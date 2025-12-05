Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsde
részvény
Mol

Örülhetnek a Mol befektetői, jó hírek után erősen kezdett a részvény is

A pesti parkett nagyjai többségében megcsúsztak a pénteki nyitásban, a Mol viszont szépen vette a rajtot. Felemás csütörtöki kereskedést követően nyitnak a BÉT kapui pénteken.
Mészáros Gergő
2025.12.05, 09:04
Frissítve: 2025.12.05, 09:13

Kisebb értékvesztéssel indult a nap a BÉT-en pénteken, a pesti parkett blue chipjei többségében pirosban kezdték a napot. A BUX index 0,14 százalékkal 109 331 pontig süllyedt a kereskedés első perceiben.

20251105_bet_023_VZ, bét,
Felemás csütörtöki kereskedést követően nyitnak a BÉT kapui pénteken / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Felemás csütörtöki kereskedést követően nyitnak a BÉT kapui pénteken

Az OTP 0,23 százalékkal 34 170 pontig csúszott, a Richter 0,1 százalékkal 9655 forintig süllyedt, a Magyar Telekom pedig 0,11 százalékkal 1748 forintig gyengült a nyitásban. A Mol viszont berúgta az ajtót, 3000 forinton, azaz 1,35 százalékos pluszban nyitott. A társaság a csütörtöki zárás után jelentette be, hogy megnégyszerezi napenergia-termelését, ugyanis adásvételi szerződést kötött a Polsolar Kft. megvásárlására, amely öt teljesen működőképes naperőművet birtokol Mezőcsát közelében, Kelet-Magyarországon. Ezek a magyarországi kötelező átvételi tarifarendszerben működnek, 2048-ig érvényes engedélyekkel. Vastagon nyereséges projektről van szó , amely a napenergia hasznosításával 38 millió dolláros éves EBITDA nyereségtermelési képességet bizonyított, így a befektetői optimizmus nem tekinthető alaptalannak.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény
Árfolyam: 2,968 HUF +8 / +0.27 %
Forgalom: 71,280,240 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Molt ugyanakkor csütörtökön a Reuters értesülései a Lukoil külföldi érdekeltségeivel is összefüggésbe hozták, az események tehát sorjáznak a vállalat körül.

A forint erősen kezdte a reggelt, mindkét fontosabb fronton javítani tudott a korai órákban. Az euróval szemben 0,2 százalékos a napi nyerő, a kurzus 382,4 környékén jár a tőzsdenyitás idején.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
381.971 -0.27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár ellenében is javított a devizánk, 0,3 százalékos a napi plusz, 327,8 környékén kezdte a tőzsdenapot a kereszt, mely a hajnali órákban a 329-es szintet is megérintette.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
327.8689 -0.33%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

