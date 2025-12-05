Deviza
Vége a mélypontnak: lassan éledezik az építőipar – Energetikai felújítások és 3 százalékos hitel mentik meg az ágazatot

A Mapei Kft. elemzése szerint az építőiparban 2025 gyenge éve után 2026-ban lassú, fokozatos élénkülés várható, amit elsősorban a lakossági felújítások, az energetikai otthonfelújítási támogatás és a 3 százalékos Otthon Start hitel hajt majd. A szigorú energiamegtakarítási követelmények miatt a minőségi anyagok és a garanciát vállaló kivitelezők felértékelődnek.
VG/MTI
2025.12.05, 07:59
Frissítve: 2025.12.05, 08:22

Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani, amelyet elsősorban a lakossági felújítások, az energiahatékonyságot ösztönző programok és a kedvezményes hitelek hajtanak – közölte trendelemzését ismertetve a Mapei Kft.

Fotó: ANP via AFP

A közleményben Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a (Otthon Start programban elérhető) 3 százalékos támogatott hitel az új lakások piacát élénkítheti, míg az energetikai felújítási program a meglévő épületállomány korszerűsítését gyorsíthatja. A két intézkedés együtt a 2025-ös gyenge év után stabilizáló hatást gyakorolhat az ágazatra.

A társaság várakozásai szerint a felújítási hullám több éven át fennmaradhat, részben a támogatások miatt, részben pedig azért, mert egy korszerűsített lakás lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, és a piaci értéke is érzékelhetően nő. Emellett közvetve a 3 százalékos hitel is tovább erősíti a felújítási piacot, mivel sok vevő korszerűtlen, felújítandó lakást vásárol, amelynek energetikai modernizálása azonnali beruházássá válik.

Arra is kitértek, hogy az energetikai otthonfelújítási támogatás igazolt, érdemi energiamegtakarítást vár el: a korszerűsítésnek el kell érnie az előírt hatékonyságjavulást, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezhet. Markovich Béla úgy véli, hogy mindezek következtében a lakosság kockázatkerülőbbé válik, nő a tanúsított rendszerek és a garanciát vállaló kivitelezők szerepe, ezzel a minőség felértékelődik.

Jelezték ugyanakkor, hogy a kereslet felfutása magával hozza a szakemberhiány további erősödését, különösen a megbízható, jó szakemberek körében. Az ÉVOSZ adatai szerint 2025-ben a vállalkozások jelentős része megrendeléseinek csökkenése ellenére is munkaerőhiánnyal küzd a szakipari munkáknál.

A Mapei Kft. az építőipari segédanyaggyártás és -forgalmazás egyik legjelentősebb piaci szereplője Magyarországon. 1991-ben jött létre az osztrák Mapei GmbH alapításában, a Mapei S.p.A. leányvállalataként. Jelenleg 247 embert foglalkoztat, évente több, mint 100 ezer tonna terméket állít elő Sóskúton lévő 15 ezer négyzetméter területű gyárában.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Mapei Kft. nettó árbevétele 2024-ben 33,9 milliárd forint, egy évvel korábban 34,1 milliárd forint volt. A társaság tavaly 4,1 milliárd forint nyereséggel zárt, míg 2023-ban 3,5 milliárd forintot tett ki az adózott eredménye.

Az 1937-ben Milánóban alapított Mapei mostanra a világ legnagyobb gyártója az építőipari ragasztók, fugázók és szigetelőanyagok terén. Jelenleg a Mapei csoport 57 országban 96 leányvállalattal és 96 gyártóüzemmel rendelkezik.

