Óriási fordulat, valami véget ért: Németország iszonyatosan kiosztotta Ursula von der Leyent Ukrajna támogatása miatt – „Nincs hatásköre”

Boris Pistorius német védelmi miniszter élesen bírálta Ursula von der Leyent, miután az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy meglehetősen pontos tervek készülnek az európai fővárosokban a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, és ezek részeként katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről.

Boris Pistorius német védelmi miniszter / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Politico emlékeztet: Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy a tagállamok vezetői egy többnemzetiségű erő összeállításának tervein dolgoznak, és az alakulat mögött amerikai támogatás állna. Pistorius erre reagálva ma kijelentette: az Európai Uniónak nincs felelőssége és hatásköre csapatok kiküldése terén.

Elismerte, hogy a kormányok mérlegelik az alakulatok ukrajnai telepítését, de szerinte ezt nyilvánosan megvitatni ebben a pillanatban teljesen helytelen, mivel zajlanak az egyeztetések.

A nyugati katonák ukrajnai jelenléte megosztja a NATO-t

A háború lezárását célzó tárgyalások felgyorsultak az elmúlt hetekben: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump Alaszkában találkoztak augusztus közepén. Az alaszkai csúcstalálkozó után néhány nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt.

Trump a megbeszéléseken közölte ukrán kollégájával, hogy Washington garantálná Kijev biztonságát a békemegállapodás részeként, bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos. Nincs tisztázva például, hogy mely országok hány katonát küldenének, pontosan hová és mennyi időre. Az is kérdés, hogy a Kreml egyáltalán beleegyezik-e a közvetlen tárgyalásokba Zelenszkijjel, vagy új feltételeket szab.

A nyugati katonák Ukrajnába telepítésének ötlete megosztja a NATO-t. Franciaország, Litvánia és az Egyesült Királyság nem zárta ki a csapatok telepítését, míg Lengyelország igen.