számít. Ennek ellenére az adat ereje olyan nagy, hogy még így is képes lesz befolyásolni a piaci várakozásokat. „A tőkepiac szereplői tudatosan csökkentik a kockázati kitettségüket a fontos adatközlési időszak előtt” – mondta a Bloombergnek Dilin Wu, a Pepperstone Group stratégája. „Még a nem túl friss adatgyűjtésen alapuló PCE is képes lehet elmozdítani a kamatcsökkentési pályába vetett bizalmát.”

A várakozások 0,2 százalékos havi maginflációra számítanak, ami az éves rátát 2,9 százalékon hagyná.

A szokásos pénteki amerikai mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági adatot most nem publikálják.

Csütörtöki statisztikák szerint a múlt héten kevesebben kérelmeztek munkanélküli-segélyt, ami enyhítette a munkaerőpiac hirtelen romlásától való félelmeket – bár ez részben a hálaadás napi ünnepek által generált munkaerőpiaci többletkereslet miatt is lehet.

Heves vita várható a megosztott Fed kamatdöntő ülésén

A határidős Fed-alapkamatpiacok közel 90 százalékos valószínűséggel áraznak egy jövő szerdai kamatcsökkentést. Ez egy egyike lehet a Federal Reserve története legvitatottabb döntéseinek, hiszen a 12 szavazó tagból öt nyilvánosan is ellenezte az elmúlt napokban a további kamatvágást.

A vámok idén megtörték az infláció javuló trendjét, de továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy a dezinflációs környezet fennáll

– írták az ANZ elemzői.

„Ez a keretrendszer magában foglalja a gyengülő munkaerőpiacot, a mérséklődő béremelkedést, a jól rögzült hosszú távú inflációs várakozásokat… Úgy gondoljuk, hogy az adatok támogatni fogják az amerikai jegybank jövő heti kamatvágását” – teszik hozzá.